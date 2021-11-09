«Люди не будут это соблюдать»

На фоне роста числа инфицированных коронавирусом многие российские регионы ввели систему QR-кодов для посещения общественных мест. «Эхо Кавказа» спросило у жителей Сухума, следует ли перенять этот опыт в Абхазии.

Амра: Однозначно, да. Знаю точно, что введение QR-кодов для посещения общественных мест значительно снизило бы число заболевших COVID-19. Как следствие, не было бы необходимости наглухо закрывать и запрещать деятельность учреждений культуры. Как мы видим, в Абхазии, за исключением театров, активно работают другие общественные места, даже свадьбы проводятся, хотя запрещены распоряжением президента. Игнорируют, причем, в открытую. Достаточно прошерстить Инстаграм, свадебных видео полно. Недавно в качестве корреспондента была на гастролях с Русдрамом в пяти российских городах. Кроме того, что в театрах соблюдаются санитарные нормы – маски, рассадка на дистанции, при входе там начали требовать и QR-коды, что, безусловно, обеспечивает безопасность всех находящихся в одном помещении. Но для того чтобы вводить систему QR-кодов в Абхазии, государство должно обеспечить вакцинацию населения. Я слышала, что планируется поставка в республику тридцати тысяч доз «Спутник V».

Молодой человек: Думаю, что система QR-кодов будет нецелесообразной и она не будет работать. С учетом того, что мы видим, какая тяжелая ситуация на сегодняшний день и с точки зрения информационной пропаганды. Допустим, в Российской Федерации тема вакцинации звучит активно в СМИ. У нас на эту тему, мне кажется, есть кое-какие упущения. Так что я думаю, что это не было бы целесообразно. И не особо сработало бы у нас, мне кажется.

Лиза: Я считаю, что в Абхазии это делать не нужно. Во-первых, у нас нет такого количества общественных мест, даже если бы они были, это все равно ущемляет права людей. То есть у тебя нет QR-кода, значит, тебя не впустят в какое-то общественное место. Есть люди с противопоказаниями, естественно, у них не будет QR-кодов, что они привиты. По-моему, это неправильно.

Нар Зантария: Я не могу ответить прямо, однозначно – да или нет, по той причине, что у нас и остальные меры не так хорошо работают. Люди не реагируют на такие рекомендации или призывы, в силу того, что у них такое отношение к данному вопросу, они не считают его серьезной проблемой. Но если как-то принуждать или поощрять за выполнение таких правил, может быть, это сработало бы. Лично у меня такое мнение, что вряд ли это будет работать. Просто люди не будут это соблюдать, и придется предпринимать какие-то меры. Мое мнение, что это не будет эффективно у нас.

Ирина Кокоскир, директор Института педагогики: Нужно создавать безопасную среду обитания. Исходя из этой цели, я считаю, что нужно предпринимать все меры, которые уже апробировали все страны, где эта болезнь (COVID-19) была активной. А сегодня уже удалось смирить эту болезнь, победить, люди ведут активный образ жизни. Одна из эффективных мер – это введение системы QR-кодов. Ты получаешь QR-код после того, как ты вакцинировался. Поэтому я считаю, что эта мера тоже помогла бы нам. Но тут другой вопрос: насколько есть понимание со стороны людей, граждан Абхазии. В этом смысле я боюсь, даже если мы введем такую систему, будет большое сопротивление. Тем не менее, независимо от этого, нужно принимать более строгие, более жесткие меры. Если не будет очень четкая, внятная позиция, я боюсь, что у нас будут очень серьезные проблемы в плане сохранения жизни людей. Сама я вакцинирована, активно поддерживаю все ограничительные меры, считаю эти меры необходимыми.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия