Михаил Саакашвили объявил о готовности прекратить голодовку

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прекратит голодовку, если власти согласятся перевести его в гражданскую больницу.

В письме, с которым ознакомил журналистов адвокат Ника Гварамия, Саакашвили заявляет, что учитывает решение Европейского суда по правам человека – Страсбургский суд призвал его прекратить голодовку.

«Процесс реабилитации после голодовки намного более сложный, чем процесс управления голодовкой, поэтому в глданской больнице нет ни технологических условий, ни квалифицированного медицинского персонала. Кроме того, для меня невообразимо доверять сотрудникам того учреждения, которые держат меня в условиях пыток, вы также видели сегодня кадры их насилия в отношении меня. Кроме того, здесь не существует гарантий безопасности и защиты от психологического давления, что является требованием Страсбургского суда. Я также считаю Горийский госпиталь огромной угрозой, потому что в нескольких километрах от него находятся спецподразделения российской оккупационной армии и спецназа, той России, которая является главным заказчиком моей ликвидации. Прошу консилиум врачей решить, в каких многофункциональных и высокотехнологичных клиниках и при каких условиях я буду проходить период реабилитации после голодовки.

Решение консилиума должно носить не рекомендательный характер, а обязательный, которому я подчинюсь безусловно, и которому также безоговорочно должна подчиниться и власть. В этой ситуации, как только будет принято это решение и меня переведут из этого учреждения в надлежащее учреждение, я немедленно прекращу голодовку», – отмечается в письме Михаила Саакашвили (перевод – Общественный вещатель Грузии).