Денисова: видеозапись свидетельствует о факте пыток и жестокого обращения с Саакашвили

Обнародованное грузинскими властями видео с экс-президентом Грузии, главой Исполкома реформ Украины Михаилом Саакашвили свидетельствует о пытках и жестоком обращении с политиком во время его перевода в тюремную больницу. Об этом заявила в Telegram уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Видеозапись свидетельствует о факте пыток и жестокого обращения с Михаилом, что является грубым нарушением статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Нарушена статья 7 Международного пакта о гражданских и политических правах и статья 1 Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания», – говорится в заявлении.



Омбудсмен призвала Комитет ООН против пыток и Европейский комитет по предотвращению пыток отреагировать на этот факт, пишет издание ГОРДОН.

Ранее Народный защитник Грузии Нино Ломджария призвала власти уважать права заключенного Саакашвили, не раскрывать его персональные данные, а также не ущемлять его честь и достоинство.