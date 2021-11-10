Новости
Абхазия в 2022 году планирует открыть посольство в Никарагуа
В следующем году Абхазия планирует открыть посольство в Никарагуа. Об этом глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Даур Кове заявил на встрече с президентом центральноамериканской страны Даниэлем Ортегой.
«Со следующего года мы планируем открыть здесь полноценное посольство. Это позволит нам еще более динамично развивать наши отношения», – заявил Кове.
Глава абхазского МИДа руководит делегацией, прибывшей в Никарагуа для участия в президентских и парламентских выборах в качестве наблюдателей. По информации Высшего избирательного совета, Ортегу поддержали почти 75% избирателей.
С победой на выборах его поздравили Аслан Бжания и Анатолий Бибилов – президенты самопровозглашенных республик, Абхазии и Южной Осетии, независимость которых Ортега признал в 2008 году.
Как пишет русская служба Би-би-си, ожидается, что после нынешних выборов давление на правительство Никарагуа может быть усилено. Так, накануне агентство Reuters сообщило, что администрация президента США Джо Байдена вместе с зарубежными партнерами работает над подготовкой новых санкций против Манагуа.
С призывом подготовить новые санкции против правительства Никарагуа и его официальных лиц выступили министры иностранных дел ЕС. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на прошлой неделе заявил, что считает голосование в Никарагуа «полной фальшивкой», а до этого назвал режим Ортеги «одной из самых ужасных диктатур в мире».
Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с заявлением, в котором обвинил Ортегу и его супругу и вице-президента Мурильо в «подготовке фальшивых выборов, не вызывающих доверия».
Ранее сообщалось, что с мая этого года спецслужбы Никарагуа арестовали семь возможных кандидатов в президенты, назвав их «агентами империи янки». В августе МВД Никарагуа запретило работу в стране последних шести западных НКО.
В тюрьмах в Никарагуа сидят студенческие лидеры, политические активисты, вожаки крестьянских общин и сотни общественных деятелей. При этом Ортега, непримиримый борец с «американским империализмом» – друг России, Кубы, Венесуэлы, Китая, Ирана и КНДР.
Другие новости дня
У здания Тбилисского городского суда проходит акция сторонников Саакашвили
Акция сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили проходит в эти минуты у здания Тбилисского городского суда. Участники акции скандируют: «Миша!», «Свободу Мише!», «Рабы Иванишвили!».
На месте мобилизованы многочисленные сотрудники правоохранительных органов.
Ранее стало известно, что Пенитенциарная служба Грузии отказалась доставлять Саакашвили в суд.
На заседании, которое проходит в эти минуты, адвокаты Саакашвили требуют его присутствия на процессе. Адвокат Шота Тутберидзе ведет в Facebook прямую трансляцию из зала судебного заседания.
Отметим, что следствие по делу о разгоне митинга оппозиции в ноябре 2007 года и о погроме в телекомпании «Имеди» продолжается уже восемь лет.
В Южной Осетии выявили 64 новых случая коронавируса, один пациент скончался
В самопровозглашенной республике Южная Осетия выявили 64 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом агентству «Рес» сообщила глава Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Марина Кочиева. Накануне было проведено 306 исследований.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 2273 человека, 92 сняты с учета медиков за сутки», – отметила Кочиева.
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в цхинвальском медцентре накануне скончалась 84-летняя женщина. В медцентре проходят лечение 127 пациентов, в палате интенсивной терапии и реанимации – четыре.
«Были госпитализированы 14 больных, еще 27 выписаны из больницы», – заявила заместитель директора медцентра Зарина Туаева.
Ранее югоосетинские власти ужесточили действующие ковид-ограничения. Из-за роста числа случаев заражения коронавирусом до 14 ноября закрылись кафе и рестораны – они могут работать только на вынос и доставку заказов.
До 14 ноября также приостановлено функционирование высшего учебного учреждения (ЮОГУ), средних, средне-профессиональных учебных заведений, дошкольных учреждений, и детских учреждений дополнительного образования.
До 1 декабря запрещено проведение свадеб, массовых торжественных и религиозных мероприятий; культурно-массовых, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий.
Рекомендовано ограничение посещения похоронных, поминальных мероприятий; при посещении данных мероприятий необходимо строгое соблюдение масочного режима.
США заявили о своей обеспокоенности контактами ОАЭ с Башаром Асадом
США обеспокоены фактом прошедшей во вторник встречи министра иностранных дел Объединённых Арабских Эмиратов с президентом Сирии.
"Нас беспокоят сообщения об этой встречи и сигнал, который она подаёт. Как мы ранее уже отмечали, нынешняя администрация не намерена высказывать какую-либо поддержку усилиям по нормализации или реабилитации Башара Асада, считая его жестоким диктатором", - заявил, говоря о позиции Вашингтона, официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.
От лица администрации президента Джо Байдена Прайс призвал государства ближневосточного региона тщательно изучить сведения, как он выразился, о "зверствах", совершаемых Асадом.
Reuters называет переговоры, которые 9 ноября провели в Дамаске сирийский президент и министр ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян, признаком налаживания контактов Асада с государством-союзником США. ОАЭ в своё время поддержали повстанцев, которые пытались свергнуть правительство Башара Асада.
Шейх Абдалла бен Заид – самое высокопоставленное официальное лицо Объединённых Арабских Эмиратов, посетившее Сирию за десять лет после начала там гражданской войны. В этом внутреннем вооружённом конфликте ряд арабских стран поддержали противников Асада, чьи ряды состоят преимущественно из мусульман-суннитов.
По информации офиса Асада, он и глава МИД ОАЭ обсудили отношения и сотрудничество двух стран. Речь шла о новых горизонтах для сотрудничества "в жизненно важных сферах" с целью укрепления инвестиционного партнёрства, отмечается в сообщении из Дамаска.
В свою очередь, государственное информагентство ОАЭ WAM передало, что шейх Абдалла подчеркнул заинтересованность его страны в безопасной, стабильной и единой Сирии. Он также заявил о поддержке всех усилий, направленных на завершение сирийского кризиса.
Руководство ОАЭ одно из тех, кто принимает наиболее активные усилия по нормализации связей с властями в Дамаске. Ранее в этом году страна выступила за возвращение Сирии в Лигу арабских государств, а три года назад ОАЭ возобновили работу своего посольства в сирийской столице.
Два других союзника США в регионе, Иордания и Египет, также предпринимают шаги для нормализации контактов, с тех пор как войска Асада, при поддержке Ирана и России, нанесли поражение повстанцам на большей части территории Сирии. Reuters приводит экспертное мнение о том, что ОАЭ и Египет, к примеру, давно рассчитывают на то, что правительство в Дамаске поможет остановить распространение в регионе радикальных исламистских группировок.
Гинцбург: вакцинация от COVID-19 должна стать обязательной в России
Вакцинация от COVID-19 должна стать обязательной в России, а для этого необходимо включить препарат в национальный календарь прививок. Об этом заявил директор разработчика вакцины "Спутник V" Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он утверждает, что именно так 70–75 процентов населения получат антитела к коронавирусу, и можно достичь окончания пандемии коронавирусной инфекции.
По словам Гинцбурга, склады в Москве и регионах России "забиты вакциной". Однако рост количества прививающихся наблюдается только тогда, когда регионы вводят ограничения на посещение общественных мест. Так, по его словам, когда в Москве были введены QR-коды для посещения публичных мест, количество привитых в день достигало 700–800 тысяч. После того как QR-коды перестали требовать, вакцинируются 50–70 тысяч, отметил Гинцбург.
Глава американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла в ходе виртуальной конференции допустил, что вакцинация от COVID-19 будет не только всеобщей, но и ежегодной.
- Обязательная вакцинация работников ряда отраслей и сферы услуг введена почти во всех российских регионах. Накануне власти Петербурга ввели обязательную вакцинация от COVID-19 для людей старше 60 лет с хроническими заболеваниями.
- Резкий рост заболеваемости COVID-19 в России начался в сентябре. Рост отмечен и во многих других странах, однако в России, в отличие от них, существенно растёт и число умерших. 9 ноября был установлен новый максимум с начала пандемии – более 1200 смертей за сутки. Власти объясняют это крайне низкими темпами вакцинации.
- Законопроект о включении вакцинации от COVID-19 в национальный календарь прививок был внесен в Госдуму в мае, 8 июня он был одобрен в первом чтении. 15 июня документ должны были рассматривать во втором чтении, но он был снят с повестки, с тех пор депутаты к нему не возвращались.
В Абхазии от коронавируса скончались еще четыре пациента
Тестирование на коронавирусную инфекцию в самопровозглашенной республике Абхазия проведено у 626 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 171 из них.
По информации Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 73 пациента, в тяжелом состоянии 16 человек, состояние здоровья 47 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчирской ЦРБ - 22, в Гагрской ЦРБ – 23, 3 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткварчельской ЦРБ – 12 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми 109 пациентов, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.
В Гудаутской ЦРБ скончались четыре человека, мужчина 82 лет и три женщины 75, 83 и 63 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 32 780 человек. Зарегистрировано 480 летальных случаев. Выздоровели 27 688 человек.
Оперативный штаб призывает жителей Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Десятки мигрантов прорвались через границу Беларуси с Польшей
Две большие группы мигрантов, сломав ограждения, сумели прорваться через белорусско-польскую границу на территорию Польши. Об этом сообщает радио Bialystok со ссылкой на пограничную службу. Это произошло в окрестностях города Крынки и деревни Беловеж.
Утром 10 ноября министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что все мигранты, которые проникли на территорию Польши накануне вечером, задержаны. "Это была неспокойная ночь. Действительно, было много попыток нарушить польскую границу", - сказал министр и добавил, что на границе находятся 15 тысяч польских военнослужащих.
Ситуация на границе Беларуси и Польши резко обострилась в понедельник, 8 ноября, когда к границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов, желающих перебраться в Евросоюз. Пограничникам и военнослужащим удалось остановить нелегалов, те разбили лагерь в районе населенного пункта Кузница.
Официальный Минск обвиняет Польшу в негуманном отношении к мигрантам, заявляя, что Варшава обязана по международному праву пропустить их через границу, после чего рассмотреть прошения об убежище. Европейский Союз обвиняет режим Лукашенко в намеренном провоцировании миграционного кризиса и организации переправки тысяч нелегалов к границам ЕС в ответ на санкции, которые Брюссель ввёл против режима Лукашенко.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая во вторник в парламенте, заявил, что этот кризис - самое серьезное покушение на границы и стабильность польского государства за последние 30 лет, и обвинил в нём Россию. Александр Лукашенко просто исполнитель задач, которые ставит перед ним президент Путин, заявил польский премьер-министр.
Министр иностранных дел Германии Хайко Мас обвинил Лукашенко в том, что он "бессовестно" эксплуатирует мигрантов, отправляя их к границе с Польшей. "Мы будем подвергать санкциям всех, кто участвует в целенаправленном незаконном ввозе мигрантов", - говорится в заявлении главы МИД ФРГ.
Евросоюз уже на следующей неделе планирует принять решение о новых санкциях в отношении Беларуси в связи с ситуацией с мигрантами на границе с Польшей, сообщает Politico. В качестве правового основания для введения санкций может быть добавлена категория "торговля людьми". Как заявил изданию дипломат ЕС, санкции ударят по белорусской государственной авиакомпании "Белавиа". При этом под санкции могут попасть и другие авиакомпании, выполняющие рейсы в Минск, в том числе российские "Аэрофлот", UTair и Nordwind Airlines, а также Turkish Airlines и FlyDubai.
Саакашвили не будет присутствовать на своем судебном процессе
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не будет присутствовать на своем судебном процессе. Его адвокаты заявляют, что пенитенциарная служба решила не перевозить Саакашвили в суд.
«Пенитенциарная система даже не сообщила о требовании суда. (Саакашвили) узнал об этом по телевизору», – заявил адвокат политика Бека Басилая.
В Пенитенциарной службе, в свою очередь, заявили, что «лишены возможности представить обвиняемого/осужденного Саакашвили в тбилисском городском суде». В ведомстве говорят, что приняли решение из-за состояния здоровья Саакашвили, а также недавнего заявления СГБ, в котором говорилось, что сторонники экс-президента могут помешать его переводу в другую тюрьму или клинику.
Ранее сообщалось, что Тбилисский городской суд потребовал присутствия Саакашвили на рассмотрении дела. На сегодня намечено слушание по делу о разгоне митинга оппозиции в ноябре 2007 года и о погроме в телекомпании «Имеди». Следствие по делу продолжается уже восемь лет.
Смертность из-за коронавируса в Грузии продолжает расти
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 78 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 10 662.
Смертность от коронавируса растет в стране уже несколько дней. 7 ноября сообщалось о смерти 67 пациентов, 8 ноября – 74, 9 ноября – 75. Выше смертность была лишь в начале сентября.
За сутки в стране выявили 5751 новый случай коронавируса. Накануне провели 57 046 тестов: PCR-тестов – 21 964, экспресс–тестов на антиген – 35 082.
Выздоровели еще 3647 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 766 818, выздоровевших – 700 568.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 10,08%, за последние 14 дней составляет 9,95%, за неделю – 10,41%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 6976 человек, всего в Грузии использовано 2 018 336 вакцин.
В Тбилиси в административном порядке задержали 46 активистов оппозиции
Активисты оппозиции задержаны возле зданий Службы государственной безопасности (СГБ) и Министерства здравоохранения Грузии.
Участники акций требовали перевести экс-президента страны Михаила Саакашвили в гражданскую клинику.
Глава Департамента патрульной полиции Важа Сирадзе заявил журналистам, что активисты пытались блокировать административные здания. Он сообщил, что 46 человек задержаны в административном порядке за неповиновение законным требованиям полиции, оскорбление сотрудника полиции и мелкое хулиганство.
«Блокирование здания государственного учреждения запрещено законом», – заявил Важа Сирадзе.
Задержания у здания СГБ сопровождались потасовками. «Почему вы не задерживаете российских агентов?», «Объясните причины ареста!», «Мы не остановимся!», «Рабы!», – выкрикивали протестующие.
О задержании нескольких активистов у здания Минздрава сообщает агентство «Интерпрессньюс». Одному участнику акции во время противостояния с полицией стало плохо.
Накануне лидер «Единого национального движения» Ника Мелия заявил, что акции оппозиции пройдут в четырех разных местах. Такой подход он назвал «новой стратегией».
Замглавы МИД Украины обсудил с послом Грузии ситуацию с Саакашвили
Замминистра иностранных дел Украины Николай Точицкий накануне встретился с послом Грузии в Украине Георгием Закарашвили. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
Собеседники «уделили особое внимание» ситуации с гражданином Украины, экс-президентом Грузии, главой Исполкома реформ Украины Михаилом Саакашвили.
«Посол Грузии, в частности, подробно проинформировал об обстоятельствах его перевода в пенитенциарное медицинское учреждение в Глдани. Николай Точицкий подчеркнул, что защита прав и интересов граждан Украины за границей является приоритетом для Украинского государства. Замминистра привлек внимание к вчерашней ноте МИД Украины, переданной в МИД Грузии, и выразил надежду на ее положительное рассмотрение грузинской стороной», – говорится в сообщении.
Также Точицкий и Закарашвили обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества Украины и Грузии, а также обменялись мнениями по поводу дальнейших совместных действий в рамках «Ассоциированного трио» Украины, Грузии и Молдовы в контексте подготовки к саммиту «Восточного партнерства» 15 декабря 2021 года. Об этом пишет издание ГОРДОН.
Накануне стало известно, что посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили отказался от встречи с Уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилой Денисовой.
Moderna спорит с федеральным институтом о том, кто изобрел вакцину
Американский Национальный институт здравоохранения и биофармацевтическая компания Moderna находятся в конфликте относительно того, кто является автором изобретения, на основе которого создан ключевой компонент вакцины от COVID-19, производимой компанией. От исхода этого конфликта может зависеть будущее этой вакцины, сообщает газета New York Times.
В своей заявке на патент, которая пока не направлена в федеральное патентное ведомство, Moderna упоминает в качестве авторов изобретения нескольких своих сотрудников. Институт здравоохранения настаивает на включении в число авторов трех ученых из института, которые вместе со специалистами компании выявили так называемую генетическую последовательность, которая вызывает необходимую иммунную реакцию организма. Национальный институт здравоохранения и Moderna около четырех проводили совместные исследования по созданию вакцин против коронавирусных инфекций. После выявления нового коронавируса в конце 2019 года они начали совместную работу над вакциной. Федеральное правительство выделило на этот проект около полутора миллиарда долларов и больше восьми миллиардов на покупку еще не созданной вакцины. Эта помощь была необходима для молодой компании, не имевшей в то время ни иных источников финансирования и ни одного успешно созданного лекарственного препарата. Институт передал компании данные об идентифицированном его учеными гене, производящем белок вируса, вызывающего СOVID. Moderna настаивает на том, что ее исследователи выделили этот белок самостоятельно.
Представители Национального инстиута здравоохранения и компании Moderna подтвердили газете существование спора по поводу авторства открытия, позволившего создать новаторскую вакцину. По словам независимых специалистов, от исхода этого спора может зависеть будущее вакцины. Если сотрудники института здравоохранения будут признаны в качестве соавторов изобретения, то у него будет право лицензировать вакцину для производства в странах с низкими доходами, где она может продаваться по невысоким ценам. Критики обвиняют компанию в том, что та, уже заработав 35 миллиардов долларов на контрактах на поставки вакцины, уклоняется от продажи вакцин развивающимся странам, не способным покупать вакцину по высоким ценам.
Американец Рид объявил голодовку в российской колонии. ФСИН это отрицает
Американец Тревор Рид, осужденный в России на 9 лет колонии по обвинению в нападении на полицейских, объявил голодовку из-за помещения в штрафной изолятор. Об этом говорится в заявлении родственников Рида, поступившем в редакцию Радио Свобода.
Как говорится в заявлении, родные американца обеспокоены состоянием его здоровья, а также тем, что администрация колонии препятствует сотрудникам посольства США и его родным связываться с ним. В заявлении также говорится, что родственники Рида ожидают от администрации США такого же внимания в голодовке американца, какое оно проявило несколько лет назад, когда в колонии голодал "российский диссидент" - очевидно, имеется в виду Алексей Навальный.
О голодовке рассказали "Интерфаксу"и адвокаты Рида Сергей Никитенков и Виктория Буклова. По их словам, Рид объявил голодовку 4 ноября в связи с неоднократным, незаконным, по его мнению, "водворением в ШИЗО и иными существенными нарушениями его прав в колонии". Адвокаты напомнили, что вину в нападении на полицейских Рид не признает.
Американец отбывает наказание в исправительной колонии в Мордовии.
В региональном управлении ФСИН отрицают информацию о голодовке Рида. Там заявили, что заключённый Тревор Рид не обращался к администрации колонии с заявлением о голодовке и ест по расписанию.
16 июля Тревор Рид, осужденный в России на девять лет колонии по делу о нападении на полицейских в Москве летом 2019 года, был этапирован из СИЗО в мордовскую колонию. Ранее Мосгорсуд отклонил апелляцию гражданина США на приговор.
Правительство США и Тревор Рид отрицают обвинения и сомневаются в справедливости судебного процесса.Американец и его семья настаивают на том, что дело имеет политическую подоплёку.
Президент России Владимир Путин в одном из интервью американским СМИ фактически заявил о справедливости приговора Риду, сказав, что тот якобы в пьяном виде набросился на полицейских. При этом российские власти неоднократно намекали на возможность обменять Тревора Рида и другого находящегося в заключении в России американца Пола Уилана на осуждённых в США россиян.
Вопрос об их освобождении обсуждался на встрече президентов США и России в Женеве в июне.
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Госдеп США призвал Грузию обращаться с Саакашвили «справедливо и достойно»
Пресс-спикер Госдепартамента США Нэд Прайс прокомментировал ситуацию вокруг экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и его перевода в тюремную больницу.
Прайс ответил на брифинге на вопрос грузинской редакции радиостанции «Голос Америки».
«Мы пристально наблюдаем за ситуацией, до этого – за задержанием бывшего президента Саакашвили, а теперь – за отношением к нему. В том числе, за заявлением омбудсмена Грузии, которое вызывает вопросы в связи с состоянием находящегося в заключении президента Саакашвили», – заявил Прайс.
Госдепартамент призывает правительство Грузии незамедлительно предпринять шаги, чтобы оказать Саакашвили необходимую ему как психологическую, так и медицинскую помощь, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Мы вновь призываем правительство Грузии, обращаться с Саакашвили справедливо и достойно, в соответствии с международными стандартами и законодательством Грузии.
Как всегда в таких случаях, на правительство возложена ответственность защищать заключенных от насилия, в том числе, психологического, оказывать им соответствующую медицинскую помощь, и обеспечить неразглашение частной информации об их состоянии здоровья, в соответствии с законодательством Грузии», – заявил Нэд Прайс.
Накануне посол США в Тбилиси Келли Дэгнан призвала власти Грузии обеспечить Михаилу Саакашвили необходимый медицинский уход в надлежаще оборудованной клинике.
Авторитетная международная правозащитная организация Amnesty International назвала ситуацию вокруг третьего президента Грузии «политической местью».
СМИ: президент Польши заявил, что арест Саакашвили «портит имидж Грузии»
Президент Польши Анджей Дуда в беседе с президентом Грузии Саломе Зурабишвили заявил, что уважает грузинскую судебную систему, но «арест Саакашвили портит имидж страны». Об этом стало известно от источника Польского Радио в Президентском дворце в Варшаве.
Анджей Дуда также добавил, что Польша помнит Саакашвили как друга Леха Качиньского, и попросил принять меры, чтобы решить его дело мирным путем.
О разговоре двух лидеров в Twitter сообщил и государственный секретарь Канцелярии Президента Польши, руководитель Бюро по международной политике Якуб Кумох, однако тему Саакашвили он не упомянул.
«Обсуждались вопросы председательства в ОБСЕ, ситуация на польско-белорусской границе, а также вопрос двустороннего сотрудничества. Президент (Польши) также заверил Грузию в нашей безоговорочной поддержке членства страны в НАТО и Евросоюзе», – написал Кумох.
В администрации грузинского президента о разговоре с президентом Польши сообщили 8 ноября. В пресс-релизе говорилось, что стороны обсудили двустороннее сотрудничество и евроатлантическую интеграцию Грузии.
Amnesty International о Саакашвили: Это явная политическая месть
Авторитетная международная правозащитная организация Amnesty International распространила заявление по поводу перевода экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в больницу при тюрьме N18 в Глданском районе Тбилиси, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Amnesty International разместила пост в соцсети Twitter, в котором называет ситуацию вокруг третьего президента Грузии «политической местью».
«Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на пятой неделе голодовки, насильственно перевели в тюремную больницу; вероятно, ему угрожали; унизили его достоинство, нарушили право на неприкосновенность личной жизни и адекватное здравоохранение. Это не просто избирательный суд, но явная политическая месть», – сказано в заявлении организации.
- Третий президент Грузии был задержан 1 октября в Тбилиси. Саакашвили вернулся на родину впервые за восемь лет – в 2013 году он покинул Грузию после того, как закончился его второй президентский срок. В 2012 году партия Саакашвили «Единое национальное движение» проиграла парламентские выборы партии «Грузинская мечта», созданной миллиардером Бидзиной Иванишвили. После этого власти Грузии возбудили против Саакашвили несколько уголовных дел, обвиняя его в должностных преступлениях, среди которых растрата государственных средств на представительские расходы, а также помилование лиц, виновных в уголовных преступлениях. В 2015 году Саакашвили лишился грузинского гражданства – это произошло автоматически после того, как он получил гражданство Украины и не провел в Грузии процедуру получения двойного гражданства.
- В настоящее время Саакашвили возглавляет комитет по реформам Украины при президенте Зеленском.
- Саакашвили считает себя политзаключенным и в знак протеста голодает в тюрьме уже 40-й день.
- Накануне Саакашвили был переведен в тюремную больницу, хотя он сам и его сторонники в оппозиции настаивали на переводе в гражданскую клинику. В поддержку Саакашвили оппозиция проводит в Грузии масштабные акции протеста.
Польша обвинила Россию в поддержке режима Лукашенко
Польша обвинила Беларусь в организации «нападения» на польскую восточную границу. В адрес президента Владимира Путина прозвучала критика за «управление растущим потоком мигрантов». Этот поток должен, как считают в Варшаве, по замыслу Путина, дестабилизировать Европейский союз.
Сотни мигрантов остаются в непосредственной близости к польской границе, в условиях низких температур.
Польские власти 9 ноября продолжили укреплять границу. Накануне, в понедельник 8-го ноября, мигранты, собравшиеся на белорусской стороне, пытались прорвать заграждение из колючей проволоки.
Вторым после Польши государством, которое объявило режим чрезвычайной ситуации у своей границы в Белоруссией, стала Литва.
МИД Франции заявил об отказе России от «нормандской» встречи министров
Министерство иностранных дел Франции во вторник заявило об отказе России провести встречу с Францией, Украиной и Германией для обсуждения конфликта на востоке Украины. МИД Франции опроверг утверждения российского дипломатического ведомства о том, что Париж не ответил на предложения Москвы.
«Это неправда», – заявила пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клэр Лежандр в ответ на заявления России, что ни Париж, ни Берлин не ответили на предложения Москвы по проекту подготовительного заявления о такой встрече.
По словам Лежандр, «Франция и Германия ответили на предложения России: они предложили провести министерскую встречу в «нормандском формате», от чего министр иностранных дел России отказался». Об этом сообщили агентство «Рейтер» и «Голос Америки».
Ника Мелия: Завтра оппозиция проведет несколько акций в Тбилиси
Как заявил председатель «Единого национального движения» Ника Мелия, завтра оппозиция проведет несколько акций в Тбилиси. По его словам, акции состоятся в 11:00 перед Министерством юстиции, возле здания Службы государственной безопасности и у Министерства здравоохранения, передает Общественный вещатель Грузии.
«Победа будет на нашей стороне. Помните, что человек голодает уже 40-й день, и мы не имеем права сидеть дома. Необязательно быть на улице всю ночь, но с завтрашнего дня этот протест распространится по всему Тбилиси.
Если завтра что-то не изменится, вы знаете, что суд над Михаилом Саакашвили состоится в 13:00. По правилам, они должны привезти его в Тбилисский городской суд. После акций в 11:00, когда будет подтверждено, что суд состоится в 13:00, мы все переместимся в Дигоми, еще больше людей присоединятся к нам во дворе городского суда. Нас должно быть много, но мы все должны сохранять спокойствие», - заявил Ника Мелия.
- Саакашвили уже 40-й день проводит голодовку. Накануне он был переведен в тюремную больницу, хотя он сам и его сторонники в оппозиции настаивали на перевод в гражданскую клинику. В поддержку Саакашвили оппозиция проводит в Грузии масштабные акции протеста.
Посол США призвала власти незамедлительно обеспечить Саакашвили необходимый уход
Посол США в Тбилиси Келли Дэгнан призывает власти Грузии обеспечить Михаилу Саакашвили необходимый медицинский уход в надлежаще оборудованной клинике.
«США внимательно следят за задержанием Михаила Саакашвили и состоянием его здоровья. Мы обеспокоены его состоянием. По оценке медиков, он находится в большой группе риска и нуждается в срочной медицинской помощи. Народный защитник сказала, что 18-го медицинского учреждения Глдани недостаточно.
Мы призываем правительство Грузии позаботиться о том, чтобы Михаил Саакашвили незамедлительно получил необходимую медицинскую помощь в полностью оборудованном учреждении.
Мы также просим г-на Саакашвили следовать рекомендациям врачей и согласиться на необходимое лечение. Очевидно, это очень сенситивная и эмоциональная ситуация. Но сейчас в приоритете психическое и физическое здоровье Саакашвили. Это настоятельная рекомендация правительству предоставить ему фундаментальную медицинскую помощь, в которой он нуждается», - сказал посол США.
- Со вчерашнего дня задержанный 1 октября Саакашвили находится глданской тюремной больнице №18 на окраине Тбилиси, куда его перевели из тюрьмы №12 в городе Рустави. В знак протеста третий президент Грузии голодает со дня задержания и объявил себя политическим заключенным.
Посол ЕС в Грузии: Мы внимательно следим за делом Михаила Саакашвили
Глава представительства Евросоюза в Грузии Карл Харцель заявил, что ЕС внимательно следит за делом экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, задержанного 1 октября в Тбилиси и объявившего себя политзаключенным.
Саакашвили уже 40-й день проводит голодовку. Накануне он был переведен в тюремную больницу, хотя он сам и его сторонники в оппозиции настаивали на перевод в гражданскую клинику. В поддержку Саакашвили оппозиция проводит в Грузии масштабные акции протеста.
Ситуацию Карл Харцель прокомментировал во время онлайн-встречи с представителями авторитетной правозащитной организации «Ассоциация молодых юристов Грузии».
«Конечно же, мы внимательно наблюдаем за ситуацией с находящимся в тюрьме третьим президентом Грузии, вместе с доверенными местными партнерами и Народным защитником.
С самого начала Евросоюз дал понять, что защита интересов Саакашвили и правовой процесс являются важными, и это полностью является ответственностью властей Грузии.
Эти права включают его представление в прозрачном и справедливом суде, право на адекватное здравоохранение, а также на сохранение приватности и достоинства во время пребывания в тюрьме. Правительство Грузии должно всячески стараться соблюдать эти права», - приводит слова Карла Харцеля агентство «Новости-Грузия».
Голодающего 40-й день Михаила Саакашвили вызвали в суд
Тбилисский городской суд требует присутствия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на рассмотрении дела и проведения процесса в зале суда. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщил его адвокат Бека Басилая.
На 10 ноября намечено слушание по делу о разгоне митинга оппозиции в ноябре 2007 года и о погроме в телекомпании «Имеди». Следствие по делу продолжается уже восемь лет, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Со мной связались представители заседания городского суда и сказали, что на завтрашнем процессе сделают запрос по поводу перевода Михаила Саакашвили в зал суда. Соответственно, суд зафиксировал, что судебный процесс должен состояться в Тбилисском городском суде, и что они требуют перевода Михаила Саакашвили в зал суда», - сообщил журналистам Басилая.
Он отметил, что Министерство юстиции и Специальная пенитенциарная служба обязаны выполнить требование суда. Адвокат считает, что «если завтра процесс Михаила Саакашвили не состоится в зале суда, это будет еще одним показателем того, что власти напуганы». При этом адвокат отметил, что никакого законного основания для отказа от проведения судебного процесса в зале суда не существует.
«Состояние здоровья Саакашвили ухудшается с каждым днем, и это может быть его последний шанс предстать перед судом», - подчеркнул адвокат.
Со вчерашнего дня задержанный 1 октября Саакашвили находится глданской тюремной больнице №18 на окраине Тбилиси, куда его перевели из тюрьмы №12 в городе Рустави. В знак протеста третий президент Грузии голодает со дня задержания и объявил себя политическим заключенным.
- 7 ноября 2007 года - это дата, из-за которой партию «Национальное движение» часто критикуют. Тогда правительство президента Михаила Саакашвили с применением полицейской силы разогнала в Тбилиси несколько акций протеста. А в конце дня спецназ ворвался в телекомпанию «Имеди», которая тогда принадлежала олигарху Бадри Патаркацишвили и резко критиковала деятельность Саакашвили, находившегося во власти третий год. В результате полицейской спецоперации в «Имеди» была повреждена телевизионная техника и отключено вещание.
- После этих событий Саакашвили подал в отставку и в стране были проведены внеочередные выборы, на которых Саакашвили победил кандидата от оппозиции - Левана Гачечиладзе, и находился во власти еще один срок - до 2013 года.
Чеченское оппозиционное движение 1ADAT заявило о хакерской атаке на их сайт
Оппозиционное нынешним властям Чечни движение 1ADAT заявило о хакерской атаке на их открытый накануне сайт. Ранее движение развивалось в социальных сетях, в основном Telegram-канале.
Сайт был запущен 7 ноября и уже на следующий день подвергся массированной DDoS-атаке, рассказали в 1ADAT.
DDoS-атака – хакерская атака, позволяющая заблокировать работу сайта для посетителей путем подачи большого количества запросов, превышающих пропускную способность сети. Хакеры искусственно создают лавинообразный рост запросов на сайт, увеличивая нагрузку и выводя его из строя.
"DDoS-атаки даже сейчас идут. Но так как мы установили защиту, специалисты справляются и отбивают их. Поэтому сайт на данный момент работает стабильно, и люди могут заходить", - рассказало Кавказ.Реалии руководство движения 1ADAT.
На самом сайте опубликована статистика посещаемости, на которой виден всплеск накрутки посетителей. В атаке представители движения обвиняют власти Чечни.
"Мы давно хотели иметь свой сайт, и работали над ним год. Нам он нужен, потому что в любой момент Роскомнадзор может потребовать от соцсетей, чтобы нас заблокировали. Поэтому была нужна независимая площадка", - уточнил собеседник Кавказ.Реалии.
В движении затруднились с ответом, будет ли сайт зарегистрирован как СМИ, потому что активисты занимаются не только расследованиями и публикациями, но и "правозащитной, благотворительной и политической деятельностью".
Омбудсмен Украины заявляет, что посол Грузии отказался от встречи с ней
Посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили отказался от встречи с Уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилой Денисовой. Об этом говорится в заявлении украинского омбудсмена.
«Георгий Закарашвили отозвал свое предложение о встрече со мной "с учетом политического контекста заявления МИД Украины по Михаилу Саакашвили и необходимости дальнейших консультаций с МИД Грузии". Во время этой встречи я хотела получить разъяснения по поводу нарушения права на жизнь и медицинское обслуживание, а также процессуальных прав гражданина Украины, председателя исполкома Национального совета реформ при президенте Украины Михаила Саакашвили», – говорится в заявлении Денисовой.
Украинский омбудсмен считает, что вчерашние действия властей Грузии «по принудительному переводу Михаила в больницу пенитенциарного учреждения № 18 в Глдани усугубил ситуацию, которая сегодня угрожает его жизни и здоровью».
Денисова заявляет, что в отношении Саакашвили нарушаются статьи 2 и 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также статья 1 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.
Омбудсмен также утверждает, что распространение грузинским правительством видеозаписей тюремного заключения Михаила Саакашвили без его согласия является нарушением его права на неприкосновенность частной жизни в соответствии со статьей 8 Европейской конвенции о правах человека и статьи 17 Международного пакта о гражданских и политических правах.
«Я решительно осуждаю систематические и грубые нарушения прав и свобод гражданина Украины Михаила Саакашвили со стороны грузинских властей и призываю иностранные государства и международные правозащитные организации немедленно отреагировать на такие действия», – говорится в заявлении Денисовой.
- Со вчерашнего дня задержанный 1 октября Саакашвили находится глданской тюремной больнице №18 на окраине Тбилиси, куда его перевели из тюрьмы №12 в городе Рустави. В знак протеста третий президент Грузии голодает со дня задержания и объявил себя политическим заключенным.
Аслан Бжания просит ООН оказать содействие в реставрации Бедийского храма
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания встретился с постоянным координатором ООН в Грузии Сабиной Махль и советником по полевым вопросам Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Марией Волошкевич.
По информации пресс-службы абхазского лидера, Бжания в ходе встречи обратился к гостям с просьбой оказать содействие в реставрации Бедийского храма.
В сообщении пресс-службы указано, что Бедийский храм – «одна из самых древних православных святынь Абхазии».
На встрече с представителями международных организаций Бжания затронул и тему взаимоотношений c Тбилиси. Он подчеркнул, что Абхазия «выступает за налаживание нормальных, цивилизованных отношений между двумя соседними странами», но это возможно при условии «признания Грузией независимости и государственного суверенитета Абхазии».
- В 2012 году грузинские СМИ сообщали, что в Бедийском монастыре стерли надписи и фреску первого царя объединенной Грузии Баграта III.
- Начальник Управления охраны историко-культурного наследия Абхазии тогда говорил, что древние фрески разрушаются уже на протяжении нескольких веков.
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