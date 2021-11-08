«Мечта» выполняет обещание: Саакашвили в тюремной больнице

Вопреки протестам и рекомендациям правозащитников и врачей, третьего президента Михаила Саакашвили госпитализировали в глданскую тюремную больницу №18. Перед тем как это стало известно, общество пребывало в полном неведении о местонахождении Саакашвили, хотя почти все грузинские СМИ придерживались версии, что его на вертолете перевезли в горийский военный госпиталь.

«Нет, его там больше нет», – взволнованно говорила мать Михаила Саакашвили Гиули Аласания журналистам около шести часов вечера. С полудня она ждала свидания с сыном во дворе руставской тюрьмы, но так и не дождалась:

«У меня нет информации о его местонахождении. Просто говорят, что его нет (здесь). Знаю, что состоялся консилиум, и врачи рекомендовали его срочную госпитализацию в многофункциональную клинику. Я сама не видела этот документ. Но, игнорируя права человека, рекомендации консилиума, его перед нашими глазами увезли и куда-то спрятали. Здесь прошли две бронированные машины, а потом пролетел вертолет».

Гиули Аласания, как и адвокаты Саакашвили, не исключила, что третьего президента перевезли в горийский военный госпиталь. Об этом адвокаты Саакашвили говорили и ранее, предполагая и то, что из горийского госпиталя якобы с участием югоосетинских силовиков грузинские власти намеревались передать третьего президента российской стороне. Тогда же власть эту информацию назвала бредовой. Но с учетом того, что адвокаты целый час не могли установить местонахождение и состояние своего подзащитного, версия в грузинских СМИ о похищении Михаила Саакашвили становилась все более реальной.

«Это партизанские действия напуганной власти. Когда мы сегодня встретились с Михаилом Саакашвили, никакого сигнала или информации о его госпитализации не было. Да, на 39-й день голодовки он нуждается в госпитализации в многопрофильную гражданскую клинику, но так это не должно было произойти. Тем более что мы до сих пор не знаем, куда его перевели. Фактически это похищение, дополнительный стресс для голодающего человека, бесчеловечное с ним обращение», –возмущался адвокат Бека Басилая.

Лишь к семи часам вечера Специальная пенитенциарная служба коротко сообщила о том, что «заключенный Михаил Саакашвили в целях превенции ухудшения состояния и увеличения опасности для здоровья из 12-го пенитенциарного учреждения переведен в 18-е лечебное учреждение для осужденных». В этом же сообщении ведомство пообещало, что поэтапно будет информировать общество о состоянии третьего президента.

Эта информация не привнесла спокойствия в ряды сторонников Михаила Саакашвили и той части общества, которая и сегодня призывала власти госпитализировать Михаила Саакашвили в гражданскую, а не тюремную больницу, как того требовала Народный защитник Грузии. Ранее, после посещения тюремной больницы, она сделала заключение, что пенитенциарный госпиталь не оснащен соответствующим оборудованием и персоналом.

Состояние Михаила Саакашвили многих сегодня стало беспокоить еще больше после сообщения митрополита Николоза Пачуашвили о том, что экс-президент исповедался и причастился. Священник говорил о том, что Саакашвили был искренен в своем покаянии. Митрополит повторил это несколько раз, обращаясь к тем критикам третьего президента, которые все эти дни упрекали Михаила Саакашвили в том, что он не жалеет и не раскаивается в тех системных нарушениях, которые имели место в годы его президентства.

До позднего вечера информации о состоянии здоровья третьего президента не было. Днем в соцсетях от его имени было распространено заявление, что он готов голодать, пока не умрет. Еще раньше Саакашвили заявлял, что ни при каких условиях не согласится на госпитализацию в глданскую тюремную больницу. Там, как он был уверен, его жизни грозила опасность.

Поэтому вопрос, находится ли Михаил Саакашвили в сознании, остается открытым. Хотя все эти дни представители правящей «Грузинской мечты» утверждают, что заключенному Саакашвили ничто не угрожает и что он даже принимает пищу.

Профильные НПО, правозащитники указывают на нарушение прав третьего президента как заключенного и пациента. А его сторонники, в том числе и сегодня на акциях протеста, продолжают требовать госпитализации Михаила Саакашвили в гражданскую клинику. К этому требованию добавились и призывы предоставить обществу всю правдивую информацию о состоянии его здоровья.