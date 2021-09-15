Вакцинация от коронавируса российской вакциной «Спутник Лайт» в Абхазии продолжается, но ее темпы остаются низкими, а заболеваемость тем временем снова начала расти. Среди причин возобновления роста специалисты называют начало учебы в школах республики и наступление осени – традиционного времени проведения свадеб.

Специалисты предполагали, что наметившийся в августе спад заболеваемости коронавирусной инфекцией вновь сменится ростом через две недели после начала нового учебного года. Так и случилось. 14 сентября число новых случаев заражения вновь подскочило выше сотни – сразу до 138 выявленных случаев.

Несмотря на напряженную эпидемиологическую обстановку, в Абхазии не стремятся вакцинироваться. О том, как идет вакцинация, рассказала главный врач столицы Ирма Воуба:

«Что касается вакцины «Спутник Лайт», то у нас сейчас резкий спад. Люди почему-то не желают вакцинироваться именно «Спутником». Однозначно причину мы не знаем. (Может), потому, что в интернете есть разные фейки против вакцинации. Есть такие моменты: когда наши люди консультируются с врачами, есть (среди них) люди, которые пропагандируют против вакцины, наверное, поэтому идет спад. На самом деле, мы хотим провести агитацию и провести работу с учителями и с другими госучреждениями, чтобы люди провакцинировались. Мы, медики, хотим начать эту работу.

– Скажите, пожалуйста, у вас есть цифры, сколько человек провакцинировались?

– Да, есть. На сегодняшний день «Спутником Лайт» у нас провакцинировано 1119 человек по г. Сухуму по трем учреждениям».

Сейчас в наличии в Абхазии есть только одна вакцина – российский «Спутник Лайт». 5000 доз этой однокомпонентной вакцины были доставлены в республику из России 6 августа. С тех пор привились около 2700 человек по всей Абхазии. При этом изначальные темпы в 250 вакцинаций в день сегодня упали до 30 доз.

По словам Ирмы Воуба, аналогичное настороженное отношение было у жителей Абхазии и к «Спутнику V»:

«Изначально, когда вакцинация только начиналась, такое отношение было и к «Спутнику V». Но потом люди поняли, что побочных эффектов нет у прививки, и начали вакцинироваться. То есть они поняли, что это необходимо, потому что на тот момент был очень большой прирост заболеваемости и большая смертность. Потом пошел спад заболеваемости, и, видимо, за счет этого люди успокоились и не хотят почему-то, не знаю…»

Перед началом учебного года главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик заявила, что учителей средних школ обяжут вакцинироваться. Однако сегодня, как сообщила Ирма Воуба, речь об обязательной вакцинации не идет. В настоящее время, по ее словам, совместно с Управлением образования готовится список учителей, которые хотят вакцинироваться:

«Мы сегодня встретились на совещании с Астандой Таркил (начальник Управления образования г. Сухума). Они готовят список учителей, которые еще не провакцинировались, и мы будем их по списку по несколько человек в день вызывать по месту жительства. Но мы пока на стадии формирования списка, как только список сформируется, будем их вызывать.

– Сколько у нас учителей привились?

– У нас привиты до 20% учителей. Заболевших – процентов 40. 30% тех, кто уже переболел и не хочет пока вакцинироваться. Сейчас у нас в городе закрыто три класса из-за ковида, там по одному-два человека заболели, и классы полностью закрыты. То есть у нас нет коллективного иммунитета на сегодняшний день».

Прирост заболеваемости Ирма Воуба связывает не только с работой школ, но и с тем, что наступила осень, а это, как известно, пора для свадебных мероприятий.

По словам главного врача столицы, люди расслабились и перестали соблюдать рекомендации. Необходимо, говорит она, чтобы люди поняли, что ковид никуда от нас не уйдет, поэтому соблюдение рекомендаций – ношение масок, мытье рук, социальная дистанция и вакцинация – важнейшие меры профилактики. Особенно важна вакцинация «Спутником Лайт» для тех, кому семьдесят лет и больше.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия