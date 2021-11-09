Два заявления оппозиционных сил: что за ними?

Вчера политсовет оппозиционной партии «Форум народного единства Абхазии» выступил с заявлением, которое наблюдатели сочли несколько запоздалым, поскольку оно было озвучено после митинга 4 ноября в Сухуме. Вчера же президент Абхазии Аслан Бжания заговорил о возможной продаже недвижимости россиянам, что вызвало негативную реакцию многих в абхазском сегменте соцсетей. Схожую реакцию вызвали два года назад публичные рассуждения на близкую тему председателя названной партии Аслана Барцица.

В течение минувшей политически бурной недели в Абхазии, начиная с 3 ноября, в публичном пространстве появилось два заявления оппозиционных сил.

Первое – общественной организации «Аидгылара» – было опубликовано накануне протестного митинга 4 ноября у Абхаздрамтеатра в среду, 3 ноября, и анонсировано чуть раньше в тот же день в ходе выступления в абхазском парламенте лидера РОО Кана Кварчия. В заявлении сообщалось, что экстренное заседание высшего совета «Аидгылара» с сожалением приняло решение об отзыве своей инициативы, выдвинутой 22 марта 2021 года. Более полугода это была единственная площадка для диалога между властью и оппозицией. Но серьезным препятствием в реализации инициативы РОО «стал вопиющий факт избиения ветеранов Отечественной войны народа Абхазии в День Победы 30 сентября 2021 года представителями руководства МВД РА». С целью мирного урегулирования данного конфликта руководство «Аидгылара» провело множество встреч, в том числе и с руководством республики. На 18 часов 2 ноября по инициативе руководства «Аидгылара» была запланирована встреча президента Республики Абхазия Бжания А.Г. с руководителем АНД Ардзинба А.М. и руководителем РОО «Аруаа» Гулия Т.Л., целью которой было обсуждение вариантов выхода из сложившейся кризисной ситуации в республике. Несмотря на достигнутые договоренности, президент страны Бжания А.Г., не дожидаясь этой встречи, подписал Указ о назначении на должность министра ВД Дбар Д.С., что прогнозируемо привело к резкому обострению внутриполитической ситуации в республике. «Принимая решение об отзыве нашей инициативы, – сказано в заявлении, – мы считаем своим долгом выразить признательность отдельным представителям администрации президента и членам провластных организаций, благодаря усилиям которых мы смогли пройти сложный путь переговоров и согласований в процессе работы над проектом совместного документа. Вместе с тем мы уверены, что нам все же удастся реализовать нашу инициативу в будущем с властью, более адекватной в своих действиях и ответственной за судьбу народа и страны».

А вчера, 8 ноября, появилось заявление политсовета оппозиционной политической партии «Форум народного единства Абхазии». Оно начинается с того, что политсовет «заявляет решительный протест действиям и решениям президента в связи с конфликтом на набережной города Сухума 30 сентября в традиционно праздничный День Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. Инцидент, допущенный высокопоставленными должностными лицами МВД, с участием министра вызвал негативный общественный резонанс. Силовики подвергли жестокому избиению ветеранов войны и депутата парламента. Бросили пострадавших с тяжелыми травмами ночью на площади и не оказали им никакой помощи… Вместо незамедлительного отстранения от должности, глава государства вновь вернул министра ВД на прежнюю должность, проигнорировав мнения общественных, политических, ветеранских организаций, позицию Общественной палаты».

Далее в заявлении была подвергнута критике политика руководства страны в самых различных сферах: экономике, здравоохранении, борьбе с незаконным майнингом, электроэнергетике («Обещания по поводу значительного улучшения ситуации после капитального ремонта ИнгурГЭС оказались ложными») и так далее. Заканчивается заявление так: «Призываем все здоровые силы и граждан страны активно высказывать свою гражданскую позицию в связи с разрушительной политикой, проводимой властями уже почти два года».

Среди откликов на это заявление в абхазском сегменте соцсетей было много таких, которые в последние годы часто звучат в отношении и провластных, и оппозиционных политиков: «Как нам, большинству народа, надоело ваше бесконечное публичное выяснение отношений!» Были и вопросы: почему заявление появилось только сейчас, спустя несколько дней после оппозиционного митинга 4 ноября, о котором в тексте, кстати, не упомянуто; не напоминает ли это «махание руками после драки»? А с учетом того, что телекартинка с митинга не всегда дает точное представление о его масштабах, некоторые наблюдатели высказывали предположение, что лидеры «ФНЕА» не сразу определились со своим отношением к нему.

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с председателем партии «ФНЕА» Асланом Барцицем. О том, почему их заявление появилось только вчера, он сказал:

«Если кто-то следит за нашими заявлениями, то мы последовательны, мы не только вчера выражали нашу позицию по всем вопросам. Это, если хотите, некое подведение итогов перед Новым годом. Все то, что было сделано властями за это время, какие у них успехи, какие неуспехи, скажем так. И мы сделали такой расширенный обзор и дали свою оценку происходящему. Мы основывались, прежде всего, на тех цифрах, которые есть в свободном доступе. И, сделав анализ, мы приходим как раз к тем выводам, о которых написали в своем заявлении. То есть это фактически провал во всех областях. Мы же видим, что происходит во всех областях. Мы же видим, как ведется борьба с той же пандемией. К большому сожалению, люди сами вынуждены искать дорогостоящие лекарства, очень большая смертность связана с этим, ковидные ограничения мало соблюдаются. И касаемо экономики – тут опять же цифры говорят сами за себя. Никакого оптимизма по этому поводу испытывать не приходится…»

Об отношении «Форума» к митингу 4 ноября Аслан Барциц сказал:

«Мы, естественно, поддержали этот митинг. И я, как председатель партии, находился на этом митинге. Не выступал, это одно дело, но я находился со своими товарищами, которые там выступали. Стоял, условно говоря, на трибуне, хотя там трибуны не было. Мы полностью поддерживаем этот митинг. Кстати говоря, там «Форумчан» немало было очень, наших людей. Естественно, мы не хотим, абсолютно не хотим – может, кто-то не верит, не доверяет, – но по факту мы абсолютно не хотим никаких эксцессов, никаких противоправных действий, мы уходим от этого. Мы не хотим уподобляться тем людям, которые в год устраивали по два-три митинга по поводу, без повода, лишь бы держать в напряжении, лишь бы не дать работать нормально, лишь бы не проводились реформы и так далее. Государство на самом деле нуждается в глубоких реформах, и здесь я ответственно могу сказать, что мы в течение полутора-двух лет не устраивали никаких митингов. Даже тот митинг, о котором мы с вами говорим, носил абсолютно мирный характер».

Вчера, находясь в Ткуарчале, президент Абхазии Аслан Бжания заговорил на очень давнюю тему продажи недвижимости иностранцам, что предсказуемо вызвало острую критику в соцсетях. «Эхо Кавказа» напомнило Аслану Барцицу, что и он около двух лет назад, будучи вице-президентом РА в составе предыдущей властной команды, на встрече с депутатами Госдумы РФ в Национальной библиотеке Абхазии высказывал схожие мысли. Барциц прокомментировал это так:

«Вопрос на самом деле непростой. Но моя позиция с тех пор абсолютно не изменилась. Если внимательно посмотреть и послушать, а материалы эти есть в свободном доступе в интернете, и вы тогда писали об этом… Я о чем говорил и на чем акцентировал внимание? Еще раз, это очень важно лично для меня. Разница в подходах. Она, прежде всего, заключается в том, что я предлагал некий пилотный проект – посмотреть, как это будет выглядеть, обкатать на отдельно взятом районе. Допустим, условно говоря, Ткуарчальский как депрессивный район. И там, кстати, до войны жило очень много русскоязычных. Мы с вами это помним. И там было бы построено несколько новых, я подчеркиваю, новых многоэтажек. Допустим, по типу военного городка, который у нас сейчас существует в районе Сухуммаркета. И, естественно, там могли бы приобретать жилье, без получения гражданства отдельные граждане Российской Федерации. Почему я говорил тогда о некоем пилотном проекте? Чтобы понимание было, чтобы обкатать все схемы: кто будет строить, как будет строить, кто из местного населения сможет поучаствовать в работе, то есть в стройке, в каких долях это будет осуществляться – передача жилья молодым семьям, я тогда говорил. Еще раз говорю, это касается только «первички», то есть нового жилья. Ни в коем разе это не касается вторичного рынка жилья, ни в коем разе это не касается частного сектора, тех домов, участков, которые находятся в городах, селах. В любом случае, мы, государствообразующая нация, абхазы, в нас этот синдром семнадцати процентов населения сидит генетически. И понятно, что и тогда, когда я озвучивал, было очень много критики, непонимания, многие ополчились. Я это все понимаю и помню прекрасно. И сейчас, наверное, будет реакция… Другой вопрос, что есть политические игры вокруг этой проблематики. Необходима четкая, расписанная программа – как это видит власть. Я на сегодняшний день, почитав о том, что происходило в Ткуарчале, так до конца и не понял: речь о чем идет? Вообще о продаже недвижимости или речь идет о вещах, о которых я говорил здесь?»

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия