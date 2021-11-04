Догнать и перегнать Цаленджиху

Политический кризис в Грузии набирает силу. Оппозиция продолжает череду митингов по всей стране, а парламентское большинство не предлагает никаких путей для стабилизации обстановки в стране. На этом фоне предложения президента Саломе Зурабишвили не достигли желаемого результата.

Большая часть 13-минутного выступления Саломе Зурабишвили была адресована той части оппозиции, которая не признавала ее избрание президентом в 2018 году, протестовала против результатов парламентских выборов 2020 года и до сих пор проводит митинги протеста по всей Грузии, а 6 ноября планирует провести широкомасштабную акцию в Тбилиси. Президент недвусмысленно дала понять, что уличные протесты оппозиции ведут страну к еще большей поляризации.

«Выборы прошли свободно, значительно улучшившиеся результаты оппозиции напрямую связаны со свободным волеизъявлением избирателя. Что касается утверждения оппозиции о том, что небольшая разница между результатами кандидатов в нескольких муниципалитетах является признаком «фальсификации» выборов, хочу отметить, что уменьшение разницы между результатами кандидатов характерно для демократических выборов. Дестабилизация способствует только внешним силам, и деполяризации нельзя добиться посредством уличных протестов, дестабилизации, требования бесконечных выборов, повторного отказа от мандатов или бойкотов», – заключила президент.

Часть оппозиции заявляет, что президент ничего не сделала для разрядки политического кризиса в стране. Так думает и Григол Гегелия, член политсовета партии «Лело для Грузии».

«Мы заслушали еще один, ничего не значивший брифинг президента Грузии, которая в очень сложной ситуации, сложившейся сейчас в стране, не сыграла никакой роли для ее разрядки. Очень жаль, что высшее должностное лицо государства, которое по конституции несет ответственность за разрешение кризиса, сегодня ничего не делает для ослабления кризиса, достижения национального единства и консолидации поляризованного общества», – заявил политик.

Заал Удумашвили, член парламентской фракции «Единое национальное движение», заявил, что выступление Саломе Зурабишвили играет лишь на руку власти:

«Она даже не осознает, что является президентом страны. Она всего лишь выразитель узкопартийных интересов «Грузинской мечты». Поэтому никаких ожиданий, что она примет меры для разрядки ситуации, ни у кого не было. Теперь для нас, граждан Грузии, важно то, что мы будем делать, а не то, что скажет президент».

Учитывая, что протест оппозиции сконцентрирован на регионах, многие приветствовали решение лидера партии «Лело» Мамуки Хазарадзе сменить место жительства и переехать на крайний запад Грузии, в город Цаленджиху, где на выборах мэра победу одержал кандидат от «Нацдвижения» Георгий Харчилава.

Хазарадзе, который ранее возглавлял консорциум по строительству глубоководного порта в Анаклия, заявил, что давно планировал переехать в провинцию. Однако, когда усилиями властей проект был остановлен, а против Хазарадзе были возбуждены уголовные дела, ушел в политику и создал собственную партию «Лело».

«Я уже собирался переехать жить в Анаклия, но мне не дали, поэтому я перееду в Цаленджиху. В ближайшее время я куплю там жилье и буду поддерживать новоизбранного мэра Цаленджихи, использую весь свой опыт для того, чтобы сделать из Цаленджихи настоящий оазис. Я призываю бизнесменов перенести юридические счета своих компаний в Цаленджиху, чтобы налог с прибыли поступал в местный бюджет. Покажем всем, как работает настоящая демократия, как управляет настоящее самоуправление», – призвал Хазарадзе на митинге в Зугдиди.

Хазарадзе сдал свой парламентский мандат, сообщив, что его примеру обещал последовать еще один видный представитель грузинского бизнеса – Темур Чкония.

По мнению политолога Гии Хухашвили, в случае локального успеха поступок оппозиционера в состоянии доставить много неприятностей властям.

«Я очень доволен желанием Хазарадзе и Чкония создать из Цаленджихи определенную модель того, как и каким образом может развиваться вся страна, и вот почему. Первое: окажется, что при наличии политической воли можно получить как процветание, так и свободу. Второе: на этом фоне правительство будет вынуждено идти в ногу с развитием, в противном случае контраст закончится для нее политическим коллапсом уже на первых выборах. И третье: будет создана альтернативная модель Сачхере (Бидзины Иванишвили), где будет наглядно показано, что удочка лучше бесплатной рыбы, которую можно выловить, не теряя при этом своего достоинства», – написал политолог в социальной сети.

По состоянию на 1 января 2021 года в Цаленджихе проживает 23 296 человек, где 7 766 человек, или каждый третий является получателем социальной помощи.