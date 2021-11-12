Вахтанг Кикабидзе рассказал о встрече с Владимиром Зеленским

Грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе встретился с президентом Украины Владимиром Зеленском. Главной темой встречи была судьба бывшего президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили. Об итогах встречи Кикабидзе рассказал журналисту Дмитрию Гордону.

«(Зеленский) сказал, что Саакашвили – гражданин Украины, поэтому страна должна вернуть своего гражданина», – рассказал Кикабидзе.

Он добавил, что давно знаком с Зеленским и это был «разговор близких друзей».

На вопрос журналиста, услышал ли его президент Украины, Кикабидзе ответил: «Услышал и сказал, что будет по телефону говорить [по теме Саакашвили]».

Кикабидзе в разговоре с Дмитрием Гордоном извинился за решение властей Грузии отказать журналисту во въезде в страну.

«Я хочу тебе сказать лично: я от имени всех грузин извинился за то, что украинскую делегацию тогда наше псевдоправительство не впустило в Грузию. После вашего отъезда был большой скандал, об этом говорили по телевидению... Мы даже не знали, что эта делегация приезжает», – отметил Кикабидзе.