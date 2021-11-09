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Голодающего 40-й день Михаила Саакашвили вызвали в суд
Тбилисский городской суд требует присутствия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на рассмотрении дела и проведения процесса в зале суда. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщил его адвокат Бека Басилая.
На 10 ноября намечено слушание по делу о разгоне митинга оппозиции в ноябре 2007 года и о погроме в телекомпании «Имеди». Следствие по делу продолжается уже восемь лет, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Со мной связались представители заседания городского суда и сказали, что на завтрашнем процессе сделают запрос по поводу перевода Михаила Саакашвили в зал суда. Соответственно, суд зафиксировал, что судебный процесс должен состояться в Тбилисском городском суде, и что они требуют перевода Михаила Саакашвили в зал суда», - сообщил журналистам Басилая.
Он отметил, что Министерство юстиции и Специальная пенитенциарная служба обязаны выполнить требование суда. Адвокат считает, что «если завтра процесс Михаила Саакашвили не состоится в зале суда, это будет еще одним показателем того, что власти напуганы». При этом адвокат отметил, что никакого законного основания для отказа от проведения судебного процесса в зале суда не существует.
«Состояние здоровья Саакашвили ухудшается с каждым днем, и это может быть его последний шанс предстать перед судом», - подчеркнул адвокат.
Со вчерашнего дня задержанный 1 октября Саакашвили находится глданской тюремной больнице №18 на окраине Тбилиси, куда его перевели из тюрьмы №12 в городе Рустави. В знак протеста третий президент Грузии голодает со дня задержания и объявил себя политическим заключенным.
- 7 ноября 2007 года - это дата, из-за которой партию «Национальное движение» часто критикуют. Тогда правительство президента Михаила Саакашвили с применением полицейской силы разогнала в Тбилиси несколько акций протеста. А в конце дня спецназ ворвался в телекомпанию «Имеди», которая тогда принадлежала олигарху Бадри Патаркацишвили и резко критиковала деятельность Саакашвили, находившегося во власти третий год. В результате полицейской спецоперации в «Имеди» была повреждена телевизионная техника и отключено вещание.
- После этих событий Саакашвили подал в отставку и в стране были проведены внеочередные выборы, на которых Саакашвили победил кандидата от оппозиции - Левана Гачечиладзе, и находился во власти еще один срок - до 2013 года.
Другие новости дня
Ника Мелия: Завтра оппозиция проведет несколько акций в Тбилиси
Как заявил председатель «Единого национального движения» Ника Мелия, завтра оппозиция проведет несколько акций в Тбилиси. По его словам, акции состоятся в 11:00 перед Министерством юстиции, возле здания Службы государственной безопасности и у Министерства здравоохранения, передает Общественный вещатель Грузии.
«Победа будет на нашей стороне. Помните, что человек голодает уже 40-й день, и мы не имеем права сидеть дома. Необязательно быть на улице всю ночь, но с завтрашнего дня этот протест распространится по всему Тбилиси.
Если завтра что-то не изменится, вы знаете, что суд над Михаилом Саакашвили состоится в 13:00. По правилам, они должны привезти его в Тбилисский городской суд. После акций в 11:00, когда будет подтверждено, что суд состоится в 13:00, мы все переместимся в Дигоми, еще больше людей присоединятся к нам во дворе городского суда. Нас должно быть много, но мы все должны сохранять спокойствие», - заявил Ника Мелия.
- Саакашвили уже 40-й день проводит голодовку. Накануне он был переведен в тюремную больницу, хотя он сам и его сторонники в оппозиции настаивали на перевод в гражданскую клинику. В поддержку Саакашвили оппозиция проводит в Грузии масштабные акции протеста.
Посол США призвала власти незамедлительно обеспечить Саакашвили необходимый уход
Посол США в Тбилиси Келли Дэгнан призывает власти Грузии обеспечить Михаилу Саакашвили необходимый медицинский уход в надлежаще оборудованной клинике.
«США внимательно следят за задержанием Михаила Саакашвили и состоянием его здоровья. Мы обеспокоены его состоянием. По оценке медиков, он находится в большой группе риска и нуждается в срочной медицинской помощи. Народный защитник сказала, что 18-го медицинского учреждения Глдани недостаточно.
Мы призываем правительство Грузии позаботиться о том, чтобы Михаил Саакашвили незамедлительно получил необходимую медицинскую помощь в полностью оборудованном учреждении.
Мы также просим г-на Саакашвили следовать рекомендациям врачей и согласиться на необходимое лечение. Очевидно, это очень сенситивная и эмоциональная ситуация. Но сейчас в приоритете психическое и физическое здоровье Саакашвили. Это настоятельная рекомендация правительству предоставить ему фундаментальную медицинскую помощь, в которой он нуждается», - сказал посол США.
- Со вчерашнего дня задержанный 1 октября Саакашвили находится глданской тюремной больнице №18 на окраине Тбилиси, куда его перевели из тюрьмы №12 в городе Рустави. В знак протеста третий президент Грузии голодает со дня задержания и объявил себя политическим заключенным.
Посол ЕС в Грузии: Мы внимательно следим за делом Михаила Саакашвили
Глава представительства Евросоюза в Грузии Карл Харцель заявил, что ЕС внимательно следит за делом экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, задержанного 1 октября в Тбилиси и объявившего себя политзаключенным.
Саакашвили уже 40-й день проводит голодовку. Накануне он был переведен в тюремную больницу, хотя он сам и его сторонники в оппозиции настаивали на перевод в гражданскую клинику. В поддержку Саакашвили оппозиция проводит в Грузии масштабные акции протеста.
Ситуацию Карл Харцель прокомментировал во время онлайн-встречи с представителями авторитетной правозащитной организации «Ассоциация молодых юристов Грузии».
«Конечно же, мы внимательно наблюдаем за ситуацией с находящимся в тюрьме третьим президентом Грузии, вместе с доверенными местными партнерами и Народным защитником.
С самого начала Евросоюз дал понять, что защита интересов Саакашвили и правовой процесс являются важными, и это полностью является ответственностью властей Грузии.
Эти права включают его представление в прозрачном и справедливом суде, право на адекватное здравоохранение, а также на сохранение приватности и достоинства во время пребывания в тюрьме. Правительство Грузии должно всячески стараться соблюдать эти права», - приводит слова Карла Харцеля агентство «Новости-Грузия».
Чеченское оппозиционное движение 1ADAT заявило о хакерской атаке на их сайт
Оппозиционное нынешним властям Чечни движение 1ADAT заявило о хакерской атаке на их открытый накануне сайт. Ранее движение развивалось в социальных сетях, в основном Telegram-канале.
Сайт был запущен 7 ноября и уже на следующий день подвергся массированной DDoS-атаке, рассказали в 1ADAT.
DDoS-атака – хакерская атака, позволяющая заблокировать работу сайта для посетителей путем подачи большого количества запросов, превышающих пропускную способность сети. Хакеры искусственно создают лавинообразный рост запросов на сайт, увеличивая нагрузку и выводя его из строя.
"DDoS-атаки даже сейчас идут. Но так как мы установили защиту, специалисты справляются и отбивают их. Поэтому сайт на данный момент работает стабильно, и люди могут заходить", - рассказало Кавказ.Реалии руководство движения 1ADAT.
На самом сайте опубликована статистика посещаемости, на которой виден всплеск накрутки посетителей. В атаке представители движения обвиняют власти Чечни.
"Мы давно хотели иметь свой сайт, и работали над ним год. Нам он нужен, потому что в любой момент Роскомнадзор может потребовать от соцсетей, чтобы нас заблокировали. Поэтому была нужна независимая площадка", - уточнил собеседник Кавказ.Реалии.
В движении затруднились с ответом, будет ли сайт зарегистрирован как СМИ, потому что активисты занимаются не только расследованиями и публикациями, но и "правозащитной, благотворительной и политической деятельностью".
Омбудсмен Украины заявляет, что посол Грузии отказался от встречи с ней
Посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили отказался от встречи с Уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилой Денисовой. Об этом говорится в заявлении украинского омбудсмена.
«Георгий Закарашвили отозвал свое предложение о встрече со мной "с учетом политического контекста заявления МИД Украины по Михаилу Саакашвили и необходимости дальнейших консультаций с МИД Грузии". Во время этой встречи я хотела получить разъяснения по поводу нарушения права на жизнь и медицинское обслуживание, а также процессуальных прав гражданина Украины, председателя исполкома Национального совета реформ при президенте Украины Михаила Саакашвили», – говорится в заявлении Денисовой.
Украинский омбудсмен считает, что вчерашние действия властей Грузии «по принудительному переводу Михаила в больницу пенитенциарного учреждения № 18 в Глдани усугубил ситуацию, которая сегодня угрожает его жизни и здоровью».
Денисова заявляет, что в отношении Саакашвили нарушаются статьи 2 и 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также статья 1 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.
Омбудсмен также утверждает, что распространение грузинским правительством видеозаписей тюремного заключения Михаила Саакашвили без его согласия является нарушением его права на неприкосновенность частной жизни в соответствии со статьей 8 Европейской конвенции о правах человека и статьи 17 Международного пакта о гражданских и политических правах.
«Я решительно осуждаю систематические и грубые нарушения прав и свобод гражданина Украины Михаила Саакашвили со стороны грузинских властей и призываю иностранные государства и международные правозащитные организации немедленно отреагировать на такие действия», – говорится в заявлении Денисовой.
- Со вчерашнего дня задержанный 1 октября Саакашвили находится глданской тюремной больнице №18 на окраине Тбилиси, куда его перевели из тюрьмы №12 в городе Рустави. В знак протеста третий президент Грузии голодает со дня задержания и объявил себя политическим заключенным.
Аслан Бжания просит ООН оказать содействие в реставрации Бедийского храма
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания встретился с постоянным координатором ООН в Грузии Сабиной Махль и советником по полевым вопросам Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Марией Волошкевич.
По информации пресс-службы абхазского лидера, Бжания в ходе встречи обратился к гостям с просьбой оказать содействие в реставрации Бедийского храма.
В сообщении пресс-службы указано, что Бедийский храм – «одна из самых древних православных святынь Абхазии».
На встрече с представителями международных организаций Бжания затронул и тему взаимоотношений c Тбилиси. Он подчеркнул, что Абхазия «выступает за налаживание нормальных, цивилизованных отношений между двумя соседними странами», но это возможно при условии «признания Грузией независимости и государственного суверенитета Абхазии».
- В 2012 году грузинские СМИ сообщали, что в Бедийском монастыре стерли надписи и фреску первого царя объединенной Грузии Баграта III.
- Начальник Управления охраны историко-культурного наследия Абхазии тогда говорил, что древние фрески разрушаются уже на протяжении нескольких веков.
Расследование: в России RT агитирует за вакцинацию, на Западе – наоборот
Российский государственный телеканал RT в своих материалах, обращённых к аудитории в России, активно пропагандирует вакцинацию против COVID-19 и призывает к жёстким мерам по отношению к противникам прививок. На западную аудиторию, однако, RT нередко транслирует прямо противоположные идеи - в том числе сомнения в эффективности вакцинации, а также отрицание введённых в связи с пандемией ограничений. Это утверждается в расследовании "Медузы".
Как подчёркивается в расследовании, главный редактор RT Маргарита Симоньян недавно выступила с жёсткой критикой в отношении так называемых антипрививочников, после чего противники вакцинации начали жаловаться на неё в Генпрокуратуру и Следственный комитет. При этом, как отмечает "Медуза", те же люди "высоко ценят продукцию, которую ресурсы Маргариты Симоньян создают для зарубежной аудитории. Дело в том, что англоязычная и особенно немецкая версии RT активно распространяют ненаучные сведения о коронавирусе — и скептически относятся к самой идее вакцинации". Материалы зарубежных редакций RT становятся впоследствии аргументом и для российских противников вакцинации.
"Англоязычное вещание RT — полная противоположность русской версии" - пишет "Медуза". В России, как отмечает издание, руководство и колумнисты RT приветствуют и одобряют любые ограничения. Зарубежные колумнисты RT напротив регулярно жалуются, что их "заставляют" прививаться, называют маски "омерзительными", а требование предъявить QR-код — "санитарным авторитаризмом" и "настоящим Гестапо".
"Если русскоязычная версия канала полностью игнорирует протесты против внедрения QR-кодов и других ограничений в российских регионах (такие прошли, например, в начале ноября сразу в нескольких городах), то аналогичные мероприятия в других странах зарубежные версии RT освещают максимально подробно и с многочасовыми стримами с места событий".
"Медуза" приводит ряд примеров того, как RT благожелательно освещает мероприятия западных противников вакцинации и даже конспирологов, считающих, например, что с вакцинами людям могут вводиться микрочипы. Также телеканал предоставляет слово людям, заявляющим о якобы существующей опасности зарубежных вакцин. "В соцсетях российских противников вакцинации можно найти десятки ссылок на статьи об этом, опубликованные во французской и немецкой версиях сайта RT (а также посты с переводом этих статей на русский без ссылок). В русской версии RT этой новости нет" - пишет "Медуза" об одном из таких сюжетов. При этом разные иноязычные версии RT различаются между собой - например, в испаноязычной версии пропаганды против вакцинации практически нет.
На просьбу о комментарии пресс-служба телеканала RT отреагировала так: "К сожалению, в условиях повышенной эпидемиологической опасности и высокого риска заражения плохо поддающимися лечению заболеваниями внутренний распорядок редакции запрещает любые контакты со СМИ-„иноагентами“".
- В России сейчас наблюдается очередная волна эпидемии коронавирусной инфекции. Число заражённых и смертей - самые высокие с начала пандемии в прошлом году. За последние сутки, по официальным данным, вновь достигнут максимум числа смертей - 1211. Инфицированных выявлено чуть меньше 40 тысяч, это меньше чем в предыдущие дни. В странах ЕС число инфицированных также растёт, однако смертность ниже, чем в прошлом году, что может быть связано с эффектом вакцинации.
Кобахидзе: «Радикальные группы обсуждают сценарий отравления Элене Хоштария»
Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе утверждает, что «радикальные группы обсуждают сценарий отравления Элене Хоштария». Как пишет издание Netgazeti, об этом политик заявил на сегодняшнем брифинге.
«В рядах радикалов, зашедших в тупик, до сих пор не прекращаются разговоры о радикальных шагах, в том числе об убийстве своих же соратников, о чем несколько дней назад также сообщила Служба государственной безопасности.
Хочу заострить внимание на предоставленную нам информацию, согласно которой на вчерашнем совещании обсуждался сценарий отравления Элене Хоштария.
Призываем всех к осторожности, а радикалов предупреждаем, что за совершением любого преступления последует наказание со всей строгостью закона», – заявил Кобахидзе.
Отметим, что политик Элене Хоштария голодает в парламенте Грузии уже седьмой день. Она требует перевести экс-президента Саакашвили в гражданскую клинику.
6 ноября Служба государственной безопасности Грузии заявила о планах некоторых оппозиционных партий дестабилизировать ситуацию в стране. В СГБ утверждали, что может быть разыгран сценарий ликвидации одного из лидеров оппозиции.
Краснодарские таможенники изъяли 24 незаконно ввезенных из Абхазии автомобиля
Краснодарская таможня пресекла незаконный ввоз 24 автомобилей из самопровозглашенной республики Абхазия в Россию.
Как сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления, на протяжении 2020 года члены преступной группы из РФ, Абхазии и Кыргызстана незаконно ввозили машины с территории Абхазии через пункт пропуска Адлер под видом транспортных средств международной перевозки. При этом в таможенный орган предоставлялись недействительные документы.
«Всего изъято 24 незаконно перемещенных автомобиля, являющихся иностранным товаром. Сумма неуплаченных таможенных платежей составила более 18 млн рублей», – говорится в сообщении.
Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты таможенных платежей, совершенное организованной группой (ч.4 ст. 194 УК РФ). В отношении двух предполагаемых членов преступной группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее сообщалось, что сотрудники Астраханской таможни совместно с местными автоинспекторами изъяли у россиянина автомобиль с абхазскими номерами. Таким образом власти прикрыли лазейку в законодательстве, позволявшую ездить в России и не платить дорожные штрафы на автомобилях с иностранными номерами.
В марте «Эхо Кавказа» писало, что автомобили с абхазскими номерами изымают и водворяют на штрафстоянки в Кыргызстане, а граждане митингуют и требуют их регистрации.
В Грузии «бустерную» прививку разрешили всем гражданам старше 18 лет
В Грузии разрешили делать третью, так называемую «бустерную» дозу прививки от коронавируса всем гражданам старше 18 лет – спустя шесть месяцев после вакцинации второй дозой.
О решении Совета иммунизации объявила сегодня на брифинге заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния, пишет агентство «Новости-Грузия».
До последнего времени дополнительную дозу прививки можно было делать только гражданам старше 50 лет и людям с тяжелыми заболеваниями из «групп риска».
По словам Габуния, бустерную дозу в Грузии теперь может использовать любой человек старше 18 лет, который был вакцинирован любой вакциной.
Те, кто привился вакцинами Sinopharm и Sinovac, могут использовать вакцину Sinopharm или Sinovac в качестве бустерной дозы, или использовать препарат Pfizer.
Если первые две дозы были сделаны препаратом Astrazeneca, то через шесть месяцев бустерную дозу надо проводить препаратом Pfizer. Препарат Astrazeneca из-за низкого спроса больше не используется для вакцинации в Грузии и его запасов в стране нет.
При этом граждане старше 60 лет, которые привились препаратами Sinopharm и Sinovac, могут делать бустерную дозу уже через три месяца после второй дозы, не дожидаясь, когда со дня второго укола пройдет полгода.
«Что касается людей, вакцинированных Pfizer, для них, естественно, рекомендуется использовать третью дозу тем же препаратом в течение шести месяцев после второй вакцинации», – сказала Габуния.
Сегодня же Совет по иммунизации поддержал вакцинацию детей от 12-15 лет двумя дозами препарата Pfizer. Для этого необходимо наличие согласия родителей или опекунов.
До сих пор вакцинация для детей в возрасте от 12 до 15 лет была разрешена только если у них были тяжелые заболевания и они входили в группу высокого риска.
По данным за 8 ноября, полностью привиты в Грузии 33.4% взрослого населения.
В России авторов видео о вымышленном депутате Наливкине обвинили в хулиганстве
Против авторов YouTube-канала BARAKuda, известного по серии роликов о вымышленном депутате Виталии Наливкине из Уссурийска, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил в своём телегам-канале журналист Алексей Пивоваров со ссылкой на продюсера шоу Андрея Клочкова.
У членов съёмочной группы проходят обыски. Их обвиняют в хулиганстве с применением взрывчатых веществ (статье 213.3 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье – до восьми лет лишения свободы.
"Якобы оно (хулиганство – прим. РС) было в видео, где Наливкин решает проблему некачественных остановок при помощи гранатомета. Тот ролик вышел полтора месяца назад, претензий ни у кого не было. Правда, позже вышел нашумевший ролик с пародией на Ирину Волк (официальный представитель МВД РФ – прим. РС), и к нему претензии уже были. Похоже, и есть", – написал Пивоваров.
В октябре суд в Уссурийске приговорил к трём месяцам колонии актрису Ларису Кривоносову. Она пародировала в роликах о Наливкине официального представителя МВД России.
Кривоносову обвинили в неоднократном нарушении правил административного надзора, который за ней установили после освобождения из тюрьмы в 2017 году.
Власти Сингапура не будут оплачивать лечение непривитым от COVID-19
Правительство Сингапура с 8 декабря не будет оплачивать лечение от коронавируса гражданам, которые решили не вакцинироваться, сообщил министр здравоохранения страны Онг Е Кунг.
"Минздрав должен будет взимать плату за медицинские счета пациентов с COVID-19, которые могли вакцинироваться, но отказались это делать", — сказал Кунг.
Ограничение не коснется детей до 12 лет и тех, кто не может сделать прививку от коронавируса по медицинским причинам.
Как сообщает издание The Straits Times, за последний месяц две трети пожилых пациентов в Сингапуре, которые оказались в реанимации, не имеют прививок от COVID-19.
- Вакцинация от COVID-19 в Сингапуре началась в конце декабря прошлого года. Первыми вакцину компаний Pfizer и BioNTech начали получать медработники и пожилые люди. Позже в стране также была одобрена вакцина американской компании Moderna.
- По данным минздрава на 8 ноября, суточный прирост больных коронавирусом в Сингапуре составляет 2470 человек, умерли еще девять человек. Полный курс вакцинации прошли 85% населения, еще 18% уже ревакцинировались.
По факту возможного бесчеловечного обращения с Саакашвили начато расследование
Следственный департамент Государственной инспекции начал расследование возможного бесчеловечного обращения с Михаилом Саакашвили.
Следствие начато по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 144 (3) уголовного кодекса Грузии – «Унижающее или нечеловеческое обращение, совершенное: чиновником или приравненным к нему лицом; с использованием служебного положения; группой лиц; в отношении задержанного или иным образом ограниченного в свободе».
В ведомстве сообщили, что в кратчайшие сроки проведут все необходимые следственные и процессуальные действия.
Вместе с тем служба будет сотрудничать с Саакашвили и его адвокатами в рамках расследования уголовного дела.
«Госинспекция 8 ноября 2021 года уже обратилась к Специальной пенитенциарной службе с требованием архивирования видеозаписей передвижения Михаила Саакашвили, в том числе из пенитенциарного учреждения №12 в пенитенциарное учреждение №18», – отмечается в заявлении Службы государственного инспектора.
Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили словесно и физически оскорбил сотрудников пенитенциарной службы:
«Когда Михаил Саакашвили был переведен в новое учреждение, в учреждение №18, он, к сожалению, нанес как физические, так и словесные оскорбления нашим сотрудникам».
Саакашвили в своем письме рассказал, что во время перевода в тюремную больницу, от которого он категорически отказывался, его тащили по земле, таскали за волосы, и несколько раз ударили по шее:
«Несмотря на мой отказ, меня вытащили из машины, под крики преступников тащили по земле и несколько раз ударили по шее. Меня таскали за волосы. И в этот момент, я, конечно же, оказал им сопротивление, также как в [больничной] палате, где непонятного криминального вида медперсонал окружил меня, и в это время я действительно задел рукой какой-то анализатор, потому что они пытались что-то вколоть мне против моей воли».
Накануне Народный защитник Грузии Нино Ломджария заявила, что Саакашвили отказался от осмотра врачом в связи с полученными травмами:
«Михаил Саакашвили располагал информацией о том, что его переводят в гражданскую клинику, поэтому он добровольно согласился с этим решением. Как сообщила Ломджария после посещения Михаила Саакашвили, у третьего президента страны нет визуальных следов повреждений, однако врачи его не осматривали».
В Баку осудили визит министра обороны Армении в Карабах
Министр обороны Армении Аршак Карапетян с рабочим визитом посетил самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и территорию озера Сев лич в Сюникской области Армении.
Как сообщила пресс-служба Минобороны Армении, Карапетян 6 ноября в Степанакерте (Ханкенди – ред.) принял участие в рабочем совещании руководства Армии обороны, в ходе которого был обсужден ряд вопросов безопасности.
Аршак Карапетян посетил боевые позиции, встретился с военнослужащими, несущими боевое дежурство, ознакомился с работами по укреплению позиций, а также социально-бытовыми условиями боевого дежурства.
«Высоко оценив усилия, предпринятые для защиты границ Нагорного Карабаха как в ходе 44-дневной войны, так и после нее, глава оборонного ведомства Армении наградил ряд военнослужащих Армии обороны грамотами и ведомственными медалями Министерства обороны Республики Армения», – сказано в сообщении пресс-службы.
В министерстве обороны Азербайджана сегодня заявили, что «незаконный визит министра обороны Армении на территории Азербайджана – военно-политическая провокация».
«В СМИ Армении появилась информация о незаконном визите министра обороны Армении Аршака Карапетяна на территорию Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы. Самовольное посещение министром обороны Армении азербайджанских земель, проведение встреч с незаконными армянскими формированиями и высказывание мнения об их боеготовности - военно-политическая провокация. Этот провокационный визит министра обороны Армении был преднамеренно осуществлен накануне годовщины подписания трехстороннего заявления президентами Азербайджанской Республики, Российской Федерации и премьер-министром Армении. Тем самым военно-политическое руководство Армении, грубо нарушая положения трехстороннего заявления, намерено дестабилизирует обстановку в регионе и ставит под угрозу деятельность российских миротворцев. Армянское военное руководство, вместо того чтобы сделать выводы из тотального поражения во второй Карабахской войне за 44 дня, приспособиться к новой геополитической ситуации в регионе, укрепить мир и безопасность, предпринимает попытки дешевых военных авантюр с расчетом на внутреннюю аудиторию», – сказано в заявлении ведомства.
Отметим, что накануне Служба национальной безопасности Нагорного Карабаха сообщила, что азербайджанская сторона открыла огонь по четырем жителям Карабаха, осуществляющих на перекрестке близ города Шуши (Шуша) работы на водопроводных трубах. Один из них был убит, трое – ранены.
Президент Грузии отправилась с государственным визитом на Кипр
Президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла с государственным визитом в Республику Кипр, сообщает пресс-служба администрации президента.
Зурабишвили проведет встречи с высокопоставленными официальными лицами Кипра в городе Никосия. Официальная церемония встречи состоится в Президентском дворце Республики Кипр.
Зурабишвили проведет личную встречу с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, после чего президенты выступят с совместными заявлениями для прессы.
