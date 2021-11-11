Почему российские автолюбители избавляются от машин с абхазскими номерами?

В последние годы многие россияне покупали иномарки в Абхазии из-за выгодной растаможки. Но недавно они стали избавляться от машин с абхазскими номерами за полцены. Что побудило их к такому шагу?

На днях пресс-служба Краснодарской таможни распространила сообщение, привлекшее внимание многих и в Абхазии, и в России:

«Проведенными оперативно-розыскными и следственными мероприятиями установлено, что членами организованной преступной группы, состоящей из граждан Российской Федерации, Республики Абхазия и Республики Кыргызстан, на протяжении 2020 года осуществлялся незаконный ввоз транспортных средств с территории Республики Абхазия через МАПП Адлер под видом транспортных средств международной перевозки с предоставлением в таможенный орган недействительных документов. Всего изъято 24 незаконно перемещенных автомобиля, являющихся иностранным товаром. Сумма неуплаченных таможенных платежей составила более 18 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное организованной группой), наказание предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до миллиона рублей. В отношении двух членов преступной группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу».

Трудно сказать, что за «преступная группа» имеется тут в виду, но уже немало лет («Эхо Кавказа» не раз, начиная с 2019 года, обращалась к данной теме), пользуясь лазейками в законодательстве, некоторые россияне и жители других стран Таможенного союза приобретали иномарки, в основном японские, растаможенные в Армении и Абхазии, где это обходится гораздо дешевле. Как говорится, голь на выдумки хитра. Правда, слово «голь» тут как-то не очень подходит, автовладельцы все же, но если есть возможность сэкономить несколько сот тысяч рублей, почему не воспользоваться ею? В Абхазии эти люди оформлялись сотрудниками в некие фирмы и отравлялись в Россию как бы по делам. Доказать незаконность этих действий обычно трудно, так как сами по себе международные перевозки – легальный вид деятельности. Зарабатывали на этом «реэкспорте» и в Армении, и Абхазии. Потом эта практика, наносящая определенный ущерб российской экономике, в Армении была прекращена, а вот до Абхазии, судя по всему, добрались только сейчас.

Вчера координатор партнерства «Абхазские проекты» Кирилл Базилевский откликнулся на происходящее постом в «Фейсбуке». В частности, он написал:

«В конце октября исполнилось ровно четыре месяца, как начались проблемы на таможне для водителей и автомобилей с просроченным ввозом. За это время назывались самые разнообразные сроки решения проблемы, но воз и ныне там. Ни водители, ни автомобили так и не могут получить новый временный ввоз в Российскую Федерацию, если просрочили те сроки, которые были установлены таможней в предыдущий раз… В эти дни идут в Сочи и окрестностях массовые проверки подлинности таможенных деклараций на въезд авто на абхазском учете. Отсюда и уголовные дела. Впрочем, те, кто немного разбирается в теме автомобилей из Абхазии, на всю эту шумиху могут реагировать только с сарказмом. Сколько точно авто ушло «в один конец», посчитать теперь очень сложно, но то, что их множество, это однозначно. Причем так любимые россиянами и гражданами соседних постсоветских государств Альфарды, Крауны и прочие чудеса японской автотехники – это точно не боевые амфибии, по небу они не летают и по дну морскому не передвигаются. Выводы делайте сами. Также в последнее время активизировались и сотрудники ДПС, старательно внося авто и водителей на абхазском учете в свою базу и предъявляя квитанции об уплате штрафов. Возможно, именно уплата штрафов и является частично причиной нынешнего автокатаклизма. В общем-то это можно только приветствовать, а то некоторые любители автопрома из Абхазии совсем берега потеряли при езде по российским дорогам. Из-за них проблемы у всех».

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с Базилевским для прояснения ситуации. Он сказал:

«Речь идет о проблемах российских водителей, к гражданам Абхазии это не относится никоим образом. Проблемы у тех, кто ездит на автомобилях с абхазским учетом. Они выезжают из Абхазии по схеме международных перевозок. Есть проблемы с 29 июня у тех, кто выезжал в Россию и не уложился в тот срок, который обозначила таможня. То есть обычно как происходило? Когда машина проходит таможенный досмотр, то в таможенной декларации указывается, на какой она едет срок, в зависимости от места назначения, – на 10, 15, 20 дней. Как правило, водители оформляли на гораздо больший срок. Потом приезжали, закрывали временный ввоз и выезжали снова. А с 29 июня те машины, которые просрочили ввоз, теперь не могут выехать в Россию. То есть эти машины остаются в Абхазии – до лучших времен. Причем таможня ничем особо не аргументирует такие свои действия. Руководствуется каким-то своим внутренним приказом, насколько я знаю, больше ничего у них нет. На контакт таможня не идет».

Эти действия российских властей были предсказуемы и анонсировались еще года два назад, но закрыть такую «лавочку» в Армении получилось намного раньше. Базилевский говорит:

«Понимаете, тут с Арменией – я об этом тоже писал – есть принципиальная разница. Потому что там бывало так: люди выезжали в Армению, делали там временную регистрацию, оформляли на себя машину… В Армении так можно, в Абхазии невозможно. Или просто брали доверенность от гражданина Армении и уезжали. Но там нашли момент в Таможенном кодексе, где сказано, что вот так ездить по другим государствам Таможенного союза могут только те, кто имеет постоянную прописку в Армении. И в связи с этим начали прессовать тех, кто ездил, не имея этой прописки. В случае с абхазским учетом работает система временного ввоза, тем более что Абхазия не является членом Таможенного союза.

– Один россиянин, который сюда заехал и не мог выехать именно из-за этой просрочки… Ему пришлось за бесценок продать машину, отдал за совсем смешную цену.

– У нас на самом деле многие подались панике и продали за копейки. Но сейчас уже практически таких нет. То есть те, кто решил продать машину на абхазском учете, выставляют ее на стоянке и продают за прайс вполне достойный.

– Что бы вы посоветовали в этой ситуации тем людям, которые хотели по этой цене пониженной приобрести машину? Сделать паузу или…

– Я бы подождал, потому что будет, видимо, какой-то новый порядок ввоза в Россию автомобилей. Если у имеющих машины с абхазскими номерами есть возможность их продать по приемлемой цене, то лучше это сделать, тем более что граждане Абхазии будут на них выезжать, имеют на это полное право. Но просто не все машины востребованы. Какой-нибудь навороченный лимузин с большим объемом двигателя продать сложнее».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия