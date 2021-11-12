Грузинские вина укрепили позиции на российском рынке, абхазские – сдали

В числе стран-лидеров по поставкам вина в Россию произошёл ряд изменений. Об этом пишет портал WineRetail.

Сообщается, что самопровозглашенная республика Абхазия впервые за несколько лет покинула топ-5 поставщиков, уступив пятое место Португалии. Поставки из Абхазии в Россию снижаются третий год подряд.

«Вина Абхазии за последние годы перешли из базового в среднеценовой сегмент, и, хотя «Лыхны» – это один из немногих брендов на рынке вина, всё же лояльность покупателей не безгранична. Вино явно переоценено относительно своего качества, его вытесняет полусладкое из России, Испании, Грузии», – отмечает руководитель издательского центра WineRetail Александр Ставцев.

По итогам трех кварталов по поставкам вина в Россию вновь лидируют Италия и Испания.

Грузия – на третьем месте. Страна укрепила позиции, прирост составил 3.1 млн литров. По прогнозам аналитиков WineRetail, поставки вин из Грузии в 2022 году будут зависеть от политической ситуации.

Десятку стран-лидеров по итогам трех кварталов 2021 года покинула Молдова – в связи с отменой «нулевой» пошлины на ввоз в Россию вин из этой страны.