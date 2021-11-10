«Национальное движение» завтра проведет очередной митинг в Тбилиси

Американец Тревор Рид, осужденный в России на 9 лет колонии по обвинению в нападении на полицейских, объявил голодовку из-за помещения в штрафной изолятор. Об этом говорится в заявлении родственников Рида, поступившем в редакцию Радио Свобода.

Как говорится в заявлении, родные американца обеспокоены состоянием его здоровья, а также тем, что администрация колонии препятствует сотрудникам посольства США и его родным связываться с ним. В заявлении также говорится, что родственники Рида ожидают от администрации США такого же внимания в голодовке американца, какое оно проявило несколько лет назад, когда в колонии голодал "российский диссидент" - очевидно, имеется в виду Алексей Навальный.

О голодовке рассказали "Интерфаксу"и адвокаты Рида Сергей Никитенков и Виктория Буклова. По их словам, Рид объявил голодовку 4 ноября в связи с неоднократным, незаконным, по его мнению, "водворением в ШИЗО и иными существенными нарушениями его прав в колонии". Адвокаты напомнили, что вину в нападении на полицейских Рид не признает.

Американец отбывает наказание в исправительной колонии в Мордовии.

В региональном управлении ФСИН отрицают информацию о голодовке Рида. Там заявили, что заключённый Тревор Рид не обращался к администрации колонии с заявлением о голодовке и ест по расписанию.

16 июля Тревор Рид, осужденный в России на девять лет колонии по делу о нападении на полицейских в Москве летом 2019 года, был этапирован из СИЗО в мордовскую колонию. Ранее Мосгорсуд отклонил апелляцию гражданина США на приговор.

Правительство США и Тревор Рид отрицают обвинения и сомневаются в справедливости судебного процесса.Американец и его семья настаивают на том, что дело имеет политическую подоплёку.

Президент России Владимир Путин в одном из интервью американским СМИ фактически заявил о справедливости приговора Риду, сказав, что тот якобы в пьяном виде набросился на полицейских. При этом российские власти неоднократно намекали на возможность обменять Тревора Рида и другого находящегося в заключении в России американца Пола Уилана на осуждённых в США россиян.

Вопрос об их освобождении обсуждался на встрече президентов США и России в Женеве в июне.

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