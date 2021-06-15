Астамур Логуа: «Надеемся, что в этом году Беларусь последует примеру большого брата»

В прошлый четверг 10 июня, в преддверии Дня России, состоялся видеомост Москва – Сухум – Цхинвал на тему о роли РФ в становлении Абхазии и Южной Осетии. Внимание многих привлекли прозвучавшие в ходе его слова первого заместителя председателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого.

Отвечая на вопрос цхинвальского участника видеомоста о перспективах политико-экономического объединения Южной Осетии и Абхазии с Россией, Водолацкий сказал, что такого в планах Москвы нет, но есть другое – подготовка ко вступлению этих государств в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Журналисты поинтересовались, не помешает ли этому непризнанность РА и РЮО остальными, кроме России, членами ЕАЭС, на что Виктор Водолацкий уверенно ответил:

«Могу сказать, что как такового невосприятия нашими коллегами из других стран Южной Осетии и Абхазии не присутствует. Когда мы встречаемся на мероприятиях, где на площадках присутствуют парламентарии из Абхазии или Южной Осетии и на этих же площадках присутствуют парламентарии из Армении, из Киргизии и Казахстана, там идет добрососедский диалог, там нет никаких противодействий, противостояний или отвержения. Просто существуют определенные уставные действия. Сегодня есть наблюдатели. В процессе вопросов, которые сегодня решаются руководителями наших государств – участников ЕАЭС, этот вопрос в ближайшем будущем будет решен, потому что любой дополнительный даже небольшой рынок сбыта или инфраструктурный необходим сегодня любому государству».

Тут невольно напрашивается сопоставление. Если, скажем, власти Грузии и Украины и большинство в обществах этих стран давно и упорно стремятся ко вступлению в НАТО и Евросоюз, рассчитывая на кардинальный рост своего военного и экономического потенциала, то в Абхазии и Южной Осетии надеются прежде всего на увеличение признаний их независимости членами ООН, принятие их в СНГ и так далее. Конечно, тут есть немалая разница. Если Тбилиси и Киев в постоянном режиме напоминают своим западным партнерам о желании пополнить ряды североатлантического военного блока и ЕС, то в Абхазии после эйфории конца нулевых годов наступило более спокойное отношение к перспективам международного признания, понимание, что этот вопрос жестко упирается в существующие геополитические реалии. Для подавляющего большинства в абхазском обществе очевиден ответ вопрос о том, в частности, почему сегодня нет перспектив для вступления РЮО и РА в Содружество независимых государств. Ведь для этого все его члены должны признать их независимость, что грозит разрывом отношений с Грузией…

Что касается ЕАЭС, то в данном случае, по-видимому, исходя из слов Водолацкого, вопрос политического признания не стоит так обязательно. Но, прежде всего, уточним, что такое ЕАЭС, потому что тут существует путаница. Многие путают аббревиатуры ЕАЭС (Евразийский экономический союз) и ЕврАзЭС. Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) является предшествующей ЕАЭС интеграционной организацией, упраздненной в 2014 году в связи с созданием ЕАЭС. Аббревиатура ЕАЭС принята во всех официальных международных документах. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, а также услуг, капитала и рабочей силы, и проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики. Входят в нее, помимо РФ, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия, есть еще ряд стран-наблюдателей, ведутся переговоры о вступлении в него других стран, в том числе таких гигантов, как Китай и Индия.

Сегодня «Эхо Кавказа» обратилось к председателю комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками парламента Абхазии Астамуру Логуа, и вот что он сказал в ответ на просьбу поделиться своим мнением о словах Водолацкого:

«Четыре года работает шестой созыв абхазского парламента, и четыре года на площадках разного рода мы встречаемся с нашими российскими коллегами… Просто в последние полгода эта тема как-то перестала звучать, однако абхазский курс на евразийскую интеграцию достаточно давно был озвучен. И спасибо большое нашему коллеге из Госдумы. С ним конкретно и в комитете по делам СНГ эти вопросы поднимались, в том числе и на последней встрече. Мы всегда говорим о том, что Абхазия стремится к установлению связей с государствами постсоветского пространства, будь то Евразийский экономический союз или какой-то другой формат. Вы знаете, что в прошлом году мы ездили, скажем так, с полуофициальным визитом в Республику Беларусь. И очень надеемся на то, что в этом году вопросы отпадут и Беларусь последует примеру большого брата и признает независимость Абхазии, как это сделала Российская Федерация в 2008 году».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия