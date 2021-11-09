На 83-м году жизни скончался Гела Чарквиани

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили направил письмо из больницы в тюрьме N18 в Глданском районе Тбилиси, в котором заявил, что его обманом перевели в это учреждение из тюрьмы N12 в Рустави, куда он был помещен после ареста 1 октября.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», написанное от руки письмо Саакашвили в эфире зачитал его адвокат и основатель оппозиционной телекомпании «Мтавари» Ника Гварамия. Позже текст письма был опубликован на страницах Саакашвили в социальных сетях.

Объявивший в день ареста голодовку Саакашвили утверждает, что во время перевода в тюремную больницу, от которого он категорически отказывался в последние две недели, его тащили по земле, таскали за волосы, и несколько раз ударили по шее.

«Меня перевели сюда обманом после того, как объявили, что переводят меня в обычную городскую клинику, и отменили мне встречу с врачами и свидание с матерью и моими детьми.

Когда меня привезли к корпусу, где содержатся преступники, они начали кричать, и эти крики не прекращаются до сих пор.

А один из сотрудников тюрьмы, как видно, из руководства, сказал мне: «Ага, птичка, мы все-таки заполучили тебя», и выругался.

Я потребовал, чтобы назвали его имя, но мне в этом отказали.

Потом без предупреждения сотрудники стали меня вытаскивать [из машины]. Несмотря на мой отказ, меня вытащили из машины, под крики преступников тащили по земле и несколько раз ударили по шее. Меня таскали за волосы. И в этот момент, я, конечно же, оказал им сопротивление, также как в [больничной] палате, где непонятного криминального вида медперсонал окружил меня, и в это время я действительно задел рукой какой-то анализатор, потому что они пытались что-то вколоть мне против моей воли.

Моя реакция была вызвана волнением из-за всего этого насилия и оскорблений. Все они вели себя как настоящие преступники. В моей камере все время слышны выкрики и голоса преступников», – говорится в письме.

Саакашвили говорит, что отказывается от любого медицинского вмешательства и не сотрудничает с медицинским персоналом. Он согласен встретиться лишь с личным врачом. При этом Саакашвили призывает своих сторонников «не поддаваться на провокации», которые, по его мнению, готовят власти.

«Мой перевод сюда преследует одну цель – мое физическое уничтожение по указанию Путина. Не хочу, чтобы мы давали им возможность для провокаций.

Я был обязан оказать физическое сопротивление насилию, но я был тут один. А вас там, снаружи, бесчисленное множество, поэтому вас никто не победит в условиях мирного, но очень стойкого протеста.

Еще раз: не будем поддаваться на их провокации. Мы должны нашим единством и стойкостью спасти нашу страну, которая попала в руки бандитов и находится на грани гибели», – пишет Саакашвили.

Народный защитник Нино Ломджария посетила 18-е медицинское учреждение для обвиняемых и осужденных в Глдани, куда был переведен третий президент Грузии Михаил Саакашвили.