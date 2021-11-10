Адвокаты Михаила Саакашвили заявили отвод судьям

Адвокат Бека Басилая ходатайствует об отводе состава суда, который принял решение рассмотреть дело бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили без его присутствия в зале заседаний.

«Защита ставит ходатайство по отводу состава суда в связи неспособностью доставить на процесс Михаила Саакашвили. У этого состава суда нет никакого морального права продолжить этот процесс без подсудимого», – заявил Басилая.

Адвокат подчеркнул, что защита требует от суда доставить в зал заседаний, в противном случае «суд не может быть справедливым», добавив, что уже через неделю Михаил Саакашвили физически не сможет явиться на процесс из-за продолжающейся голодовки.

Прямую трансляцию из зала суда организовал адвокат Саакашвили Шота Тутберидзе, пишет «Интерфакс».

Грузинская служба Радио Свобода сообщает, что из зала судебного заседания удалили Гиги Угулава – оппозиционера, бывшего мэра Тбилиси, который наряду с Саакашвили является обвиняемым по рассматриваемому делу.

У здания Тбилисского городского суда остаются сторонники Михаила Саакашвили. На месте мобилизованы многочисленные сотрудники правоохранительных органов.