Экс-супруга Саакашвили не знала о его планах создать новую семью

Бывшая первая леди Грузии Сандра Рулофс прокомментировала видеообращение Михаила Саакашвили, в котором он рассказал о создании новой семьи с украинским политиком Лизой Ясько. По словам Рулофс, с вопросами о личной жизни к ней обращаются растерянные друзья и соратники.

«Не буду скрывать: содержание видео, выложенного в пятницу вечером, было для меня неожиданным, а форма – полностью неприемлемой», – пишет она в социальной сети.

Сандра Рулофс при этом добавила, что считает Михаила Саакашвили политическим узником и требует его освободить.

«Несмотря на личные эмоции, я сохраняю спокойствие и веру в то, что из этой битвы мы выйдем победителями», – отметила она.