Абхазия в 2022 году планирует открыть посольство в Никарагуа

В следующем году Абхазия планирует открыть посольство в Никарагуа. Об этом глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Даур Кове заявил на встрече с президентом центральноамериканской страны Даниэлем Ортегой.

«Со следующего года мы планируем открыть здесь полноценное посольство. Это позволит нам еще более динамично развивать наши отношения», – заявил Кове.

Глава абхазского МИДа руководит делегацией, прибывшей в Никарагуа для участия в президентских и парламентских выборах в качестве наблюдателей. По информации Высшего избирательного совета, Ортегу поддержали почти 75% избирателей.

С победой на выборах его поздравили Аслан Бжания и Анатолий Бибилов – президенты самопровозглашенных республик, Абхазии и Южной Осетии, независимость которых Ортега признал в 2008 году.

Как пишет русская служба Би-би-си, ожидается, что после нынешних выборов давление на правительство Никарагуа может быть усилено. Так, накануне агентство Reuters сообщило, что администрация президента США Джо Байдена вместе с зарубежными партнерами работает над подготовкой новых санкций против Манагуа.

С призывом подготовить новые санкции против правительства Никарагуа и его официальных лиц выступили министры иностранных дел ЕС. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на прошлой неделе заявил, что считает голосование в Никарагуа «полной фальшивкой», а до этого назвал режим Ортеги «одной из самых ужасных диктатур в мире».

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с заявлением, в котором обвинил Ортегу и его супругу и вице-президента Мурильо в «подготовке фальшивых выборов, не вызывающих доверия».

Ранее сообщалось, что с мая этого года спецслужбы Никарагуа арестовали семь возможных кандидатов в президенты, назвав их «агентами империи янки». В августе МВД Никарагуа запретило работу в стране последних шести западных НКО.

В тюрьмах в Никарагуа сидят студенческие лидеры, политические активисты, вожаки крестьянских общин и сотни общественных деятелей. При этом Ортега, непримиримый борец с «американским империализмом» – друг России, Кубы, Венесуэлы, Китая, Ирана и КНДР.