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На 83-м году жизни скончался Гела Чарквиани
Дипломат, публицист, писатель, педагог и телеведущий Гела Чарквиани скончался на 83-м году жизни. Информацию подтвердили члены его семьи.
Гела Чарквиани родился 1 марта 1939 года в Тбилиси. Его отцом был Кандид Чарквиани – советский партийный деятель, первый секретарь ЦК КП(б) Грузинской ССР.
Гела закончил Тбилисский государственный педагогический институт иностранных языков, в 1970 году стажировался в США в Мичиганском университете.
В 1976-1994 годах Чарквиани вел телевизионную передачу «Глобус».
В 1984-1992 годах являлся заместителем председателя общества культурных связей Грузии с зарубежными странами, с 1992 года – главным советником президента Эдуарда Шеварднадзе по вопросам международных отношений, с 1995 года – руководителем службы международных отношений Государственной канцелярии Грузии.
В 2005 году Чарквиани стал пресс-спикером президента Михаила Саакашвили. В свое время он преподавал Саакашвили английский язык, журналистику, политологию и социологию.
В 2006 году Чарквиани назначен послом Грузии в Великобритании и Ирландии. Он ушел с дипломатической службы в сентябре 2011 года.
Награды Чарквиани включают Орден Почета (1998 г.), Президентский Орден Превосходства (2011 г.) и Орден Победы Святого Георгия (2013 г.).
Гела был женат на Нане Тоидзе-Чарквиани, у них было двое детей. Сын, известный музыкант и писатель Ираклий Чарквиани скончался в 2006 году.
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Байден: США применят всю мощь для борьбы с киберугрозами
Президент Джо Байден выступил с заявлением о новых мерах по борьбе с кибератаками, сообщила Русская служба "Голоса Америки".
Киберугрозы затрагивают интересы каждого американца, сказал Байден. Он подчеркнул, что для защиты граждан США принимаются "комплексные усилия". Байден поблагодарил Министерство юстиции, ФБР, Государственный департамент и Министерство финансов за их усилия по противодействию киберугрозам.
Президент США остановился на отношениях с Россией. Он, в частности, напомнил об июньской встрече с Владимиром Путиным. Байден предупредил тогда президента России, что США сделают всё возможное для привлечения киберпреступников к ответственности.
"Мы применим всю мощь федерального правительства, чтобы пресекать злонамеренную киберактивность". США вместе со своими союзниками и партнёрами во всём мире будет разрушить сети программ-вымогателей. Для этого нынешняя администрация США продолжит использовать все доступные инструменты "для защиты американского народа и американских интересов от киберугроз".
Заявление Байдена, по всей видимости, связано с решением ФБР включить в список наиболее разыскиваемых преступников россиянина Евгения Полянина, которого считают причастным к хакерской группировке REvil.
- Несколько дней назад Госдепартамент США объявил вознаграждение в размере до $10 млн за информацию, которая поможет установить личность и местонахождение руководителей хакерской группировки DarkSide. Об этом сообщалось на сайте внешнеполитического ведомства США.
- Госдеп обещает выплатить до $5 млн за информацию, которая приведет к задержанию или предъявлению обвинений хакерам, участвовавшим в майской кибератаке группировки DarkSide на системы компании Colonial Pipeline – одного из крупнейших трубопроводных операторов в США.
- США также призвали страны, которые укрывают киберпреступников, "восстановить справедливость" для пострадавших от программ-вымогателей хакерской организации.
- С таким заявлением он выступил после того, как ФБР включило в список самых разыскиваемых преступников россиянина Евгения Полянина, которого считают причастным к хакерской группировке REvil.
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Оппозиционеры остаются у здания администрации правительства Грузии
Несколько сотен сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили остаются у здания администрации правительства Грузии. Как пишет грузинская служба Радио Свобода, сотрудники полиции установили на месте металлические ограждения.
Ночью между участниками акции и полицией возникали небольшие стычки. Самым серьезным инцидентом стала попытка полиции задержать двух участников акции, которые написали лозунг «Свободу Мише» краской на асфальте перед одним из входов в администрацию правительства. Толпа окружила полицию и не дала возможность задержать активистов.
Вмешались и лидеры оппозиции, которые призвали полицию не арестовывать активистов, а участников акции – сохранять спокойствие.
В свою очередь, представители руководства полиции в беседе с журналистами опровергли слухи о том, что они «получили задание» задержать лидеров оппозиции, пишет агентство «Новости-Грузия».
Накануне лидер «Единого национального движения» Ника Мелия заявил, что участники акции протеста не будут проводить митинг возле Глданской тюрьмы, куда перевели Михаила Саакашвили.
Лидер оппозиции предложил другую форму протеста: сторонники оппозиции будут пикетировать канцелярию правительства, парламент, министерство юстиции и другие правительственные учреждения, чтобы власти и международное сообщество, как заявил Мелия, увидели, как много в Грузии людей, которые добиваются справедливых выборов и освобождения Саакашвили.
Сам Саакашвили также одобрил это решение. В письме из глданской больницы он обратился к Нике Мелия.
«Разделяю и полностью поддерживаю твое решение отказаться от проведения акции возле Глданской тюрьмы. Тут готовилась и сейчас готовится провокация, цель которой – сорвать наш мирный протест», – говорит Саакашвили.
«Таскали за волосы, ударили по шее» – Саакашвили о переводе в тюремную клинику
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили направил письмо из больницы в тюрьме N18 в Глданском районе Тбилиси, в котором заявил, что его обманом перевели в это учреждение из тюрьмы N12 в Рустави, куда он был помещен после ареста 1 октября.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», написанное от руки письмо Саакашвили в эфире зачитал его адвокат и основатель оппозиционной телекомпании «Мтавари» Ника Гварамия. Позже текст письма был опубликован на страницах Саакашвили в социальных сетях.
Объявивший в день ареста голодовку Саакашвили утверждает, что во время перевода в тюремную больницу, от которого он категорически отказывался в последние две недели, его тащили по земле, таскали за волосы, и несколько раз ударили по шее.
«Меня перевели сюда обманом после того, как объявили, что переводят меня в обычную городскую клинику, и отменили мне встречу с врачами и свидание с матерью и моими детьми.
Когда меня привезли к корпусу, где содержатся преступники, они начали кричать, и эти крики не прекращаются до сих пор.
А один из сотрудников тюрьмы, как видно, из руководства, сказал мне: «Ага, птичка, мы все-таки заполучили тебя», и выругался.
Я потребовал, чтобы назвали его имя, но мне в этом отказали.
Потом без предупреждения сотрудники стали меня вытаскивать [из машины]. Несмотря на мой отказ, меня вытащили из машины, под крики преступников тащили по земле и несколько раз ударили по шее. Меня таскали за волосы. И в этот момент, я, конечно же, оказал им сопротивление, также как в [больничной] палате, где непонятного криминального вида медперсонал окружил меня, и в это время я действительно задел рукой какой-то анализатор, потому что они пытались что-то вколоть мне против моей воли.
Моя реакция была вызвана волнением из-за всего этого насилия и оскорблений. Все они вели себя как настоящие преступники. В моей камере все время слышны выкрики и голоса преступников», – говорится в письме.
Саакашвили говорит, что отказывается от любого медицинского вмешательства и не сотрудничает с медицинским персоналом. Он согласен встретиться лишь с личным врачом. При этом Саакашвили призывает своих сторонников «не поддаваться на провокации», которые, по его мнению, готовят власти.
«Мой перевод сюда преследует одну цель – мое физическое уничтожение по указанию Путина. Не хочу, чтобы мы давали им возможность для провокаций.
Я был обязан оказать физическое сопротивление насилию, но я был тут один. А вас там, снаружи, бесчисленное множество, поэтому вас никто не победит в условиях мирного, но очень стойкого протеста.
Еще раз: не будем поддаваться на их провокации. Мы должны нашим единством и стойкостью спасти нашу страну, которая попала в руки бандитов и находится на грани гибели», – пишет Саакашвили.
Народный защитник Нино Ломджария посетила 18-е медицинское учреждение для обвиняемых и осужденных в Глдани, куда был переведен третий президент Грузии Михаил Саакашвили.
- Накануне Народный защитник Грузии Нино Ломджария заявила: Михаил Саакашвили располагал информацией о том, что его переводят в гражданскую клинику, поэтому он добровольно согласился с этим решением. Как сообщила Ломджария после посещения Михаила Саакашвили, у третьего президента страны нет визуальных следов повреждений, однако врачи его не осматривали.
В Абхазии за дня от коронавируса скончались 7 пациентов
За два дня тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 589 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 155 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 72 пациента. Состояние 28 человек оценивается как тяжелое, 28 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 42 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 12 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 22 пациента, в Гагрской ЦРБ - 29, состояние 3 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 114 пациентов, состояние 12 человек тяжелое.
- В гудаутском ковид-госпитале за два дня скончались 6 человек: женщины - 62, 63, 65, 85, 86 лет и мужчина 72 лет.
- В Сухумской инфекционной больнице умерла женщина 84 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 32 609 человек. Зарегистрировано 476 летальных случаев. Выздоровели 27 688 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Нино Ломджария: Саакашвили сказали, что его переводят в гражданскую клинику, и он согласился
Народный защитник Нино Ломджария посетила 18-е медицинское учреждение для обвиняемых и осужденных в Глдани, куда был переведен третий президент Грузии Михаил Саакашвили.
По словам Народного защитника, Михаил Саакашвили располагал информацией о том, что его переводят в гражданскую клинику, поэтому он добровольно согласился с этим решением. Как сообщила Ломджария после посещения Михаила Саакашвили, у третьего президента страны нет визуальных следов повреждений, однако врачи его не осматривали.
«По словам Михаила Саакашвили, ему сообщили, что состоялось заседание совета, и совет принял решение перевести в многофункциональную клинику. Он сказал, что знал, что его собираются доставить в гражданскую клинику, и поэтому добровольно согласился на это.
Мы также были в СИЗО №12, и нет официального документа, информирующего заключенного Саакашвили о том, что его переводят в СИЗО №18, однако там сказали, что он был устно уведомлен, что его переводят в гражданскую клинику. После того, как его привезли в глданскую тюрьму, он сказал, что не хочет выходить из машины скорой помощи. По его словам, его принудительно поместили в изолятор №18. Он отказался от осмотра врачом в связи с полученными травмами.
Визуальных травм, которые я могла бы видеть, не было. Он не говорит о травмах и визуально этого не видно, однако будет лучше, если его осмотрит врач. По его словам, он знал, что едет в гражданскую клинику, попрощался с врачами, что также подтвердили врачи», - сказала Ломджария.
- С 6 октября политик отказался от медикаментозной помощи и принятия питательных смесей. Это произошло после того, как министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили начал есть – кашу и соки.
- 8 ноября, на 39-й день голодовки, Саакашвили был транспортирован из тюрьмы в Рустави в медицинское учреждение для обвиняемых и осужденных №18 (глданская тюрьма). Адвокаты и сторонники экс-президента назвали проведенную операцию «похищением».
- До сих пор они добивались госпитализации Саакашвили в гражданскую клинику. Власти согласны были на перевод заключенного только в тюремную больницу в Тбилиси, объясняя это необходимостью повышенной охраны. Между тем специалисты заявляли, что там нет условий для надлежащего ухода, а адвокаты – что для экс-президента там небезопасно.
До 90 депутатов Верховной Рады призвали вернуть Саакашвили в Украину
Депутаты Верховной Рады Украины обеспокоены ухудшением состояния экс-президента Грузии Михаила Саакаашвили, они требует перевести политика в частную клинику и вернуть его в Украину. Соответствующее обращение украинские законодатели направили президенту Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министру страны Ираклию Гарибашвили.
Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину впервые за восемь лет в преддверии муниципальных выборов. Сразу после помещения в тюрьму экс-президент объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. Саакашвили является гражданином Украины, до последнего времени он возглавлял Исполнительный комитет Национального совета реформ при президенте Украины, а в прошлом также занимал пост губернатора Одесской области.
«Мы обеспокоены ухудшением состояния здоровья Михаила Саакашвили. После длительного голодания его жизнь действительно оказалась под угрозой. Необходима срочная госпитализация Михаила Саакашвили в гражданскую частную больницу высшего класса. Учитывая вышеизложенное, а также руководствуясь необходимостью надлежащей защиты законных прав и интересов гражданина Украины Михаила Саакашвили, призываем вас: безотлагательно обеспечить Михаилу Саакашвили высокий уровень медицинской опеки, что гарантирует сохранение его жизни и здоровья, обеспечить Михаилу Саакашвили беспрепятственное получение должной консульско-правовой и адвокатской защиты, как можно скорее вернуть Михаила Саакашвили в Украину», – сказано в письме, которое распространяет издание «ГОРДОН».
Документ подписали 89 членов Верховной Рады, среди которых – глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, глава фракции «Голос» Ярослав Железняк, представители партии «Батькивщина», пишет агентство «Новости-Грузия».
- С 6 октября политик отказался от медикаментозной помощи и принятия питательных смесей. Это произошло после того, как министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили начал есть – кашу и соки.
- 8 ноября, на 39-й день голодовки, Саакашвили был транспортирован из тюрьмы Рустави в медицинское учреждение для обвиняемых и осужденных №18 (глданская тюрьма). Адвокаты и сторонники экс-президента назвали проведенную операцию «похищением».
- До сих пор они добивались госпитализации Саакашвили в гражданскую клинику. Власти согласны были на перевод заключенного только в тюремную больницу в Тбилиси, объясняя это необходимостью повышенной охраны. Между тем специалисты заявляли, что там нет условий для надлежащего ухода, а адвокаты – что для экс-президента там небезопасно.
В российских госСМИ больше нельзя называть «Талибан» запрещенной организацией
Руководство международного информационного агентства «Россия сегодня», генеральным директором которого является ведущий телеканала «Россия 1» Дмитрий Киселев, запретило своим сотрудникам называть «Талибан» запрещенной в России организацией. Вместо этого после упоминания «Талибана» журналисты должны писать «организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность».
СМИ отмечают, что на сайте РИА Новости, которое входит в холдинг «Россия сегодня», а также на сайте телеканала Russia Today уже есть сообщения, где используется новая формулировка.
Официально «Талибан» входит в федеральный список организаций, объявленных в России террористическими.
- 5 августа радикальное движение «Талибан», признанное во многих странах мира, включая Россию, террористическим, без боя захватило столицу Афганистана Кабул. Страна фактически полностью оказалась под контролем талибов.
- Западные страны не признают власть радикального движения. Российские власти, не признавая ее официально, регулярно проводят встречи с талибами, принимая их в Москве.
- В октябре Владимир Путин объявил, что Россия будет «двигаться» в сторону исключения «Талибана» из списка террористов, но, по его словам, в первую очередь это должен сделать Совет Безопасности ООН.
Для лидеров протестов в Ингушетии запросили от 7 до 9 лет колонии
Прокуратура запросила от семи до девяти лет лишения свободы для лидеров массовых протестов в Ингушетии, которые начались три года назад в связи с изменением границы между республикой и соседней Чечней.
Всего по статьям о создании экстремистского сообщества и организации насильственных действий в отношении представителей власти обвиняются семь человек. Суд на ними проходит в Ставропольском крае в городе Ессентуки. В данный момент процесс находится на стадии прений сторон.
Экстремистским сообществом следствие считает «Ингушский комитет национального единства», который был создан в мае 2018 года. По версии правоохранительных органов, его создатели были объединены «политической враждой» к бывшему главе республики Юнус-Беку Евкурову и планами отстранить его от власти насильственным путем.
Подсудимые вину не признают.
- В сентябре 2018 года глава Чечни Рамзан Кадыров и тогдашний руководитель Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заключили соглашение об установлении границы между двумя республиками, которая не была закреплена со времен распада СССР. Документ позволил Чечне присоединить к себе часть Сунженского района Ингушетии в обмен на горные и лесистые территории в Надтеречном районе Чечни. По расчетам экспертов, Ингушетия отдавала Чечне в 26 раз больше территории, чем получала от нее. Это привело к массовым протестам в столице Ингушетии Магасе.
- Один из митингов, 27 марта 2019 года, закончился столкновениями с ОМОНом и Росгвардией. После этого на участников протестов были заведены десятки уголовных дел. Многие из обвиняемых были приговорены к реальным срокам заключения.
Минюст РФ внес в список «СМИ-иноагентов» адвоката Ивана Павлова
Министерство юстиции России 8 ноября пополнило список «СМИ-иноагентов». В него включили адвоката Ивана Павлова и четырех бывших участников адвокатского объединения «Команда 29».
Иван Павлов больше двадцати лет специализируется на уголовных делах о государственной измене, экстремизме и защите граждан от органов госбезопасности. Он представляет интересы журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, а также Фонда борьбы с коррупцией(внесен властями в список «иноагентов») в деле о признании ФБК экстремистской организацией.
«Моя работа всегда строилась на законе, гласности и иронии. Статусом «иноагента» они пытаются защититься именно от гласности и иронии, которых боятся, похоже, сильнее всего», – отреагировал Павлов на решение Минюста в своем телеграм-канале.
В апреле 2021 года против Павлова было возбуждено уголовное дело о разглашении данных предварительного следствия по делу Ивана Сафронова. Адвокат свою вину отрицает. В сентябре он уехал из России из-за невозможности продолжать профессиональную деятельность.
Среди бывших участников «Команды 29» в списке «СМИ-иноагентов» оказались Максим Заговора, Валерия Ветошкина, Елена Скворцова и Максим Оленичев.
В июле 2021 года адвокатское объединение «Команда 29» заявило о роспуске. Решение было принято после того, как Роскомнадзор заблокировал их сайт. Генпрокуратура посчитала, что «Команда 29» связана с чешский некоммерческой организацией Společnost Svobody Informace (Общество свободы информации), включенной в России в перечень нежелательных.
Во вторник, 8 ноября, пополнился и реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иностранного агента». В него включили движение «Российская ЛГБТ-сеть». Его участники помогали людям, которые подвергались преследованиям в Чечне.
После включения Минюстом благотворительного фонда «Сфера» (партнера «Российской ЛГБТ-сети») в реестр «иностранных агентов», движение стало работать как кризисная группа «Северный Кавказ SOS».
МИД Украины раскритиковал перевод Саакашвили в тюремную клинику
Министерство иностранных дел Украины направило Грузии официальную ноту протеста в связи с переводом Михаила Саакашвили в больницу при тюрьме в Глдани.
«Министерство иностранных дел Украины разочаровано переводом гражданина Украины Михаила Саакашвили в пенитенциарное медицинское учреждение №18 в Глдани и неуведомлением об этом украинской стороны.
Призываем грузинскую сторону безотлагательно перевезти Михаила Саакашвили в гражданское медицинское учреждение, которое имело бы все необходимые возможности для оказания надлежащего медицинского ухода и экстренной помощи.
Сегодня во внешнеполитическое ведомство Грузии передана официальная нота МИД Украины по этому поводу. Дальнейшее пребывание гражданина Украины Михаила Саакашвили в пенитенциарном медицинском учреждении создает дополнительные риски и напряжения, которых можно избежать, руководствуясь гуманными соображениями.
МИД и Посольство Украины в Грузии продолжают держать ситуацию вокруг гражданина Украины Михаила Саакашвили на особом контроле», - сказано в заявлении ведомства.
- Сегодня врачебный консилиум, сформированный Минздравом Грузии, рекомендовал перевезти Саакашвили в многопрофильную клинику. Спустя некоторое время в СМИ появилась информация о том, что экс-президента вертолетом транспортировали в глданскую тюрьму.
- Адвокаты политика и он сам категорически отказывались от его перевода в больницу в глданской тюрьме, настаивая на том, что там нет условий для оказания ему медицинской помощи. Кроме того, адвокаты подчеркивали, что тюремная больница, где содержатся десятки заключенных, в том числе, с психическими расстройствами, не является безопасным местом для экс-президента.
В Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,5 балла
В Грузии произошло землетрясение. Подземные толчки были зафиксированы в 21:34 по тбилисскому времени.
По информации Национального центра сейсмического мониторинга, эпицентр стихии находился в 17 км к юго-западу от Цалки, недалеко от села Мамишлари.
По предварительной информации, мощность землетрясения составила 3,5 балла.
Саакашвили отказывается от лечения и продолжает голодовку в глданской тюрьме
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили по-прежнему отказывается от лечения и продолжает голодовку уже в тюремной больнице, куда сегодня его перевели против его желания. Об этом журналистам сообщил представитель аппарата омбудсмена Грузии, который стал первым представителем официальной структуры, навестившим Саакашвили через несколько часов после его перевода из тюрьмы №12 в Рустави (в 30 км от Тбилиси) в больницу при тюрьме №18 в Глданском районе на окраине Тбилиси.
По словам сотрудника аппарата Народного защитника, Саакашвили размещен в изолированной палате, вблизи по периметру его палаты нет других заключенных.
Комментируя заявление министра юстиции Рати Брегадзе, который заявил, что Михаил Саакашвили нанес физические и словесные оскорбления сотрудникам тюрьмы, представитель омбудсмена пояснил, что Саакашвили вывели из автомобиля и поместили в палату «с применением силы».
Один из адвокатов Саакашвили, основатель оппозиционной телекомпании «Мтавари» Ника Мелия сегодня заявил, что экс-президент, возможно, был избит во время перевода в глданскую тюрьму.
Сотрудник аппарата омбудсмена разъяснил, что «в знак протеста против перевода в глданскую тюрьму Саакашвили отказался выходить из машины, на которой его перевозили». По его словам, «его за руки, с применением силы, вывели из машины и вселили в камеру». Он отметил, что во время посещения Саакашвили «не заметил на нем следов физических повреждений». По его словам, аппарат Народного защитника «проводит мониторинг и запросил информацию по этому факту».
Также аппарат омбудсмена изучит, является ли актом психологического воздействия выкрики и ругательства заключенных во время перевода Саакашвили в камеру – это представитель Народного защитника подтвердил, отвечая на вопросы журналистов.
- Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину впервые за восемь лет в преддверии муниципальных выборов, в Грузии. Против экс-президента правительством «Грузинской мечты» было возбуждено несколько уголовных дел. Сразу после задержания политик объявил голодовку. С середины октября адвокаты экс-президента стали сообщать, что Саакашвили ослаб, ему тяжело передвигаться и разговаривать.
Участники митинга в Тбилиси завтра планируют акцию перед Минюстом
«Мы должны обойти здание канцелярии, показать миру, сказать, что мы будем стоять здесь, пока Саакашвили не предоставят нормальный гражданский институт, он не будет освобожден, а украденные выборы не будут возвращены», - заявил лидер «Национального движения» Ника Мелия на площади Свободы, где прошла акция в поддержку экс-президента Саакашвили, сообщает Общественный вещатель.
По его словам, с завтрашнего утра акция будет проходить перед зданием Министерства юстиции.
«Наша цель и задача - никуда не вторгаться, не осуществить эту мечту Бидзины Иванишвили. Мы должны обойти здание канцелярии, показать миру, сказать, что мы будем стоять здесь, пока Саакашвили не предоставят нормальный гражданский институт, он не будет освобожден, а украденные выборы не будут возвращены. Тем, кому позволяет здоровье, останьтесь здесь. Сейчас не время быть дома. Те, кто наблюдают за нами сейчас, присоединятся к нам завтра утром. Завтра, в 10:00, мы добавим акции в других точках. Параллельно со всем этим пройдет акция перед зданием Минюста», - заявил Ника Мелия.
Мелия заявил, что перемещение акции к глданской тюрьме власти могут использовать как провокацию и подстроить в тюрьме бунт, что приведет к столкновению и создаст угрозу безопасности самого Саакашвили. Мелия подчеркнул, что любые попытки организовать акцию возле глданской тюрьмы от имени «Национального движения», являются провокацией и предостерег сторонников от участия в подобных мероприятиях, передает агентство «Новости-Грузия».
Лидер оппозиции предложил другую форму протеста: сторонники оппозиции будут пикетировать Госканцелярию, то есть дом правительства, парламент, Министерство юстиции и другие правительственные учреждения, чтобы власти и международное сообщество, как заявил Мелия, увидели, как много в Грузии людей, которые добиваются справедливых выборов и освобождения Саакашвили.
- Сегодня врачебный консилиум, сформированный Минздравом Грузии, рекомендовал перевезти Саакашвили в многопрофильную клинику. Спустя некоторое время в СМИ появилась информация о том, что экс-президента вертолетом транспортировали в глданскую тюрьму.
- Адвокаты политика и он сам категорически отказывались от его перевода в больницу в глданской тюрьме, настаивая на том, что там нет условий для оказания ему медицинской помощи. Кроме того, адвокаты подчеркивали, что тюремная больница, где содержатся десятки заключенных, в том числе, с психическими расстройствами, не является безопасным местом для экс-президента.
Саакашвили нанес физические и словесные оскорбления нашим сотрудникам – глава Минюста
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в глданской тюремной больнице нанес сотрудникам физические и словесные оскорбления, заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе в эфире телекомпании «Имеди».
«Когда Михаила Саакашвили вселили в новое учреждение – №18, он, к сожалению, нанес как физические, так и словесные оскорбления нашим сотрудникам. Это те сотрудники, которые в течение 24 часов заботятся о безопасности этой страны и о защите прав заключенных. Мы никому не позволим их оскорблять», – сказал Брегадзе.
По его словам, вопрос изучит Генеральная инспекция Минюста, будет принято соответствующее правовое решение.
Ранее в Специальной пенитенциарной службе заявили, что Михаил Саакашвили переведен в медицинское учреждение №18, расположенное на территории Глданской тюрьмы в Тбилиси.
Адвокаты политика и он сам категорически отказывались от его перевода в больницу в глданской тюрьме, настаивая на том, что там нет условий для оказания ему медицинской помощи. Кроме того, адвокаты подчеркивали, что тюремная больница, где содержатся десятки заключенных, в том числе, с психическими расстройствами, не является безопасным местом для экс-президента.
Аслан Бжания призвал позволить россиянам покупать недвижимость в Абхазии
Президент самопровозглашенной республики Абхазия провел выездное совещание в Ткварчельском районе. Выступая со словом на встрече, Аслан Бжания отметил, что граждане РФ должны иметь возможность приобретать недвижимость в республике.
«Нам надо выйти на то, чтобы граждане Российской Федерации имели право покупать здесь недвижимость. Это не должно быть связано с приобретением политических прав или гражданства. Это экономический аспект. Нам нужны здесь люди, нам нужны специалисты, которые будут работать, которые будут приезжать и уезжать, люди, на которых будет работать наш производитель, ради которых он будет выращивать продукцию», - сказал он.
При этом Бжания добавил, что «интеграционные процессы» уже запущены, причем с условием, что имеющийся «уровень суверенитета» будет сохранен: «Мы запустили давно прописанные в договоре интеграционные процессы при том, что сохраняем тот уровень суверенитета, который имеем и остаемся независимым государством».
На площади Свободы в центре Тбилиси проходит митинг оппозиции
В центре Тбилиси на площади Свободы начался митинг, в котором участвуют представители различных оппозиционных партий и их сторонники, сообщает «Нетгазети».
Согласно плану оппозиции, одним из требований митингующих был перевод бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в многопрофильную клинику, однако сегодня, 8 ноября, пенитенциарная служба сообщила о переводе Саакашвили в тюремную больницу, расположенную в столичном районе Глдани.
6 ноября лидер «Единого национального движения» (ЕНД) Ника Мелия заявил на митинге перед пенитенциарным учреждением №12 в Рустави, где с 1 октября находился Саакашвили, что дает властям 24 часа на его перевод в мультипрофильную клинику гражданского профиля.
Сегодня, до перевода Саакашвили в тюремную клинику, его врач Николоз Кипшидзе заявил, что совет рекомендовал немедленно госпитализировать экс-президента.
Саакашвили голодает 39 дней. Правительство отказывается переводить Саакашвили в клинику гражданского профиля.
На территории глданской тюрьмы мобилизован спецназ
На территории глданской тюрьмы мобилизован спецназ, сотрудники службы по управлению чрезвычайными ситуациями. Кроме того, на место привезли водомет. Об этом сообщает телеканал «Формула».
Сегодня врачебный консилиум, сформированный Минздравом Грузии, рекомендовал перевезти Саакашвили в многопрофильную клинику. Спустя некоторое время в СМИ появилась информация о том, что экс-президента вертолетом транспортировали в глданскую тюрьму, информацию распространила Специальная пенитенциарная служба Грузии.
Аппарат Народного защитника дважды проверял готовность медицинского учреждения №18 к приему Михаила Саакашвили, сообщает SOVA. Во время первого осмотра омбудсмен Нино Ломджария заявила, что учреждение не соответствует рекомендациям, кроме того, говорилось о рисках с точки зрения безопасности третьего президента.
4 ноября состоялась вторая проверка тюремной больницы Глдани, в ходе которой Народный защитник отметила, что больница все еще не полностью соответствует рекомендациям.
К глданской тюрьме в Тбилиси привезли аппарат компьютерной томографии
К глданской тюрьме в Тбилиси привезли аппарат компьютерной томографии. Об этом сообщают грузинские СМИ.
Недавно стало известно о том, что третьего президента Грузии Михаила Саакашвили перевезли в лечебное учреждение для заключенных и подозреваемых №18. Информацию распространила Специальная пенитенциарная служба Грузии.
«С целью превенции ухудшения состояния здоровья и исходя из возросших угроз, заключенный Михаил Саакашвили из 12-го пенитенциарного учреждения переведен в лечебное учреждение для заключенных и подозреваемых №18. Мы поэтапно будет предоставлять общественности дополнительно информацию», - говорилось в заявлении.
К слову, именно этому противились защитники экс-президента, настаивая на его госпитализации в многопрофильную гражданскую клинику.
В эти минуты у здания парламента в Тбилиси проходит акция оппозиции. Два главных требования митингующих - госпитализация Саакашвили в гражданскую клинику и назначение в стране досрочных выборов, передает SOVA.
Ясько: Саакашвили перевели в самое опасное место для его жизни
Депутат Верховной рады Украины, гражданская супруга Михаила Саакашвили Лиза Ясько считает, что экс-президента Грузии перевели «в самое опасное место для его жизни». Об этом Ясько пишет в своем Facebook-аккаунте.
«Вопреки заявлениям консилиума врачей; грузинского и украинского Омбудсменов; позиции Украины; его перевели в самое опасное место для его жизни – Глдани!», пишет Ясько.
Ранее в Специальной пенитенциарной службе заявили, что Михаил Саакашвили переведен в медицинское учреждение №18, расположенное на территории Глданской тюрьмы в Тбилиси.
Адвокаты политика и он сам категорически отказывались от его перевода в больницу в глданской тюрьме, настаивая на том, что там нет условий для оказания ему медицинской помощи. Кроме того, адвокаты подчеркивали, что тюремная больница, где содержатся десятки заключенных, в том числе, с психическими расстройствами, не является безопасным местом для экс-президента.
Голодающая в парламенте Элене Хоштария снова потеряла сознание
Оппозиционный депутат парламента Грузии Элене Хоштария, объявившая голодовку, сегодня на несколько секунд потеряла сознание, однако затем ей стало лучше. При этом депутат по-прежнему отказывается от вливания медикаментов через капельницу. Об этом журналистам сегодня сообщили в пресс-службе партии «Дроа», которую возглавляет Хоштария.
Элене Хоштария уже шестой день голодает в здании парламента с требованием перевода в гражданскую клинику экс-президента Михаила Саакашвили – тот голодает уже 39-й день подряд.
Врач скорой помощи, который сегодня осмотрел Хоштария, посоветовал ей лечь в больницу. Врач подтвердил, что жизненные показатели Хоштария сейчас в пределах нормы, хотя она и раньше теряла сознание во время голодовки. «Похоже, у нее был эпизод понижения давления. Когда мы проверили, давление было 120/70, мы измерили сахар в крови, сатурацию, все в пределах нормы», - сказал врач. Он подтвердил, что Хоштария отказалась от медикаментов и от госпитализации, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Между тем Элене Хоштария заявила журналистам, что, поддерживая своей голодовкой Саакашвили, она выступает против его возвращения во власть, а если это произойдет, то она перейдет в оппозицию. Лидер «Дроа» подчеркнула, что заключила соглашение с основанной Саакашвили партией «Единое национальное движение» именно из-за того, что нынешний председатель партии Ника Мелия заверил ее в своей приверженности коалиции, а сам Саакашвили заявил, что не добивается какой-либо должности в Грузии.
«Когда я начинала голодовку, я сказала, что я не являюсь избирателем Саакашвили. Я не считаю, что нам нужно возвращаться в прошлое. Я глубоко и твердо верю в коалицию. И мое политическое сотрудничество с «Национальным движением» исходит из позиции Ники Мелия и «Национального движения», и сегодняшней позиции Саакашвили, согласно которой, коалиция – это единственный выход. Если эта позиция изменится, ясно, что и я изменю свою позицию и не только не стану принимать участие в такой конфигурации, которая предусматривает чье-то единоличное возвращение на должность, но и буду оказывать этому сопротивление. Это моя твердая политическая позиция и она никак не связана с той персональной солидарностью, которую я объявляю Михаилу Саакашвили как человеку. Это не политический акт, это человеческая солидарность и путь избежать угрозы для страны. Но как бы я ни была солидарна, я не буду менять свою политическую позицию», - сказала Хоштария.
Специальная пенитенциарная служба: Саакашвили переведен в лечебное учреждение глданской тюрьмы
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили переведен в медицинское учреждение №18, расположенное на территории Глданской тюрьмы в Тбилиси. Информацию об этом распространила Специальная пенитенциарная служба.
«Во избежание ухудшения состояния здоровья и в связи с возросшей угрозой, заключенный Михаил Саакашвили был переведен из пенитенциарного учреждения №12 в лечебное учреждение №18 для обвиняемых и осужденных. Мы будем поэтапно предоставлять общественности дополнительную информацию», - говорится в заявлении пенитенциарной службы.
- Ранее в грузинских СМИ появилась информация о том, что третьего президента Грузии Михаила Саакашвили транспортировали вертолетом в военный госпиталь в Гори.
- В военном госпитале заявили, что к ним не поступала информация о переводе Михаила Саакашвили. При этом в медучреждении отметили, что готовы принять пациента в любое время. «Мы готовы к любой ситуации. Клиника многопрофильная, поэтому мы можем принять любого пациента. Мы хорошо оснащены», - сказал врач военного госпиталя.
- Адвокаты политика и он сам категорически отказывались от его перевода в больницу в глданской тюрьме, настаивая на том, что там нет условий для оказания ему медицинской помощи. Кроме того, адвокаты подчеркивали, что тюремная больница, где содержатся десятки заключенных, в том числе, с психическими расстройствами, не является безопасным местом для экс-президента.
«Мтавари»: Саакашвили вертолетом транспортировали в военный госпиталь в Гори
По сообщению телеканала «Мтавари архи», третьего президента Грузии Михаила Саакашвили транспортировали вертолетом в военный госпиталь в Гори. Министерство юстиции и Специальная пенитенциарная служба комментариев пока не делали.
Как рассказала журналистам мать политика Гиули Аласания, она не смогла повидать сына в руставской тюрьме, т.к. его увезли. «Игнорируя все вокруг они на наших глазах забрали Михаила Саакашвили и куда-то его увезли», - сказала женщина.
Несколько часов назад экс-президента осмотрели врачи консилиума, созданного по решению Минздрава Грузии. Как заявил журналистам его лечащий врач, все члены консилиума единогласно пришли к выводу о необходимости срочной госпитализации Саакашвили.
В военном госпитале Гори заявляют, что к ним не поступала информация о переводе Михаила Саакашвили. При этом в медучреждении отметили, что готовы принять пациента в любое время, сообщает телеканал «Формула».
По словам врача, клиника многопрофильная и оснащена всем необходимым оборудованием. «Мы готовы к любой ситуации. Клиника многопрофильная, поэтому мы можем принять любого пациента. Мы хорошо оснащены», - добавил он.
СМИ опубликовали предложения участников неформального грузино-абхазского диалога
В Белграде прошла встреча участников грузино-абхазского неформального диалога. В рамках дискуссионной площадки «Limehouse» они подготовили пакет предложений по созданию условий для продвижения к устойчивому миру. Эти предложения обращены к местным и международным акторам и сосредоточены на сферах, в которых может быть достигнут прогресс с целью улучшения жизни, пострадавших от грузино-абхазского конфликта.
Издания Netgazeti и JAMnews публикуют текст документа, разработанного участниками неформального диалога:
О создании условий для продвижения к прочному миру в грузино-абхазском контексте и для устойчивого развития всего региона
За 28 лет, прошедших после окончания широкомасштабных боевых действий, заметного улучшения в грузино-абхазских взаимоотношениях не произошло, и люди все еще испытывают последствия неразрешенного конфликта. Новые вызовы, связанные с пандемией и серьезными изменениями в региональном контексте, показывают, что нельзя откладывать поиск новых подходов для продвижения к долгосрочному миру.
Фундаментальные политические противоречия между сторонами, в частности в отношении формулы урегулирования конфликта, по-прежнему сохраняются. При этом все же остаются сферы, в которых можно было бы достичь прогресса с целью улучшения качества жизни пострадавших от конфликта людей – с одной стороны, населения Абхазии, с другой, – перемещенных лиц. Прогресс важен также для устойчивого и мирного развития региона в целом, и в нем должны быть заинтересованы региональные и международные акторы.
Для того чтобы люди перестали быть заложниками тупиковой ситуации, связанной с неурегулированностью конфликта, важно было бы осуществить следующие шаги:
Создать возможности для обсуждения сторонами конкретных проблем и путей их решения
- содействовать формальным и неформальным встречам в духе общей заинтересованности в прагматичном решении проблем;
- поддерживать Женевские дискуссии, как важную площадку для обсуждения актуальных проблем, в том числе для выработки приемлемого для сторон механизма, исключающего использование силовых методов решения существующих противоречий;
- наряду с Женевскими дискуссиями поддерживать разные форматы диалога, включая двусторонний, региональный и международный, фокусируясь, в первую очередь, на нуждах пострадавших от конфликта людей;
- обеспечить международную поддержку процессу поиска приемлемого для обеих сторон формата двусторонних переговоров.
Развивать экономический потенциал региона
- содействовать разблокированию и развитию региональных южно-кавказских и черноморских транспортных коммуникаций и систем связи;
- поощрять международные инвестиции в развитие Южно-Кавказского региона, в том числе в производство, торговлю и другие отрасли экономики Абхазии;
- способствовать созданию инфраструктуры для развития устойчивой системы энергетики, в том числе возобновляемой.
Отказаться от враждебной риторики и действий, усугубляющих опасения, существующие в обоих обществах
- способствовать пониманию в обоих обществах интересов и опасений другой стороны, в частности тех, кто особенно пострадал в результате конфликта;
- осознавать существование различий в восприятии ситуации сторонами.
Продвигать политику, которая способствует защите прав людей, испытывающих негативное влияние неурегулированного конфликта
- принять меры в Грузии для пересмотра политики, препятствующей гуманитарным и экономическим контактам Абхазии с внешним миром и ограничивающей свободу передвижения, доступ к образованию и другие права;
- принять меры в Абхазии, способствующие обеспечению прав грузинского населения Абхазии.
Поощрять международных акторов к активной поддержке местных инициатив по мирному и устойчивому развитию
- обеспечить международную поддержку процессов модернизации в разных сферах по обе стороны конфликта;
- призвать местных и международных акторов способствовать деизоляции Абхазии;
- облегчить и расширить доступ международных акторов в Абхазию;
- разработать более последовательные и эффективные пути взаимодействия международных акторов с Абхазией на основе политически нейтрального подхода.
Перечисленные выше шаги вполне реалистичны. Они основаны на убежденности в том, что достижение позитивных изменений требует, в первую очередь, обращения к нуждам людей, пострадавших от конфликта. Прагматичные подходы, ориентированные на будущее, могут помочь преодолеть неравенство, улучшить жизнь людей и создать условия для укрепления доверия и установления долгосрочного мира.
Как пишут издания Netgazeti и JAMnews, данные предложения разрабатывались участниками неформального грузино-абхазского диалога на площадке «Лаймхаус» и были согласованы на встрече, проходившей в Белграде с 20 по 24 сентября 2021 года.
Предложения также опубликованы на грузинском, абхазском и английском языках.
Украинско-российская команда выиграла турнир по Counter-Strike
Украинская команда NAVI, в состав которой входят киберспортсмены из России и Украины, стала победителем PGL Major - главного мирового турнира по компьютерной игре Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). В финале, который прошёл в минувшее воскресенье, украинско-российский коллектив обыграл европейскую команду G2 Esports и выиграл один миллион долларов.
Турнир PGL Major проходил в Стокгольме с 26 октября по 7 ноября. Его призовой фонд составил два миллиона долларов. В соревновании приняли участие 24 команды. NAVI не потерпели ни одного поражения за весь турнир, а в финале обыграли своих соперников "всухую" со счётом 2-0. В состав команды входят украинцы Александр Костылев и Валерий Ваховский, а также россияне Денис Шарипов, Кирилл Михайлов и Илья Залуцкий.
Отмечается, что до этого составы NAVI по CS:GO 15 раз принимали участие в турнирах серии мейджор, трижды оказывались в финалах, но проигрывали.
Counter-Strike: Global Offensive - это многопользовательская компьютерная игра и одна из самых популярных киберспортивных дисциплин в мире. В CS:GO игроки делятся на две команды: террористов и подразделения спецназначения. Победителем становится команда выигравшая наибольшее количество раундов на определённой карте.
- В октябре этого года российская киберспортивная команда Team Spirit заняла первое место на международном турнире The International по игре Dota 2. За первое место коллектив получил чуть более 18 миллионов долларов. В составе команды выступают три игрока из России и два из Украины.
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