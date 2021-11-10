Прокурор: Сами адвокаты не хотели присутствия Саакашвили на суде

Обвинение не против присутствия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на заседании судов и согласна прийти на заседание как в суд, так и в тюрьму и даже на его дистанционное присутствие, заявил прокурор Джарджи Циклаури сегодня, 10 ноября, на брифинге после судебного процесса.

На сегодняшнем процессе прокурор по делу об эпизоде 7 ноября Циклаури подал ходатайство о привлечении осужденного Михаила Саакашвили к судебным процессам в пенитенциарном учреждении или дистанционно, сообщает агентство «Новости-Грузия».

«Сами адвокаты не хотели присутствия Саакашвили и преследовали другие цели. В частности, они отказались от предложенных нами альтернативных путей - проведения заседания в пенитенциарном учреждении, или дистанционно. Они хотели не правосудия, а устроить шоу», - сказал Циклаури.

По его словам, прокуратура готова и в присутствии Саакаашвили доказать его вину по этому делу, представив доказательства.

Прокурор сообщил, что по делу опрошено 150 свидетелей, среди которых пострадавшие во время событий в ноябре 2007 года. «Я обещаю всем десяткам пострадавших по делу 7 ноября, что все обвиняемые понесут полную ответственность за свои преступления», - сказал Циклаури.

Саакашвили и другие высокопоставленные чиновники в деле о разгоне митинга 7 ноября и погроме в телекомпании «Имеди» обвиняются в превышении должностных полномочий, им грозит от 5 до 8 лет.