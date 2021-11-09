Обзор грузинской прессы

В Грузии наблюдается рост случаев заражения коронавирусом среди детей. Количество таких ежедневных случаев сегодня составляет 15% от общего числа зараженных, заявил в интервью телекомпании «Рустави 2» директор Центральной детской больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе: «Если сначала уровень заболеваемости среди детей был 7%, то после появления «альфа»-штамма он повысился до 10%, а сейчас он составляет 15%, что является очень высоким показателем. И болезнь не всегда проходит легко, в 8,3% случаев детей приходится госпитализировать, то есть из 100 заболевших детей девять попадают в больницу. На сегодняшний день от коронавируса скончались восемь детей. Это еще раз подтверждает важность их вакцинации».

В Министерстве здравоохранения Грузии заявили о принятии решения прививать детей с 12 лет вакциной Pfizer. Кроме того, с сегодняшнего дня все желающие могут получить дополнительную, «бустерную» дозу вакцины. В интервью телекомпании профессор медицинских наук Мака Булеишвили сказала: «Бустерная» доза особо важна для пожилых людей и находящихся в группе риска, тех, у кого есть хронические заболевания. Конечно, после приема двух доз вакцины они получили необходимое количество антител, однако для укрепления иммунитета необходима «бустерная» доза». Дополнительную, третью дозу любой из имеющихся в наличии в Грузии вакцины смогут получить все желающие от 18 лет, сообщили сегодня в Министерстве здравоохранения.

Население села Шкмери выступает против добычи марганца вблизи его территории. Это нанесет непоправимый вред окружающей среде, уверены местные жители. Причем население Шкмери не было уведомлено о том, что Министерство экономики планирует выдать лицензии на добычу марганца на площади более 1,5 тысяч квадратных метров, заявил в интервью информационному интернет-агентству ambebi местный житель Гога Гагнидзе:

«Добыча марганца уничтожит Шкмери, как уничтожается Чиатура. А мы надеялись, что строительство новой дороги Сачхере-Они вдохнет в село новую жизнь, начнет развиваться туризм. Шкмери – уникальный край, с огромным потенциалом, здесь нельзя заниматься добычей полезных ископаемых. Добычей марганца здесь занимались в 2005-2006 годах, однако из-за отсутствия дороги и падения цены на марганец дело перестало быть прибыльным, компания отказалась от этого дела. Место, где тогда шла добыча полезных ископаемых, осталось как наглядный пример того, что может произойти с окружающей средой в результате такого обращения с природой. Налицо эрозия, обрушающиеся скалы».

Лицензии на добычу в селе Шкмери получили четыре компании, три из которых были созданы за три дня до начала аукциона. Местное население и ряд неправительственных организаций по защите природы требуют создания парламентской комиссии по изучению данного вопроса. Кроме того, жители Шкмери обратились с соответствующей жалобой в Минэкономики.

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«Необходимо создать в Цаленджиха привлекательную для инвесторов и интересную для местного населения среду», – заявил лидер партии «Лело» Мамука Хазарадзе в интервью газете «Квирис палитра». Оппозиционер подтвердил свое намерение проводить в единственном городе, где в выборах в органы местного самоуправления победил представитель оппозиционного «Единого национального движения», большую часть своего времени: «Мы не должны забывать, что Цаленджиха граничит с Абхазией, и ее процветание очень важно. В Анаклия у меня были похожие цели, есть два места – Анаклия и Цаленджиха, откуда мы можем показать абхазам разницу (между контролируемой и неподконтрольной властям Грузии территорией)».

Это решение политика непонятно многим пользователям соцсетей, пишет издание, они неоднократно задавали Хазарадзе вопрос: почему желание участвовать в развитии этого города у него не появлялось ранее? «Потому что во власти в Цаленджиха находились представители «Мечты», которые не позволили бы мне действовать так же, как это было в случае с Анаклия. Я могу привести множество примеров того, как правительство «Мечты» терроризировало тот или иной бизнес только потому, что Хазарадзе и Джапаридзе были его учредителями. Цаленджиха – единственное место, где победила оппозиция, и бизнесмены, независимые от правительства, смогут заняться здесь делом», – сказал Мамука Хазарадзе в интервью газете «Квирис палитра».