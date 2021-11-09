Грузинская оппозиция возьмет власть измором

Грузинская оппозиция обещает измотать власти бессрочными акциями по всей стране. Сегодня в Тбилиси состоялись два многотысячных митинга. Вместе с тем оппозиция готовится к борьбе в судебных инстанциях, в том числе международных. Требований по-прежнему два – перевод экс-президента в гражданское медучреждение и назначение досрочных выборов.

Сегодня лидеры и сторонники оппозиции продолжили серию мирных протестов. Всю ночь они провели перед зданием госканцелярии, где произошли незначительные стычки с полицией, а утром перебрались к зданию Министерства юстиции, где на подступах к зданию их ждали эшелонированные полицейские кордоны. После непродолжительного митинга поодаль оппозиционеры анонсировали второй – вечером у здания парламента. По словам выступавших, они не собираются расходиться до удовлетворения их требований.

«Протестное движение будет набирать силу, оно будет организованным, дисциплинированным и бессрочным! Мы не остановимся, и ни один полицейский не сможет нам помешать! Никакой усталости, никакого сидения дома, все на митинги!» – заявил на митинге председатель «Национального движения» Ника Мелия.

После этого лидер партии переместился в резиденцию посла США, где вместе с другими представителями своей партии встретился с помощником госсекретаря Эрикой Олсон.

После встречи председатель партии Ника Мелия рассказал, что главными вопросами встречи были прошедшие муниципальные выборы и нахождение в тюрьме третьего президента Грузии:

«Мы говорили о том, что это будет растянутое во времени протестное движение, так как людей фактически лишили права голоса, и доверие людей к выборам равно нулю. Уверяю всех: наши стратегические партнеры имеют четкую картину происходящего, и у всего будет соответствующее реагирование. Наши союзники, которые на протяжении десятилетий инвестировали в Грузию колоссальные финансовые ресурсы, заинтересованы в усилении демократии, а не олигархического режима. Думаю, за всем этим последует соответствующая реакция».

Помощник госсекретаря сегодня также встречалась с представителями других оппозиционных партий. Как заявила после встречи Саломе Самадашвили, она представила Эрике Олсон свои предложения:

«Мы говорили о растущей поляризации общества, и партнеры разделили нашу озабоченность. Наша позиция заключается в том, что необходимо задействовать персональные санкции для реального давления на власти. Наши партнеры понимают, что необходимо пересмотреть отношения Запада с этими людьми, и думаю, наши предложения были учтены».

Подводя итоги консультаций, посол США в Грузии Келли Дегнан призвала все политические силы поставить интересы Грузии на первое место и работать сообща на благо страны.

Примерно в это же время партия власти провела специальный брифинг, на котором ее председатель Ираклий Кобахидзе заявил о раскрытии преступного плана «Нацдвижения», в соответствии с которым планировалось отравление депутата от оппозиции Елены Хоштария, которая в знак протеста проводит голодовку в здании парламента.

«Хочу обратить внимание на предоставленную нам информацию, согласно которой вчера на одной из встреч «Нацдвижения» обсуждался сценарий отравления Елены Хоштария. Еще раз призываем всех быть осторожными. По нашей информации, которая была предоставлена нам на условиях анонимности, около 10 человек серьезно обсуждали этот вопрос. Еще раз настоятельно призываем всех отказаться от любого такого плана. Другие подробности могут стать известны позднее», – сказал Кобахидзе.

Эти заявления прокомментировала сама Хоштария:

«Кроме прочего, это заявления свидетельствует о тяжелом состоянии, царящем в партии власти. Разговоры о заговорах и прочие попытки противопоставить меня соратникам и коллегам не получатся, как и перенос акцентов на другие вещи. Именно они ответственны за мое здоровье, как и состояние третьего президента. Больше нечего комментировать, смешно».

В отличие от Хоштария, в остальной оппозиции это расценили как неприкрытую угрозу. Член политсовета «Нацдвижения» Леван Хабеишвили призвал прокуратуру обратить на заявления Кобахидзе самое пристальное внимание:

«Фактически они признают, что планируется чье-то убийство, чтобы свалить это на оппозицию. Оказывается, мы только тем и заняты, что планируем чью-то ликвидацию. Это полное сумасшествие, когда говорит об этом представитель власти. Я призываю прокуратуру заняться этим случаем».

Сам же вечерний митинг оппозиции, вопреки ожиданиям, собрал пару тысяч человек, из-за чего не случилось перекрытия проспекта Руставели. На акции лидеры оппозиции вновь анонсировали продолжение многочисленных акций. По словам Ники Мелия, завтра митинги пройдут перед министерствами юстиции и здравоохранения, а также перед зданием СГБ Грузии. Оратор также заявил, что специально не назвал адрес четвертого места.