Президент Грузии также встретится с президентом Палаты представителей Республики Кипр Анитой Деметриос и архиепископом Республики Кипр, Его Святейшеством Хризостомом II.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», дипломатические отношения между Грузией и Кипром были установлены в 1992 году. Посольство Грузии на Кипре открыто с 2005 года.
Еще 75 пациентов скончались от коронавируса в Грузии
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 75 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 10 584.
За сутки в стране выявили 6021 новый случай коронавируса. Накануне провели 52 033 теста: PCR-тестов – 13 488, экспресс–тестов на антиген – 38 545.
Выздоровели еще 3792 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 761 067, выздоровевших – 696 921.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 11,57%, за последние 14 дней составляет 9,78%, за неделю – 10,46%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 5254 человека, всего в Грузии использовано 2 010 783 вакцины.
На 83-м году жизни скончался Гела Чарквиани
Дипломат, публицист, писатель, педагог и телеведущий Гела Чарквиани скончался на 83-м году жизни. Информацию подтвердили члены его семьи.
Гела Чарквиани родился 1 марта 1939 года в Тбилиси. Его отцом был Кандид Чарквиани – советский партийный деятель, первый секретарь ЦК КП(б) Грузинской ССР.
Гела закончил Тбилисский государственный педагогический институт иностранных языков, в 1970 году стажировался в США в Мичиганском университете.
В 1976-1994 годах Чарквиани вел телевизионную передачу «Глобус».
В 1984-1992 годах являлся заместителем председателя общества культурных связей Грузии с зарубежными странами, с 1992 года – главным советником президента Эдуарда Шеварднадзе по вопросам международных отношений, с 1995 года – руководителем службы международных отношений Государственной канцелярии Грузии.
В 2005 году Чарквиани стал пресс-спикером президента Михаила Саакашвили. В свое время он преподавал Саакашвили английский язык, журналистику, политологию и социологию.
В 2006 году Чарквиани назначили послом Грузии в Великобритании и Ирландии. Он ушел с дипломатической службы в сентябре 2011 года.
Награды Чарквиани включают Орден Почета (1998 г.), Президентский Орден Превосходства (2011 г.) и Орден Победы Святого Георгия (2013 г.).
Гела был женат на Нане Тоидзе-Чарквиани, у них было двое детей. Сын, известный музыкант и писатель Ираклий Чарквиани скончался в 2006 году.
Байден: США применят всю мощь для борьбы с киберугрозами
Президент Джо Байден выступил с заявлением о новых мерах по борьбе с кибератаками, сообщила Русская служба "Голоса Америки".
Киберугрозы затрагивают интересы каждого американца, сказал Байден. Он подчеркнул, что для защиты граждан США принимаются "комплексные усилия". Байден поблагодарил Министерство юстиции, ФБР, Государственный департамент и Министерство финансов за их усилия по противодействию киберугрозам.
Президент США остановился на отношениях с Россией. Он, в частности, напомнил об июньской встрече с Владимиром Путиным. Байден предупредил тогда президента России, что США сделают всё возможное для привлечения киберпреступников к ответственности.
"Мы применим всю мощь федерального правительства, чтобы пресекать злонамеренную киберактивность". США вместе со своими союзниками и партнёрами во всём мире будет разрушить сети программ-вымогателей. Для этого нынешняя администрация США продолжит использовать все доступные инструменты "для защиты американского народа и американских интересов от киберугроз".
Заявление Байдена, по всей видимости, связано с решением ФБР включить в список наиболее разыскиваемых преступников россиянина Евгения Полянина, которого считают причастным к хакерской группировке REvil.
- Несколько дней назад Госдепартамент США объявил вознаграждение в размере до $10 млн за информацию, которая поможет установить личность и местонахождение руководителей хакерской группировки DarkSide. Об этом сообщалось на сайте внешнеполитического ведомства США.
- Госдеп обещает выплатить до $5 млн за информацию, которая приведет к задержанию или предъявлению обвинений хакерам, участвовавшим в майской кибератаке группировки DarkSide на системы компании Colonial Pipeline – одного из крупнейших трубопроводных операторов в США.
- США также призвали страны, которые укрывают киберпреступников, "восстановить справедливость" для пострадавших от программ-вымогателей хакерской организации.
- С таким заявлением он выступил после того, как ФБР включило в список самых разыскиваемых преступников россиянина Евгения Полянина, которого считают причастным к хакерской группировке REvil.
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Оппозиционеры остаются у здания администрации правительства Грузии
Несколько сотен сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили остаются у здания администрации правительства Грузии. Как пишет грузинская служба Радио Свобода, сотрудники полиции установили на месте металлические ограждения.
Ночью между участниками акции и полицией возникали небольшие стычки. Самым серьезным инцидентом стала попытка полиции задержать двух участников акции, которые написали лозунг «Свободу Мише» краской на асфальте перед одним из входов в администрацию правительства. Толпа окружила полицию и не дала возможность задержать активистов.
Вмешались и лидеры оппозиции, которые призвали полицию не арестовывать активистов, а участников акции – сохранять спокойствие.
В свою очередь, представители руководства полиции в беседе с журналистами опровергли слухи о том, что они «получили задание» задержать лидеров оппозиции, пишет агентство «Новости-Грузия».
Накануне лидер «Единого национального движения» Ника Мелия заявил, что участники акции протеста не будут проводить митинг возле Глданской тюрьмы, куда перевели Михаила Саакашвили.
Лидер оппозиции предложил другую форму протеста: сторонники оппозиции будут пикетировать канцелярию правительства, парламент, министерство юстиции и другие правительственные учреждения, чтобы власти и международное сообщество, как заявил Мелия, увидели, как много в Грузии людей, которые добиваются справедливых выборов и освобождения Саакашвили.
Сам Саакашвили также одобрил это решение. В письме из глданской больницы он обратился к Нике Мелия.
«Разделяю и полностью поддерживаю твое решение отказаться от проведения акции возле Глданской тюрьмы. Тут готовилась и сейчас готовится провокация, цель которой – сорвать наш мирный протест», – говорит Саакашвили.
«Таскали за волосы, ударили по шее» – Саакашвили о переводе в тюремную клинику
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили направил письмо из больницы в тюрьме N18 в Глданском районе Тбилиси, в котором заявил, что его обманом перевели в это учреждение из тюрьмы N12 в Рустави, куда он был помещен после ареста 1 октября.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», написанное от руки письмо Саакашвили в эфире зачитал его адвокат и основатель оппозиционной телекомпании «Мтавари» Ника Гварамия. Позже текст письма был опубликован на страницах Саакашвили в социальных сетях.
Объявивший в день ареста голодовку Саакашвили утверждает, что во время перевода в тюремную больницу, от которого он категорически отказывался в последние две недели, его тащили по земле, таскали за волосы, и несколько раз ударили по шее.
«Меня перевели сюда обманом после того, как объявили, что переводят меня в обычную городскую клинику, и отменили мне встречу с врачами и свидание с матерью и моими детьми.
Когда меня привезли к корпусу, где содержатся преступники, они начали кричать, и эти крики не прекращаются до сих пор.
А один из сотрудников тюрьмы, как видно, из руководства, сказал мне: «Ага, птичка, мы все-таки заполучили тебя», и выругался.
Я потребовал, чтобы назвали его имя, но мне в этом отказали.
Потом без предупреждения сотрудники стали меня вытаскивать [из машины]. Несмотря на мой отказ, меня вытащили из машины, под крики преступников тащили по земле и несколько раз ударили по шее. Меня таскали за волосы. И в этот момент, я, конечно же, оказал им сопротивление, также как в [больничной] палате, где непонятного криминального вида медперсонал окружил меня, и в это время я действительно задел рукой какой-то анализатор, потому что они пытались что-то вколоть мне против моей воли.
Моя реакция была вызвана волнением из-за всего этого насилия и оскорблений. Все они вели себя как настоящие преступники. В моей камере все время слышны выкрики и голоса преступников», – говорится в письме.
Саакашвили говорит, что отказывается от любого медицинского вмешательства и не сотрудничает с медицинским персоналом. Он согласен встретиться лишь с личным врачом. При этом Саакашвили призывает своих сторонников «не поддаваться на провокации», которые, по его мнению, готовят власти.
«Мой перевод сюда преследует одну цель – мое физическое уничтожение по указанию Путина. Не хочу, чтобы мы давали им возможность для провокаций.
Я был обязан оказать физическое сопротивление насилию, но я был тут один. А вас там, снаружи, бесчисленное множество, поэтому вас никто не победит в условиях мирного, но очень стойкого протеста.
Еще раз: не будем поддаваться на их провокации. Мы должны нашим единством и стойкостью спасти нашу страну, которая попала в руки бандитов и находится на грани гибели», – пишет Саакашвили.
- Накануне Народный защитник Грузии Нино Ломджария заявила: Михаил Саакашвили располагал информацией о том, что его переводят в гражданскую клинику, поэтому он добровольно согласился с этим решением. Как сообщила Ломджария после посещения Михаила Саакашвили, у третьего президента страны нет визуальных следов повреждений, однако врачи его не осматривали.
В Абхазии за два дня от коронавируса скончались 7 пациентов
За два дня тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 589 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 155 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 72 пациента. Состояние 28 человек оценивается как тяжелое, 28 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 42 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 12 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 22 пациента, в Гагрской ЦРБ - 29, состояние 3 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 114 пациентов, состояние 12 человек тяжелое.
- В гудаутском ковид-госпитале за два дня скончались 6 человек: женщины - 62, 63, 65, 85, 86 лет и мужчина 72 лет.
- В Сухумской инфекционной больнице умерла женщина 84 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 32 609 человек. Зарегистрировано 476 летальных случаев. Выздоровели 27 688 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Нино Ломджария: Саакашвили сказали, что его переводят в гражданскую клинику, и он согласился
Народный защитник Нино Ломджария посетила 18-е медицинское учреждение для обвиняемых и осужденных в Глдани, куда был переведен третий президент Грузии Михаил Саакашвили.
По словам Народного защитника, Михаил Саакашвили располагал информацией о том, что его переводят в гражданскую клинику, поэтому он добровольно согласился с этим решением. Как сообщила Ломджария после посещения Михаила Саакашвили, у третьего президента страны нет визуальных следов повреждений, однако врачи его не осматривали.
«По словам Михаила Саакашвили, ему сообщили, что состоялось заседание совета, и совет принял решение перевести в многофункциональную клинику. Он сказал, что знал, что его собираются доставить в гражданскую клинику, и поэтому добровольно согласился на это.
Мы также были в СИЗО №12, и нет официального документа, информирующего заключенного Саакашвили о том, что его переводят в СИЗО №18, однако там сказали, что он был устно уведомлен, что его переводят в гражданскую клинику. После того, как его привезли в глданскую тюрьму, он сказал, что не хочет выходить из машины скорой помощи. По его словам, его принудительно поместили в изолятор №18. Он отказался от осмотра врачом в связи с полученными травмами.
Визуальных травм, которые я могла бы видеть, не было. Он не говорит о травмах и визуально этого не видно, однако будет лучше, если его осмотрит врач. По его словам, он знал, что едет в гражданскую клинику, попрощался с врачами, что также подтвердили врачи», - сказала Ломджария.
- С 6 октября политик отказался от медикаментозной помощи и принятия питательных смесей. Это произошло после того, как министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили начал есть – кашу и соки.
- 8 ноября, на 39-й день голодовки, Саакашвили был транспортирован из тюрьмы в Рустави в медицинское учреждение для обвиняемых и осужденных №18 (глданская тюрьма). Адвокаты и сторонники экс-президента назвали проведенную операцию «похищением».
- До сих пор они добивались госпитализации Саакашвили в гражданскую клинику. Власти согласны были на перевод заключенного только в тюремную больницу в Тбилиси, объясняя это необходимостью повышенной охраны. Между тем специалисты заявляли, что там нет условий для надлежащего ухода, а адвокаты – что для экс-президента там небезопасно.
До 90 депутатов Верховной Рады призвали вернуть Саакашвили в Украину
Депутаты Верховной Рады Украины обеспокоены ухудшением состояния экс-президента Грузии Михаила Саакаашвили, они требует перевести политика в частную клинику и вернуть его в Украину. Соответствующее обращение украинские законодатели направили президенту Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министру страны Ираклию Гарибашвили.
Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину впервые за восемь лет в преддверии муниципальных выборов. Сразу после помещения в тюрьму экс-президент объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. Саакашвили является гражданином Украины, до последнего времени он возглавлял Исполнительный комитет Национального совета реформ при президенте Украины, а в прошлом также занимал пост губернатора Одесской области.
«Мы обеспокоены ухудшением состояния здоровья Михаила Саакашвили. После длительного голодания его жизнь действительно оказалась под угрозой. Необходима срочная госпитализация Михаила Саакашвили в гражданскую частную больницу высшего класса. Учитывая вышеизложенное, а также руководствуясь необходимостью надлежащей защиты законных прав и интересов гражданина Украины Михаила Саакашвили, призываем вас: безотлагательно обеспечить Михаилу Саакашвили высокий уровень медицинской опеки, что гарантирует сохранение его жизни и здоровья, обеспечить Михаилу Саакашвили беспрепятственное получение должной консульско-правовой и адвокатской защиты, как можно скорее вернуть Михаила Саакашвили в Украину», – сказано в письме, которое распространяет издание «ГОРДОН».
Документ подписали 89 членов Верховной Рады, среди которых – глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, глава фракции «Голос» Ярослав Железняк, представители партии «Батькивщина», пишет агентство «Новости-Грузия».
- С 6 октября политик отказался от медикаментозной помощи и принятия питательных смесей. Это произошло после того, как министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили начал есть – кашу и соки.
- 8 ноября, на 39-й день голодовки, Саакашвили был транспортирован из тюрьмы Рустави в медицинское учреждение для обвиняемых и осужденных №18 (глданская тюрьма). Адвокаты и сторонники экс-президента назвали проведенную операцию «похищением».
- До сих пор они добивались госпитализации Саакашвили в гражданскую клинику. Власти согласны были на перевод заключенного только в тюремную больницу в Тбилиси, объясняя это необходимостью повышенной охраны. Между тем специалисты заявляли, что там нет условий для надлежащего ухода, а адвокаты – что для экс-президента там небезопасно.
В российских госСМИ больше нельзя называть «Талибан» запрещенной организацией
Руководство международного информационного агентства «Россия сегодня», генеральным директором которого является ведущий телеканала «Россия 1» Дмитрий Киселев, запретило своим сотрудникам называть «Талибан» запрещенной в России организацией. Вместо этого после упоминания «Талибана» журналисты должны писать «организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность».
СМИ отмечают, что на сайте РИА Новости, которое входит в холдинг «Россия сегодня», а также на сайте телеканала Russia Today уже есть сообщения, где используется новая формулировка.
Официально «Талибан» входит в федеральный список организаций, объявленных в России террористическими.
- 5 августа радикальное движение «Талибан», признанное во многих странах мира, включая Россию, террористическим, без боя захватило столицу Афганистана Кабул. Страна фактически полностью оказалась под контролем талибов.
- Западные страны не признают власть радикального движения. Российские власти, не признавая ее официально, регулярно проводят встречи с талибами, принимая их в Москве.
- В октябре Владимир Путин объявил, что Россия будет «двигаться» в сторону исключения «Талибана» из списка террористов, но, по его словам, в первую очередь это должен сделать Совет Безопасности ООН.
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