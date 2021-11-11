Лиза Ясько третий день не может встретиться с Михаилом Саакашвили

Гражданская супруга экс-президента Грузии, депутат Верховной рады Украины Лиза Ясько говорит, что третий день не может встретиться с Михаилом Саакашвили.

«Я тут третий день нахожусь, но мне до сих пор не дали разрешения на его посещение. Говорят, что документы в процессе. Раньше такого не было почему-то. Раньше меня пускали без проблем», – заявила она.

Говоря о состоянии здоровья Саакашвили, Ясько заявила, что «ситуация критическая». Она рассказала о результатах его анализов.

«Калий 2.6, при норме 3.5. Насколько мне объясняют врачи, в любой момент может быть инсульт, инфаркт, и другие очень плохие исходы», – отметила Ясько.