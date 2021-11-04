«Как герой Абхазии я не защищен государством»

Сегодня в Сухуме прошли два митинга. Один перед Абхазским драмтеатром, организованный Объединенным советом ветеранов и оппозиционными политическими партиями и движениями. Второй – в нескольких десятках метров, у здания администрации президента, собрал сторонников Аслана Бжания. Представители оппозиции встречались сегодня и с президентом. Во встрече принял участие министр внутренних дел Дмитрий Дбар, отставки которого требуют оппоненты власти. Оппозиция, недовольная итогами переговоров, приняла итоговую резолюцию – о подготовке всенародного схода с требованием отставки уже самого президента.

Два митинга и силовики

В Сухуме на площади перед Абхазским драматическим театром состоялся митинг, инициатором которого стал Объединенный совет ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. Его поддержали оппозиционные политические партии и движения: ветеранская общественная организация «Аруаа», общественное движение «Аидгылара», политическая партия «Апсны», Форум народного единства Абхазии, Абхазское народное движение и Народная партия Абхазии.

Параллельно у здания администрации президента проходил митинг сторонников действующей власти. Их разделял городской сквер. Днем на обоих митингах было примерно по пятьсот человек, причем люди курсировали между двумя площадями и периодически появлялись то на одной, то на другой.

Вокруг правительственного здания за металлическими ограждениями толпились сотрудники разных силовых ведомств, их было не меньше, чем митингующих. Накануне металлические ограждения болтами прикрепили к асфальту, связали между собой цепями, чего раньше никогда не делалось. Похоже, готовились к штурму здания.

Адгур Ардзинба: «Выбирая между узким кругом единомышленников, президент выбирает не народ, а их»

Митинг оппозиционных сил открыл ветеран войны Ахра Бжания, который назвал его «мирной акцией протеста против действий властей и против нарушения конституционных прав и свобод граждан»:

«Это мирная акция протеста против действий властей, против нарушения конституционных прав и свобод наших граждан. Случилось беспрецедентное за всю послевоенную историю Абхазии в отношении людей, которым мы все обязаны существованием нашего нового независимого государства, в отношении наших ветеранов. Было неадекватное применение силы, которое невозможно ни с моральной, ни с идеологической точки зрения. Сейчас получилось так, что часть нашего общества стоит здесь, а часть нашего общества, разделенная парком Баграта Шинкуба, находится буквально в двухстах метрах. Но я вас уверяю, что все, кто находится здесь, и подавляющее большинство тех, кто находится по ту сторону парка, едины в этом мнении».

Представитель села Адзюбжа Валерий Маан считает, что выйти на площадь людей вынудил тот факт, что никто в государстве не дал правильную оценку произошедшему 30 сентября инциденту. Если бы глава государства принял справедливое решение, то ситуация давно бы разрешилась и никаких эксцессов бы не было. Тот факт, что президент вместо отставки министра внутренних дел вновь восстановил его в должности после кратковременного отстранения, по его мнению, свидетельствует о том, что у страны нет президента. Чтобы завтра представители власти не начали избивать стариков, детей и женщин, сказал Валерий Маан, сегодня «надо направить ситуацию в правильное русло и восстановить правильную жизнь в нашем государстве».

Председатель общественной организации ветеранов «Аруаа» Темур Гулия зачитал текст совместного обращения добровольцев Северной Осетии и Карачаево-Черкесии к ветеранам Отечественной войны народа Абхазии. Они осудили неправомерные действия со стороны руководства правоохранительных органов, действия президента, отказавшегося отправить министра в отставку, и выразили поддержку как пострадавшим ветеранам, так и общественности, которая отстаивает их права.

Лидер Абхазского народного движения Адгур Ардзинба говорил о том, что президент Аслан Бжания в конфликте между ветеранами и руководством МВД встал на сторону узкого круга своих единомышленников и не поддержал народ:

«Что заставляет Аслана Георгиевича Бжания, главу абхазского государства, избранного большинством наших сограждан, ограждаться от своего собственного народа высоким железным забором, который уже пригвоздили к асфальту? Почему глава государства не смог урегулировать этот конфликт сам? Потому что глава государства, который уже почти два года у власти, не выполняет и не собирается выполнять ни одного своего предвыборного обещания, он не делает ничего из того, за что беспощадно критиковал прошлую власть, он не меняет жизнь простых граждан к лучшему. Что беспокоит нас всех? Что этот вопиющий прецедент, который произошел 30 сентября в день нашей святой победы, еще раз продемонстрировал нам всем, гражданам Абхазии, что, выбирая между своим узким кругом единомышленников, он выбирает не народ Абхазии, а их».

Выступил и Гарри Кокая, депутат, который салютовал в День Победы с безлюдного причала. Он напомнил, что уже приносил извинения за стрельбу в День Победы, и извинился еще раз. Кокая заверил, что с его стороны и со стороны ветеранов никаких провокаций в адрес сотрудников милиции не было, а была провокация со стороны министра внутренних дел. Никакого диалога не было, а подошедшие представители МВД перешли к действиям, направленным на подавление и силовое воздействие на него и на ветеранов.

Слово взял Вианор Аршба, командир батальона «Горец», который говорил о том, что сегодня в Абхазии ветеранов войны государство не защищает – их можно избить и бросить, как это сделали сотрудники милиции 30 сентября:

«Сегодня, как ветерану войны, мне очень больно смотреть на то, что ветераны разделены: одни с той стороны, другие с этой, но правда – она одна. Здесь восемь-девять человек были избиты ногами, руками, психологически их травмировали, бросили и ушли. И это сделали наши правоохранительные органы. Что бы там ни было сказано, оскорбительное или не оскорбительное, я, как бывший командир, не имею права поднять руку на кого-либо. Они должны были их всего лишь задержать. Есть много способов наказать нарушителя. Я сегодня в таком государстве оказался через 28 лет. Как герой Абхазии и командир батальона я не защищен ни в чем, ни государством, ни в обществе. Сегодня-завтра мы хотим добиться справедливости».

«Вместо объективного расследования однобокая интерпретация»

Резолюцию митинга зачитал Ахра Бжания. В ней говорится, что пострадавшие от побоев со стороны руководства МВД ветераны весь месяц терпеливо ждали, пока Генеральная прокуратура проведет расследование и сделает выводы о правомерности действий министра внутренних дел Дмитрия Дбара. В стремлении добиться правды они обратились к президенту и к парламенту. Но справедливого решения так и не дождались:

«30 сентября в День Победы произошел вопиющий факт кощунственного избиения ветеранов Отечественной войны народа Абхазии руководством МВД во главе с министром Дмитрием Дбаром. Нанесение побоев ветеранам-инвалидам, практически старикам, не совершившим никакого преступления, в святой для каждого патриота Апсны день вызвало крайнее возмущение всего народа Абхазии. После обращения ветеранов президент дал гарантии, что это преступление будет расследовано в кратчайшие сроки и не останется безнаказанным. Однако, вместо объективного расследования инцидента и принятия соответствующих правовых решений, власть пошла по пути однобокой интерпретации событий, искажения фактов и подмены понятий. Проявление беззакония в адрес ветеранов, игнорирование мнения общества и политических организаций о недопустимости такого подхода в отношении ветеранов, отстоявших нашу свободу, разрушает идеологические устои и ценностные ориентиры нашего государства».

От требования отставки министра к отставке президента

Делегация, в которую вошли лидеры партии «Апсны» Виталий Габния, ветеранской организации «Аруаа» Темур Гулия, представители села Адзюбжа Валерий Маан и Зураб Кокая, отправились на встречу с президентом Асланом Бжания. В ней принял участие и министр внутренних дел Дмитрий Дбар.

О результатах встречи рассказал Виталий Габния. Президенту озвучили резолюцию митинга, он ее выслушал и сказал:

«Мы будем этот вопрос решать в рамках закона, дело находится в Генеральной прокуратуре, заведены уголовные дела. Если участникам что-то не нравится или они считают, что дело ведется предвзято, он готов пойти навстречу и поменять следователей. В конце концов, есть возможность обжаловать решение в Верховном суде». Вот на этом мы и разошлись, подытожил встречу Габния.

Итог переговоров не удовлетворил участников оппозиционного митинга. Ближе к вечеру на площади перед театром число митингующих выросло примерно до тысячи, свет на площади отключили, но акция продолжалась.

Темур Гулия огласил итоговую резолюцию, в которой говорится о том, что ни одна из попыток добиться справедливости не привела к положительному результату. Отказ президента Аслана Бжания пойти на компромисс и отправить министра внутренних дел Дмитрия Дбара в отставку ради достижения стабильности свидетельствует о неисполнении президентом его конституционных обязанностей. «Мы исчерпали все возможности защитить свои конституционные права, – говорится в резолюции, – и оставляем за собой право на проведение всенародного схода с требованием отставки президента Аслана Бжания».

Около семи часов вечера организаторы объявили о завершении митинга, и его участники начали расходиться.

К своим сторонникам вышел президент Аслан Бжания и поблагодарил их за поддержку.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия