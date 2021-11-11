Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик называет ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в республике напряженной, а темпы вакцинации – низкими. Она призывает население привиться не только от COVID-19, но и от сезонного гриппа. По сообщению Минздрава, на сегодняшний день российскими препаратами «Спутник V» и «Спутник Лайт» в Абхазии вакцинированы всего семь с половиной тысяч человек.

Сегодня в Абхазии примерно у 28% граждан, сделавших тест на коронавирус, подтвердилась инфекция, вчера из 455 человек зараженных было 126.

Главный санитарный врач республики Людмила Скорик, говоря о динамике пандемии, отметила, что резкие колебания числа зараженных зависят от массовых мероприятий вроде свадеб и похорон, которые проводятся несмотря на запреты:

«У нас очень серьезная кривая – от 207 выявленных в сутки до 126, потом опять подъем, потом опять спуск. Все это зависит от тех мероприятий, которые продолжают проходить в республике. То есть люди не останавливаются. Я не знаю, на что они надеются. До сих пор все СМИ постоянно вещают о том, что надо защитить себя, изолироваться, обеспечить себе как можно меньше контактов с любыми незнакомыми людьми. Например, ты посидел в пацхе, из двенадцати человек, которые проводили застолье, пять у нас слегли в больницу. И таких примеров очень много».

Ситуация по ковиду в республике, по словам Людмилы Скорик, напряженная, а темпы вакцинации – низкие:

«В Абхазии циркулирует вирус «дельта», патогенность у него самая тяжелая из всех вирусов, которые выявлены. Поражаются практически все члены семьи. Если ранее, в 2020 году, мы наблюдали такую картину, что один член семьи заболел, а остальные остались не задеты этим вирусом, то сейчас, если заболел один член семьи, обязательно все хватают этот вирус. Ситуация эпидемиологическая остается напряженной, потому что активность населения по вакцинации на очень низком уровне. Остановить инфекцию можно только двумя способами: или объявлять локдаун, как это делается в Москве или Санкт-Петербурге, или проводить массовую вакцинацию, до которой нам еще очень-очень далеко».

Людмила Скорик призвала всех активно прививаться не только от коронавируса, но и от сезонного гриппа. По ее прогнозу, зима в Абхазии, скорее всего, будет холодной, в помещениях из-за отключений электроэнергии будет недостаточно тепло, поэтому заболеть гриппом не составит труда. В Абхазию в достаточном количестве завезена прививка от сезонного гриппа «Гриппол Плюс». Это трехкомпонентная вакцина от трех разновидностей вирусов. Она одобрена Всемирной организацией здравоохранения и очень хорошо себя зарекомендовала. Иммунизация против гриппа наиболее активно проходит в Сухуме и в Ткуарчале.

Вакцинация от COVID-19 началась в Абхазии летом этого года, когда была привезена первая партия вакцины «Спутник V» в 6000 доз. Двумя ее компонентами привились 4047 человек. В августе поступили еще 5000 доз вакцины «Спутник Лайт». Ею, по сообщению Минздрава, привились 3638 человек. В ноябре ожидается еще одна партия «Спутник V» в количестве 6000 доз.

О том, как проходит вакцинация в Сухуме, рассказала главный врач города Ирма Воуба:

«На сегодняшний день по городу Сухуму у нас проводится вакцинация в трех медучреждениях. Это сухумская городская больница, городская поликлиника №1 и сухумская городская поликлиника №3 в Синопе. До появления «Спутника Лайт» проводилась вакцинация в городе Сухуме «Спутником V». Привитых у нас 3136 человек. Сегодня у нас прививаются «Спутником Лайт» и привитых 2050 человек. Общее число вакцинированных в городе Сухум 5297 человек».

Она назвала вакцинацию вялотекущей и рассказала, что город организовал тестирование всех желающих педагогов на наличие антител. После получения результатов начнется вакцинация среди учителей городских школ.

Руководитель Сухумского амбулаторного центра для больных коронавирусной инфекцией Валерий Джинджолия рассказал, что к ним ежедневно обращаются за помощью от 40 до 50 человек. В летний период нагрузка была намного больше, она сократилась благодаря функционированию российского военного мобильного госпиталя, который развернут в Сухуме на территории пансионата «Айтар». Из двадцати коек центра задействованы десять. На днях амбулаторный центр переезжает с Красного моста на территорию санатория МВО, и после трех-четырех дней перерыва его работа возобновится.

5 ноября Минздрав объявил, что у вакцинированных граждан Абхазии появилась возможность получать электронные сертификаты и QR-коды. Соответствующая электронная платформа размещена на сайте Минздрава Абхазии.

На данный момент в ковидных отделениях и госпиталях республики лежат 278 больных, из них 52 человека в тяжелом состоянии. Общее число заразившихся за пандемию составляет около 33 тысяч человек, летальных случаев – 480.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия