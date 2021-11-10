Мэр Цаленджиха объяснил, почему не встретился с премьером

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сегодня провел встречу с мэрами, победившими на выборах в органы местного самоуправления. Гарибашвили пообещал районам поддержку со стороны центрального правительства и от себя лично, чтобы заявленные во время предвыборной кампании проекты и инициативы были реализованы как можно скорее, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Ноизбранный мэр Цаленджихского муниципалитета Георгий Харчилава заявил, что хоть и отказался от сегодняшней встречи с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, но готов сотрудничать с правительством на благо муниципалитета.

«Я полностью готов сотрудничать с правительством Грузии. Я также призываю международные неправительственные донорские организации вместе с правительством Грузии поддержать видение и проекты, которые представит самоуправление Цаленджихского района», - написал Харчилава на на своей странице в Facebook.

По словам оппозиционного мэра, он отказался от встречи с премьером, так как считает, что результаты выборов были сфальсифицированы во многих городах и солидарен с проигравшими коллегами. «Масштабы нарушений отражены в строгих оценках международных и местных миссий наблюдателей», - написал Харчилава.

Кроме того, Харчилава присоединяется к требованию своих однопартийцев о немедленном переводе заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику. Отношение к Саакашвили Харчилава назвал «бесчеловечным».