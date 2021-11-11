Признает ли Минск Абхазию и Южную Осетию?

Проект закона о признании Абхазии и Южной Осетии не поступал в белорусский парламент. Так в законодательном органе страны отреагировали на распространившуюся накануне информацию. Более того, депутаты указали, что «этот вопрос не является объектом законодательного регулирования».

Информация о возможном признании Белоруссией Южной Осетии и Абхазии появилась в социальных сетях накануне со ссылкой на телеграмм-канал почетного консула Абхазии в Ростове-на-Дону Адика Аршба:

«Появилась информация о том, что в белорусский парламент внесен проект заявления о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Событие абсолютно логичное, немного запоздавшее, но от этого не менее полезное и значимое. Значимое для всех, кто боролся и борется за справедливость – историческую и не только. Годы работы, включая усилия нашей команды по выстраиванию контактов с белорусскими коллегами, дают свой результат».

Публикацию консула цитировали и некоторые российские СМИ, к примеру, газета «Известия».

На эту информацию сразу отреагировали пользователи социальной сети «Фейсбук». «Очень надеюсь, что признают!» – написал глава парламентского комитета по внешней политике и межпарламентским связям Заза Дриаев. Пользователь с ником «Гобозова Русудан» объяснила этот жест благодарностью Лукашенко Владимиру Путину.

Дозвониться до Зазы Дриаева «Эху Кавказа» не удалось.

Возможное признание независимости Южной Осетии и Абхазии со стороны Белоруссии обсуждалось еще в 2009 году. 19 ноября 2009 года парламентскую делегацию из этой страны принимал Эдуард Кокойты. Во время встречи тогдашний президент даже поделился воспоминаниями о личной встрече с Александром Лукашенко, «который очень тепло принял нас с президентом Республики Абхазия». 27 ноября на официальных сайтах появилось сообщение о том, что «парламентская делегация Республики Южная Осетия под руководством спикера парламента РЮО Станислава Кочиева приняла участие в работе 36-й сессии Парламентского собрания Союза России и Беларуси... Как сообщают наши депутаты из Минска … было принято решение о дальнейшем сотрудничестве с парламентами РЮО и Абхазии». Тогда же, в ноябре 2009 года, белорусские парламентарии приняли решение о создании рабочей группы по подготовке рассмотрения вопроса о признании независимости Абхазии и Южной Осетии, посетили они и Грузию, где должны были встретиться, в том числе, с министром иностранных дел Григолом Вашадзе.

После этого вояжа, в декабре 2009 года, белорусские депутаты заявили, что не будут рассматривать этот вопрос. В интервью российским изданиям Александр Лукашенко заявил, что «не будет продавать свою позицию», и сообщил, что в случае признания Абхазии и Южной Осетии, Россия предлагала ему транш в размере 500 миллионов долларов: «Мне все руководители России говорят: это не имеет никакого отношения. Ну, признаете – хорошо, не признаете – ладно. Но я же знаю, чего ждут от Белоруссии! Во-первых, конечно, для России это не вопрос. Ну, признаем – не признаем, сейчас, завтра, послезавтра. По сравнению с тем, что происходит вокруг Белоруссии, – это не главное. Но мы понимаем, что, да, России не лишним было бы это признание».

Год назад, в августе 2020 года, в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону лидер Белоруссии заявил, что «Запад грозит Минску дополнительными санкциями в случае признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Москва же отказалась компенсировать экономические потери».

В беседе с «Эхом Кавказа» экс-спикер югоосетинского парламента Станислав Кочиев вспоминает, что парламентарии из Южной Осетии и Абхазии приглашались в качестве наблюдателей Парламентского собрания Союза России и Беларуси:

«Мы были наблюдателями, но не как члены, конечно, потому что были непризнанными республиками, и то это был белорусский жест в сторону России. Мы были там в двоякой ситуации… Если заявление Аршба имеет хоть какое-то основание, то это очень странный способ через третьи уши уведомить мир о своем намерении. Меня насторожило, что это может быть фейком или пробросом. Ближайшее время покажет истинность намерений Белоруссии в отношении признания Южной Осетии. А если эти намерения действительно серьезны, то каким бы образом это не мотивировалось, это заявление мы должны максимально использовать. У политической конъюнктуры Белоруссии все очень быстро меняется – то санкции в отношении государства, то на границе что-то случается, то вдруг всплеск отношений с Россией в виде любви и дружбы. Поэтому мы не должны руководствоваться этими вещами, чтобы строить свою политику. Должны быть реальные шаги, должно быть официальное заявление, а не, повторюсь, заявление через третьи уши».

Депутат Давид Санакоев говорит «Эху Кавказа», что не в курсе возможных контактов югоосетинских властей с Минском. Однако, по его словам, Белоруссия может стать потенциальным партнером республики:

«Южная Осетия должна стремиться к тому, чтобы налаживать контакты со всеми потенциальными партнерами. Я думаю, Белоруссия не является исключением. Здесь самым важным является то, чтобы мы нашли общие точки соприкосновения, чтобы мы нашли правильные подходы со своей стороны. Другой вопрос – насколько та или иная страна готова сделать такой решительный шаг. Это важный момент, потому что мы понимаем, у каждой страны есть свои интересы и в российском направлении, и в западном. Ну и мы, как партнер, союзник Российской Федерации, также входим в эту зону.

– Насколько реально сегодня признание со стороны Республики Белоруссия?

– Мне сложно сказать, но я думаю, что на сегодняшний день Белоруссия является потенциальным партнером. Возьмем, к примеру, то, что мы хотим. Тут говорят, что необходимо переходить на евразийские правила игры – экономические, таможенные и так далее. А на самом деле из членов этого союза нас признала только Россия. Поэтому если мы хотим куда-то перейти, на новые правила, думаю, необходимо было бы даже наладить тесные отношения с другими участниками этого союза. В том числе с Белоруссией».

Сегодня на распространившуюся информацию о возможном признании Абхазии и Южной Осетии Республикой Белоруссия отреагировали в белорусском законодательном органе. В секретариате нижней палаты парламента подчеркнули: «Проект закона о признании Южной Осетии и Абхазии в Белорусский парламент не поступал. Такого документа у нас нет. Этот вопрос вообще не является объектом законодательного регулирования».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия