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Мэр Цаленджиха объяснил, почему не встретился с премьером
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сегодня провел встречу с мэрами, победившими на выборах в органы местного самоуправления. Гарибашвили пообещал районам поддержку со стороны центрального правительства и от себя лично, чтобы заявленные во время предвыборной кампании проекты и инициативы были реализованы как можно скорее, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Ноизбранный мэр Цаленджихского муниципалитета Георгий Харчилава заявил, что хоть и отказался от сегодняшней встречи с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, но готов сотрудничать с правительством на благо муниципалитета.
«Я полностью готов сотрудничать с правительством Грузии. Я также призываю международные неправительственные донорские организации вместе с правительством Грузии поддержать видение и проекты, которые представит самоуправление Цаленджихского района», - написал Харчилава на на своей странице в Facebook.
По словам оппозиционного мэра, он отказался от встречи с премьером, так как считает, что результаты выборов были сфальсифицированы во многих городах и солидарен с проигравшими коллегами. «Масштабы нарушений отражены в строгих оценках международных и местных миссий наблюдателей», - написал Харчилава.
Кроме того, Харчилава присоединяется к требованию своих однопартийцев о немедленном переводе заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику. Отношение к Саакашвили Харчилава назвал «бесчеловечным».
- По итогам второго тура местных выборов, Харчилава обошел своего соперника – представителя правящей партии «Грузинская мечта» Георгия Гулордава с небольшим отрывом – 51,11% против 48,89%. Цаленджиха – единственный район в Грузии, где мэром стал оппозиционер.
- Мэры 44 районов Грузии приступили к исполнению своих обязанностей после первого тура выборов 2 октября. Мэры еще 20 городов и муниципалитетов, в том числе Тбилиси, определись во втором туре 30 октября. В 63 из 64 городах и районах победители кандидаты от правящей партии.
Другие новости дня
«Национальное движение» завтра проведет очередной митинг в Тбилиси
«Завтра в Тбилиси в 14:00 у памятника Важа-Пшавела у одноименной станции метро пройдет митинг, и мы ждем всех, кто уже твердо убежден, что власть копирует Россию и Беларусь», - заявил председатель «Единого национального движения» Ника Мелия.
Как отметил Ника Мелия, сегодня снова себя обнажил режим, который опирается исключительно на насилие, на преступную полицию. По его словам, этот режим будет сломлен мирными, непрерывными, последовательными и дисциплинированными акциями, передает Общественный вещатель Грузии.
«Этот режим обречен на поражение, сейчас требуется твердость, воля и спокойствия, поражение этого режима - лишь вопрос времени», - сказал Ника Мелия.
Прокурор: Сами адвокаты не хотели присутствия Саакашвили на суде
Обвинение не против присутствия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на заседании судов и согласна прийти на заседание как в суд, так и в тюрьму и даже на его дистанционное присутствие, заявил прокурор Джарджи Циклаури сегодня, 10 ноября, на брифинге после судебного процесса.
На сегодняшнем процессе прокурор по делу об эпизоде 7 ноября Циклаури подал ходатайство о привлечении осужденного Михаила Саакашвили к судебным процессам в пенитенциарном учреждении или дистанционно, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Сами адвокаты не хотели присутствия Саакашвили и преследовали другие цели. В частности, они отказались от предложенных нами альтернативных путей - проведения заседания в пенитенциарном учреждении, или дистанционно. Они хотели не правосудия, а устроить шоу», - сказал Циклаури.
По его словам, прокуратура готова и в присутствии Саакаашвили доказать его вину по этому делу, представив доказательства.
Прокурор сообщил, что по делу опрошено 150 свидетелей, среди которых пострадавшие во время событий в ноябре 2007 года. «Я обещаю всем десяткам пострадавших по делу 7 ноября, что все обвиняемые понесут полную ответственность за свои преступления», - сказал Циклаури.
Саакашвили и другие высокопоставленные чиновники в деле о разгоне митинга 7 ноября и погроме в телекомпании «Имеди» обвиняются в превышении должностных полномочий, им грозит от 5 до 8 лет.
В Нагорном Карабахе открылась «Аллея российской славы»
На территории военного городка российских миротворцев в Нагорном Карабахе сегодня открылась «Аллея российской славы», в которой установлены бюсты 10 выдающихся деятелей истории и культуры России - Александра Невского, Дениса Давыдова, Михаила Лермонтова, Гавриила Державина, Александра Пушкина, Николая Карамзина, Льва Толстого, Антона Чехова, Василия Шукшина и Михаила Шолохова.
В церемонии открытия аллеи принял участие также первый командующий российским миротворческим контингентом, а ныне заместитель командующего Южным военным округом ВС России, генерал-лейтенант Рустам Мурадов.
«Открытие аллеи было посвящено первой годовщине размещения миротворческих сил в Нагорном Карабахе», – сообщает официальное российское информационное агентство ТАСС.
Российские миротворцы находятся в Нагорном Карабахе в рамках трехстороннего заявления о прекращении боевых действий, подписанного лидерами Армении, Азербайджана и России 9 ноября 2020 года. Согласно заявлению, срок пребывания миротворческого контингента РФ – 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о необходимости его вывода из Карабаха.
В Саратовской области 18 сотрудников ФСИН уволены после видео с пытками заключённых
18 сотрудников саратовского управления Федеральной службы исполнения наказаний уволены после публикации видеозаписей с пытками заключённых в областной тюремной больнице. 11 подвергнуты "строжайшей дисциплинарной ответственности". Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника управления ФСИН Антон Ефаркин, его слова приводит "Интерфакс".
Видеозаписи с пытками и изнасилованиями заключённых в тюремной больнице и других учреждениях ФСИН были обнародованы в начале октября, публикация материалов продолжается. Как утверждается, они попали к правозащитникам проекта Gulagu.net через осуждённого программиста Сергея Савельева, который в заключении администрировал сети ФСИН. Он был объявлен в розыск по уголовному делу о неправомерном доступе к охраняемой законом информации.
Сегодня стало известно, что прокуратура прекратила уголовное дело в отношении Савельева. Копию постановления опубликовал телеграм-канал "Осторожно, новости". Утверждается, что он уже удалён из базы розыска.
Предполагается, что жертвами пыток могли стать сотни заключённы. Возбуждены пять уголовных дел. Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин обратился с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину, в котором призвал к расследованию пыток и ужесточению наказания за них.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что проверку во ФСИН уже ведёт Генпрокуратура и Кремль считает нужным дождаться её окончания.
Меркель попросила Путина помочь с разрешением миграционного кризиса на белорусско-польской границе
Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре попросила президента России Владимира Путина помочь с разрешением миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Об этом сообщается на её официальном сайте.
В коммюнике говорится, что немецкий политик позвонила Путину, чтобы обсудить ситуацию с прорывающимися в Польшу мигрантами. Она назвала использование мигрантов как инструмента против Европейского союза "бесчеловечным" и попросила президента повлиять на режим в Минске.
В сообщении пресс-службы Кремля говорится, что Путин предложил организовать прямые переговоры между представителями ЕС и режима Александра Лукашенко. Последнего страны Евросоюза не признают легитимным белорусским президентом после выборов в республике в августе 2020 года. О каких-то договорённостях в ходе беседы обе стороны не сообщают.
Миграционный кризис на белорусской границе со странами ЕС начался в 2021 году после того, как Александр Лукашенко пообещал ослабить контроль за границей. "Мы останавливали наркотики и мигрантов – теперь будете сами их есть и ловить", – заявил он, выступая перед парламентом, комментируя давление западных стран на Минск из-за непризнания результатов президентских выборов и неприятия развернувшегося в стране жестокого преследования оппозиции.
Многочисленные расследования подтверждают, что связанные с белорусскими властями компании специально организовывали приезд жителей Ирака и Сирии в Минск, чтобы те потом попытались попасть в Евросоюз. В ноябре ситуация обострилась, колонны мигрантов без шенгенской визы несколько раз попытались прорваться в Польшу, сопротивляясь пограничникам и военным.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на чрезвычайном заседании Сейма 9 ноября заявил, что ситуацию курирует лично президент Путин. Минск официально ответственность за кризис не признаёт, Москва её отрицает.
Судебный процесс над Саакашвили продолжится 29 ноября
Судебный процесс над экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили по делу о разгоне митинга оппозиции в ноябре 2007 года и о погроме в телекомпании «Имеди» продолжится 29 ноября.
Сегодня Тбилисский городской суд аннулировал меру пресечения в виде ареста в отношении Саакашвили по данному делу.
Судья пояснила, что суд не видит необходимости использования ареста в отношении Саакашвили – политик уже отбывает срок в тюрьме по двум другим делам.
Суд при этом заочно оставил в силе меру пресечения в виде ареста в отношении двух других фигурантов данного дела - Зураба Адеишвили (бывший генпрокурор) и Давида Кезерашвили (бывший министр обороны). Оба находятся в розыске.
Ранее адвокаты Саакашвили потребовали от суда доставить политика в зал заседаний, заявив, что в противном случае «суд не может быть справедливым».
В Пенитенциарной службе, в свою очередь, заявили, что «лишены возможности представить обвиняемого/осужденного Саакашвили в тбилисском городском суде». В ведомстве говорят, что приняли решение из-за состояния здоровья Саакашвили, а также недавнего заявления СГБ, в котором говорилось, что сторонники экс-президента могут помешать его переводу в другую тюрьму или клинику.
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- Третий президент Грузии Михаил Саакашвили тайно вернулся на родину и был арестован в Тбилиси 1 октября. Политик объявил голодовку, называя себя политзаключенным, а выдвинутые против него обвинения – сфабрикованными.
- В Грузии Саакашвили признан виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани, и к шести годам – по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.
- Приговор не вынесен еще по двум делам: разгону оппозиционного митинга 7 ноября 2007-го и погрому, учиненному спецназом в телекомпании «Имеди». Нет решения суда и по делу о растрате госбюджета в размере девяти миллионов лари.
- Саакашвили также предъявили обвинение по 1-й части статьи 344 УК Грузии по факту незаконного пересечения государственной границы
Адвокаты Михаила Саакашвили заявили отвод судьям
Адвокат Бека Басилая ходатайствует об отводе состава суда, который принял решение рассмотреть дело бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили без его присутствия в зале заседаний.
«Защита ставит ходатайство по отводу состава суда в связи неспособностью доставить на процесс Михаила Саакашвили. У этого состава суда нет никакого морального права продолжить этот процесс без подсудимого», – заявил Басилая.
Адвокат подчеркнул, что защита требует от суда доставить в зал заседаний, в противном случае «суд не может быть справедливым», добавив, что уже через неделю Михаил Саакашвили физически не сможет явиться на процесс из-за продолжающейся голодовки.
Прямую трансляцию из зала суда организовал адвокат Саакашвили Шота Тутберидзе, пишет «Интерфакс».
Грузинская служба Радио Свобода сообщает, что из зала судебного заседания удалили Гиги Угулава – оппозиционера, бывшего мэра Тбилиси, который наряду с Саакашвили является обвиняемым по рассматриваемому делу.
У здания Тбилисского городского суда остаются сторонники Михаила Саакашвили. На месте мобилизованы многочисленные сотрудники правоохранительных органов.
- Третий президент Грузии Михаил Саакашвили тайно вернулся на родину и был арестован в Тбилиси 1 октября. Политик объявил голодовку, называя себя политзаключенным, а выдвинутые против него обвинения – сфабрикованными.
- В Грузии Саакашвили признан виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани, и к шести годам – по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.
- Приговор не вынесен еще по двум делам: разгону оппозиционного митинга 7 ноября 2007-го и погрому, учиненному спецназом в телекомпании «Имеди». Нет решения суда и по делу о растрате госбюджета в размере девяти миллионов лари.
- Саакашвили также предъявили обвинение по 1-й части статьи 344 УК Грузии по факту незаконного пересечения государственной границы
NASA отложило высадку астронавтов на Луну до 2025 года
Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства перенесло сроки лунной миссии, в рамках которой планируется высадить астронавтов на поверхность спутника Земли, на 2025 год. Об этом объявил журналистам глава NASA Билл Нельсон, сообщает Reuters.
Специалисты, по его словам, технически не успеют подготовиться к высадке астронавтов на Луну в 2024 году. Ранее такую цель ставила администрация Дональда Трампа.
Сдвигается не только высадка астронавтов на Луну, но и другие этапы программы "Артемида", сообщил Нельсон. В частности, облёт спутника Земли кораблем без экипажа, который ранее планировалось провести в 2021 году, перенесен на весну 2022 года, а полёт корабля Orion с экипажем на борту вокруг Луны перенесен с 2023 года на весну 2024 года. Задержка, по словам директора американского космического агентства, вызвана в том числе пандемией коронавируса, а также судебным разбирательством, в ходе которого принадлежащая Джеффу Безосу компания Blue Origin оспаривала контракт на разработку лунного посадочного модуля, который был выдан компании SpaceX Илона Маска. Из-за разбирательств в суде, сказал Нельсон, были потеряны почти семь месяцев, которые можно было потратить на подготовку миссии.
"Артемида" – финансируемая правительством США пилотируемая космическая программа NASA по отправке людей на Луну. В проекте примут участие американские частные компании, Европейское космическое агентство, Япония, Канада, Австралия, Великобритания, Италия, ОАЭ, Люксембург и Украина.
При этом в NASA неоднократно подчёркивали, что считают одной из главных задач опередить Китай, чью лунную программу рассматривают как наиболее конкурентоспособную. Китай, активно развивающий свою космическую программу, ранее посадил исследовательский аппарат на поверхность Марса и отправил зонды на Луну.
Югоосетинский Кабмин утвердил бюджет: 83% доходов приходится на РФ
Правительство самопровозглашенной республики Южная Осетия одобрило сегодня проект закона «О Государственном бюджете на 2022 год».
Как пишет агентство «Рес», документ был представлен и.о. министра финансов Фатимой Тибиловой на заседании Кабмина под председательством югоосетинского лидера Анатолия Бибилова. Законопроект теперь будет направлен для утверждения в парламент.
По словам Тибиловой, доходная часть проекта государственного бюджета на 2022 год определена в размере 8,8 млрд рублей с учетом объемов финансовой помощи, оказываемой Южной Осетии Россией в размере 7,3 млрд рублей.
Соответственно, доходная часть югоосетинского бюджета примерно на 83% формируется из вливаний со стороны России.
На заседании Кабмина стало известно, что пенсии в Южной Осетии будут проиндексированы на 7,7% с 1 января следующего года, однако выплаты пенсионеры получат уже в декабре.
Основатель Gulagu.net опубликовал новые видео пыток заключённых
Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин опубликовал на Youtube-канале проекта новые видеодоказательства изнасилований заключённых в саратовской тюремной туберкулёзной больнице.
Как утверждает Осечкин, в актах изнасилований участвовали люди, официально трудоустроенные в больницу санитарами и завхозами, а курировали их начальство областного УФСИН, начальник отдела «М» регионального управления ФСБ и один из заместителей директора ФСИН России. В описании к видео правозащитник приводит их фамилии. Всего в списке 13 человек.
«По заданию кураторов капо насиловали и пытали русских, чеченцев, дагестанцев, грузин, азербайджанцев и представителей других народов, населяющих РФ», – утверждает Осечкин.
Со слов Осечкина, видео с изнасилованиями передавали руководству туберкулёзной больницы, после чего файлы с грифом «секретно» переправляли во ФСИН и ФСБ с отчётом о проведённом «специальном мероприятии». После этого оперативники ФСИН и ФСБ либо вербовали жертв пыток и использовали их в качестве негласных агентов, либо, в случае отказа, дискредитировали их в среде заключённых, разглашая факт изнасилования.
В октябре основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин, ранее покинувший Россию, заявил, что в его руки попал огромный видеоархив с пытками в российских тюрьмах. Он получил его от программиста Сергея Савельева, ранее сотрудничавшего со ФСИН. Часть архива уже опубликована в СМИ и направлена в Европейский комитет по предотвращению пыток. Утверждается, что российские спецслужбы использовали файлы в качестве компромата, чтобы шантажировать осуждённых и добиваться от них нужных показаний.
После публикации архива Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел по фактам превышения должностных полномочий, а начальник саратовского УФСИН Алексей Федотов подал в отставку.
Однако позже ФСБ и МВД России объявили Сергея Савельева в розыск, заявив также о подготовке документов для его ареста и экстрадиции. Якобы программист разгласил данные, которые составляют служебную тайну. В данное время Савельев находится во Франции, где рассматривается вопрос о предоставлении ему политического убежища.
Кубилюс: грузинам, возможно, придется выбирать – «Грузинская мечта» или ЕС
Политика «Грузинской мечты» вредит имиджу страны, и может помешать интеграции Грузии в ЕС и НАТО. Как пишет агентство «Новости-Грузия», об этом заявил депутат Европарламента и бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс во время онлайн-встречи, организованной НПО «Пограничная зона».
«У меня была возможность поговорить с некоторыми представителями правящей партии Грузии. Я четко сказал им, какие ошибки они совершают: нетерпимые разговоры в отношении оппозиции, неисполнение обещаний, данных лидерам Евросоюза, как это произошло в случае с соглашением Шарля Мишеля, или же отказ от финансовой помощи и неисполнение требований, связанных с этой помощью.
Все это создает Грузии плохой имидж, не только правительству Грузии. Это вредит желанию и воли грузинского народа интегрироваться в Евросоюз и НАТО. Мы должны сказать об этом четко.
Я не удивлюсь, если настанет время, когда грузинам придется сделать выбор – или нахождение у власти «Грузинской мечты» или реальная интеграция в Евросоюз, поскольку, возможно, комбинация двух этих вещей станет трудной», – заявил Кубилюс.
Ранее депутат Европарламента из Германии Виола фон Крамон-Таубадель раскритиковала и власти, и оппозицию в Грузии из-за создавшегося политического кризиса.
Она говорит, что предупреждала членов правящей партии, что, несмотря на их устремления в отношении ЕС, «они сейчас дальше, чем когда-либо, с точки зрения членства [в Евросоюзе]».
У здания Тбилисского городского суда проходит акция сторонников Саакашвили
Акция сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили проходит в эти минуты у здания Тбилисского городского суда. Участники акции скандируют: «Миша!», «Свободу Мише!», «Рабы Иванишвили!».
На месте мобилизованы многочисленные сотрудники правоохранительных органов.
Ранее стало известно, что Пенитенциарная служба Грузии отказалась доставлять Саакашвили в суд.
На заседании, которое проходит в эти минуты, адвокаты Саакашвили требуют его присутствия на процессе. Адвокат Шота Тутберидзе ведет в Facebook прямую трансляцию из зала судебного заседания.
Отметим, что следствие по делу о разгоне митинга оппозиции в ноябре 2007 года и о погроме в телекомпании «Имеди» продолжается уже восемь лет.
В Южной Осетии выявили 64 новых случая коронавируса, один пациент скончался
В самопровозглашенной республике Южная Осетия выявили 64 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом агентству «Рес» сообщила глава Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Марина Кочиева. Накануне было проведено 306 исследований.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 2273 человека, 92 сняты с учета медиков за сутки», – отметила Кочиева.
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в цхинвальском медцентре накануне скончалась 84-летняя женщина. В медцентре проходят лечение 127 пациентов, в палате интенсивной терапии и реанимации – четыре.
«Были госпитализированы 14 больных, еще 27 выписаны из больницы», – заявила заместитель директора медцентра Зарина Туаева.
Ранее югоосетинские власти ужесточили действующие ковид-ограничения. Из-за роста числа случаев заражения коронавирусом до 14 ноября закрылись кафе и рестораны – они могут работать только на вынос и доставку заказов.
До 14 ноября также приостановлено функционирование высшего учебного учреждения (ЮОГУ), средних, средне-профессиональных учебных заведений, дошкольных учреждений, и детских учреждений дополнительного образования.
До 1 декабря запрещено проведение свадеб, массовых торжественных и религиозных мероприятий; культурно-массовых, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий.
Рекомендовано ограничение посещения похоронных, поминальных мероприятий; при посещении данных мероприятий необходимо строгое соблюдение масочного режима.
Абхазия в 2022 году планирует открыть посольство в Никарагуа
В следующем году Абхазия планирует открыть посольство в Никарагуа. Об этом глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Даур Кове заявил на встрече с президентом центральноамериканской страны Даниэлем Ортегой.
«Со следующего года мы планируем открыть здесь полноценное посольство. Это позволит нам еще более динамично развивать наши отношения», – заявил Кове.
Глава абхазского МИДа руководит делегацией, прибывшей в Никарагуа для участия в президентских и парламентских выборах в качестве наблюдателей. По информации Высшего избирательного совета, Ортегу поддержали почти 75% избирателей.
С победой на выборах его поздравили Аслан Бжания и Анатолий Бибилов – президенты самопровозглашенных республик, Абхазии и Южной Осетии, независимость которых Ортега признал в 2008 году.
Как пишет русская служба Би-би-си, ожидается, что после нынешних выборов давление на правительство Никарагуа может быть усилено. Так, накануне агентство Reuters сообщило, что администрация президента США Джо Байдена вместе с зарубежными партнерами работает над подготовкой новых санкций против Манагуа.
С призывом подготовить новые санкции против правительства Никарагуа и его официальных лиц выступили министры иностранных дел ЕС. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на прошлой неделе заявил, что считает голосование в Никарагуа «полной фальшивкой», а до этого назвал режим Ортеги «одной из самых ужасных диктатур в мире».
Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с заявлением, в котором обвинил Ортегу и его супругу и вице-президента Мурильо в «подготовке фальшивых выборов, не вызывающих доверия».
Ранее сообщалось, что с мая этого года спецслужбы Никарагуа арестовали семь возможных кандидатов в президенты, назвав их «агентами империи янки». В августе МВД Никарагуа запретило работу в стране последних шести западных НКО.
В тюрьмах в Никарагуа сидят студенческие лидеры, политические активисты, вожаки крестьянских общин и сотни общественных деятелей. При этом Ортега, непримиримый борец с «американским империализмом» – друг России, Кубы, Венесуэлы, Китая, Ирана и КНДР.
США заявили о своей обеспокоенности контактами ОАЭ с Башаром Асадом
США обеспокоены фактом прошедшей во вторник встречи министра иностранных дел Объединённых Арабских Эмиратов с президентом Сирии.
"Нас беспокоят сообщения об этой встречи и сигнал, который она подаёт. Как мы ранее уже отмечали, нынешняя администрация не намерена высказывать какую-либо поддержку усилиям по нормализации или реабилитации Башара Асада, считая его жестоким диктатором", - заявил, говоря о позиции Вашингтона, официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.
От лица администрации президента Джо Байдена Прайс призвал государства ближневосточного региона тщательно изучить сведения, как он выразился, о "зверствах", совершаемых Асадом.
Reuters называет переговоры, которые 9 ноября провели в Дамаске сирийский президент и министр ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян, признаком налаживания контактов Асада с государством-союзником США. ОАЭ в своё время поддержали повстанцев, которые пытались свергнуть правительство Башара Асада.
Шейх Абдалла бен Заид – самое высокопоставленное официальное лицо Объединённых Арабских Эмиратов, посетившее Сирию за десять лет после начала там гражданской войны. В этом внутреннем вооружённом конфликте ряд арабских стран поддержали противников Асада, чьи ряды состоят преимущественно из мусульман-суннитов.
По информации офиса Асада, он и глава МИД ОАЭ обсудили отношения и сотрудничество двух стран. Речь шла о новых горизонтах для сотрудничества "в жизненно важных сферах" с целью укрепления инвестиционного партнёрства, отмечается в сообщении из Дамаска.
В свою очередь, государственное информагентство ОАЭ WAM передало, что шейх Абдалла подчеркнул заинтересованность его страны в безопасной, стабильной и единой Сирии. Он также заявил о поддержке всех усилий, направленных на завершение сирийского кризиса.
Руководство ОАЭ одно из тех, кто принимает наиболее активные усилия по нормализации связей с властями в Дамаске. Ранее в этом году страна выступила за возвращение Сирии в Лигу арабских государств, а три года назад ОАЭ возобновили работу своего посольства в сирийской столице.
Два других союзника США в регионе, Иордания и Египет, также предпринимают шаги для нормализации контактов, с тех пор как войска Асада, при поддержке Ирана и России, нанесли поражение повстанцам на большей части территории Сирии. Reuters приводит экспертное мнение о том, что ОАЭ и Египет, к примеру, давно рассчитывают на то, что правительство в Дамаске поможет остановить распространение в регионе радикальных исламистских группировок.
Гинцбург: вакцинация от COVID-19 должна стать обязательной в России
Вакцинация от COVID-19 должна стать обязательной в России, а для этого необходимо включить препарат в национальный календарь прививок. Об этом заявил директор разработчика вакцины "Спутник V" Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он утверждает, что именно так 70–75 процентов населения получат антитела к коронавирусу, и можно достичь окончания пандемии коронавирусной инфекции.
По словам Гинцбурга, склады в Москве и регионах России "забиты вакциной". Однако рост количества прививающихся наблюдается только тогда, когда регионы вводят ограничения на посещение общественных мест. Так, по его словам, когда в Москве были введены QR-коды для посещения публичных мест, количество привитых в день достигало 700–800 тысяч. После того как QR-коды перестали требовать, вакцинируются 50–70 тысяч, отметил Гинцбург.
Глава американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла в ходе виртуальной конференции допустил, что вакцинация от COVID-19 будет не только всеобщей, но и ежегодной.
- Обязательная вакцинация работников ряда отраслей и сферы услуг введена почти во всех российских регионах. Накануне власти Петербурга ввели обязательную вакцинация от COVID-19 для людей старше 60 лет с хроническими заболеваниями.
- Резкий рост заболеваемости COVID-19 в России начался в сентябре. Рост отмечен и во многих других странах, однако в России, в отличие от них, существенно растёт и число умерших. 9 ноября был установлен новый максимум с начала пандемии – более 1200 смертей за сутки. Власти объясняют это крайне низкими темпами вакцинации.
- Законопроект о включении вакцинации от COVID-19 в национальный календарь прививок был внесен в Госдуму в мае, 8 июня он был одобрен в первом чтении. 15 июня документ должны были рассматривать во втором чтении, но он был снят с повестки, с тех пор депутаты к нему не возвращались.
В Абхазии от коронавируса скончались еще четыре пациента
Тестирование на коронавирусную инфекцию в самопровозглашенной республике Абхазия проведено у 626 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 171 из них.
По информации Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 73 пациента, в тяжелом состоянии 16 человек, состояние здоровья 47 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчирской ЦРБ - 22, в Гагрской ЦРБ – 23, 3 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткварчельской ЦРБ – 12 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми 109 пациентов, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.
В Гудаутской ЦРБ скончались четыре человека, мужчина 82 лет и три женщины 75, 83 и 63 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 32 780 человек. Зарегистрировано 480 летальных случаев. Выздоровели 27 688 человек.
Оперативный штаб призывает жителей Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Десятки мигрантов прорвались через границу Беларуси с Польшей
Две большие группы мигрантов, сломав ограждения, сумели прорваться через белорусско-польскую границу на территорию Польши. Об этом сообщает радио Bialystok со ссылкой на пограничную службу. Это произошло в окрестностях города Крынки и деревни Беловеж.
Утром 10 ноября министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что все мигранты, которые проникли на территорию Польши накануне вечером, задержаны. "Это была неспокойная ночь. Действительно, было много попыток нарушить польскую границу", - сказал министр и добавил, что на границе находятся 15 тысяч польских военнослужащих.
Ситуация на границе Беларуси и Польши резко обострилась в понедельник, 8 ноября, когда к границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов, желающих перебраться в Евросоюз. Пограничникам и военнослужащим удалось остановить нелегалов, те разбили лагерь в районе населенного пункта Кузница.
Официальный Минск обвиняет Польшу в негуманном отношении к мигрантам, заявляя, что Варшава обязана по международному праву пропустить их через границу, после чего рассмотреть прошения об убежище. Европейский Союз обвиняет режим Лукашенко в намеренном провоцировании миграционного кризиса и организации переправки тысяч нелегалов к границам ЕС в ответ на санкции, которые Брюссель ввёл против режима Лукашенко.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая во вторник в парламенте, заявил, что этот кризис - самое серьезное покушение на границы и стабильность польского государства за последние 30 лет, и обвинил в нём Россию. Александр Лукашенко просто исполнитель задач, которые ставит перед ним президент Путин, заявил польский премьер-министр.
Министр иностранных дел Германии Хайко Мас обвинил Лукашенко в том, что он "бессовестно" эксплуатирует мигрантов, отправляя их к границе с Польшей. "Мы будем подвергать санкциям всех, кто участвует в целенаправленном незаконном ввозе мигрантов", - говорится в заявлении главы МИД ФРГ.
Евросоюз уже на следующей неделе планирует принять решение о новых санкциях в отношении Беларуси в связи с ситуацией с мигрантами на границе с Польшей, сообщает Politico. В качестве правового основания для введения санкций может быть добавлена категория "торговля людьми". Как заявил изданию дипломат ЕС, санкции ударят по белорусской государственной авиакомпании "Белавиа". При этом под санкции могут попасть и другие авиакомпании, выполняющие рейсы в Минск, в том числе российские "Аэрофлот", UTair и Nordwind Airlines, а также Turkish Airlines и FlyDubai.
Саакашвили не будет присутствовать на своем судебном процессе
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не будет присутствовать на своем судебном процессе. Его адвокаты заявляют, что пенитенциарная служба решила не перевозить Саакашвили в суд.
«Пенитенциарная система даже не сообщила о требовании суда. (Саакашвили) узнал об этом по телевизору», – заявил адвокат политика Бека Басилая.
В Пенитенциарной службе, в свою очередь, заявили, что «лишены возможности представить обвиняемого/осужденного Саакашвили в тбилисском городском суде». В ведомстве говорят, что приняли решение из-за состояния здоровья Саакашвили, а также недавнего заявления СГБ, в котором говорилось, что сторонники экс-президента могут помешать его переводу в другую тюрьму или клинику.
Ранее сообщалось, что Тбилисский городской суд потребовал присутствия Саакашвили на рассмотрении дела. На сегодня намечено слушание по делу о разгоне митинга оппозиции в ноябре 2007 года и о погроме в телекомпании «Имеди». Следствие по делу продолжается уже восемь лет.
Смертность из-за коронавируса в Грузии продолжает расти
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 78 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 10 662.
Смертность от коронавируса растет в стране уже несколько дней. 7 ноября сообщалось о смерти 67 пациентов, 8 ноября – 74, 9 ноября – 75. Выше смертность была лишь в начале сентября.
За сутки в стране выявили 5751 новый случай коронавируса. Накануне провели 57 046 тестов: PCR-тестов – 21 964, экспресс–тестов на антиген – 35 082.
Выздоровели еще 3647 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 766 818, выздоровевших – 700 568.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 10,08%, за последние 14 дней составляет 9,95%, за неделю – 10,41%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 6976 человек, всего в Грузии использовано 2 018 336 вакцин.
В Тбилиси в административном порядке задержали 46 активистов оппозиции
Активисты оппозиции задержаны возле зданий Службы государственной безопасности (СГБ) и Министерства здравоохранения Грузии.
Участники акций требовали перевести экс-президента страны Михаила Саакашвили в гражданскую клинику.
Глава Департамента патрульной полиции Важа Сирадзе заявил журналистам, что активисты пытались блокировать административные здания. Он сообщил, что 46 человек задержаны в административном порядке за неповиновение законным требованиям полиции, оскорбление сотрудника полиции и мелкое хулиганство.
«Блокирование здания государственного учреждения запрещено законом», – заявил Важа Сирадзе.
Задержания у здания СГБ сопровождались потасовками. «Почему вы не задерживаете российских агентов?», «Объясните причины ареста!», «Мы не остановимся!», «Рабы!», – выкрикивали протестующие.
О задержании нескольких активистов у здания Минздрава сообщает агентство «Интерпрессньюс». Одному участнику акции во время противостояния с полицией стало плохо.
Накануне лидер «Единого национального движения» Ника Мелия заявил, что акции оппозиции пройдут в четырех разных местах. Такой подход он назвал «новой стратегией».
Замглавы МИД Украины обсудил с послом Грузии ситуацию с Саакашвили
Замминистра иностранных дел Украины Николай Точицкий накануне встретился с послом Грузии в Украине Георгием Закарашвили. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
Собеседники «уделили особое внимание» ситуации с гражданином Украины, экс-президентом Грузии, главой Исполкома реформ Украины Михаилом Саакашвили.
«Посол Грузии, в частности, подробно проинформировал об обстоятельствах его перевода в пенитенциарное медицинское учреждение в Глдани. Николай Точицкий подчеркнул, что защита прав и интересов граждан Украины за границей является приоритетом для Украинского государства. Замминистра привлек внимание к вчерашней ноте МИД Украины, переданной в МИД Грузии, и выразил надежду на ее положительное рассмотрение грузинской стороной», – говорится в сообщении.
Также Точицкий и Закарашвили обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества Украины и Грузии, а также обменялись мнениями по поводу дальнейших совместных действий в рамках «Ассоциированного трио» Украины, Грузии и Молдовы в контексте подготовки к саммиту «Восточного партнерства» 15 декабря 2021 года. Об этом пишет издание ГОРДОН.
Накануне стало известно, что посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили отказался от встречи с Уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилой Денисовой.
Moderna спорит с федеральным институтом о том, кто изобрел вакцину
Американский Национальный институт здравоохранения и биофармацевтическая компания Moderna находятся в конфликте относительно того, кто является автором изобретения, на основе которого создан ключевой компонент вакцины от COVID-19, производимой компанией. От исхода этого конфликта может зависеть будущее этой вакцины, сообщает газета New York Times.
В своей заявке на патент, которая пока не направлена в федеральное патентное ведомство, Moderna упоминает в качестве авторов изобретения нескольких своих сотрудников. Институт здравоохранения настаивает на включении в число авторов трех ученых из института, которые вместе со специалистами компании выявили так называемую генетическую последовательность, которая вызывает необходимую иммунную реакцию организма. Национальный институт здравоохранения и Moderna около четырех проводили совместные исследования по созданию вакцин против коронавирусных инфекций. После выявления нового коронавируса в конце 2019 года они начали совместную работу над вакциной. Федеральное правительство выделило на этот проект около полутора миллиарда долларов и больше восьми миллиардов на покупку еще не созданной вакцины. Эта помощь была необходима для молодой компании, не имевшей в то время ни иных источников финансирования и ни одного успешно созданного лекарственного препарата. Институт передал компании данные об идентифицированном его учеными гене, производящем белок вируса, вызывающего СOVID. Moderna настаивает на том, что ее исследователи выделили этот белок самостоятельно.
Представители Национального инстиута здравоохранения и компании Moderna подтвердили газете существование спора по поводу авторства открытия, позволившего создать новаторскую вакцину. По словам независимых специалистов, от исхода этого спора может зависеть будущее вакцины. Если сотрудники института здравоохранения будут признаны в качестве соавторов изобретения, то у него будет право лицензировать вакцину для производства в странах с низкими доходами, где она может продаваться по невысоким ценам. Критики обвиняют компанию в том, что та, уже заработав 35 миллиардов долларов на контрактах на поставки вакцины, уклоняется от продажи вакцин развивающимся странам, не способным покупать вакцину по высоким ценам.
Американец Рид объявил голодовку в российской колонии. ФСИН это отрицает
Американец Тревор Рид, осужденный в России на 9 лет колонии по обвинению в нападении на полицейских, объявил голодовку из-за помещения в штрафной изолятор. Об этом говорится в заявлении родственников Рида, поступившем в редакцию Радио Свобода.
Как говорится в заявлении, родные американца обеспокоены состоянием его здоровья, а также тем, что администрация колонии препятствует сотрудникам посольства США и его родным связываться с ним. В заявлении также говорится, что родственники Рида ожидают от администрации США такого же внимания в голодовке американца, какое оно проявило несколько лет назад, когда в колонии голодал "российский диссидент" - очевидно, имеется в виду Алексей Навальный.
О голодовке рассказали "Интерфаксу"и адвокаты Рида Сергей Никитенков и Виктория Буклова. По их словам, Рид объявил голодовку 4 ноября в связи с неоднократным, незаконным, по его мнению, "водворением в ШИЗО и иными существенными нарушениями его прав в колонии". Адвокаты напомнили, что вину в нападении на полицейских Рид не признает.
Американец отбывает наказание в исправительной колонии в Мордовии.
В региональном управлении ФСИН отрицают информацию о голодовке Рида. Там заявили, что заключённый Тревор Рид не обращался к администрации колонии с заявлением о голодовке и ест по расписанию.
16 июля Тревор Рид, осужденный в России на девять лет колонии по делу о нападении на полицейских в Москве летом 2019 года, был этапирован из СИЗО в мордовскую колонию. Ранее Мосгорсуд отклонил апелляцию гражданина США на приговор.
Правительство США и Тревор Рид отрицают обвинения и сомневаются в справедливости судебного процесса.Американец и его семья настаивают на том, что дело имеет политическую подоплёку.
Президент России Владимир Путин в одном из интервью американским СМИ фактически заявил о справедливости приговора Риду, сказав, что тот якобы в пьяном виде набросился на полицейских. При этом российские власти неоднократно намекали на возможность обменять Тревора Рида и другого находящегося в заключении в России американца Пола Уилана на осуждённых в США россиян.
Вопрос об их освобождении обсуждался на встрече президентов США и России в Женеве в июне.
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