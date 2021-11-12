Хвича Кварацхелия приоткрыл закрытую дверь

Заключительный, самый зрелищный и захватывающий матч в текущем сезоне – так грузинские болельщики оценили игру против Швеции в отборочном цикле чемпионата мира-2022. А два гола, забитые Хвичей Кварацхелия, вновь оживили разговоры о его трансферных перспективах, несмотря на совет главного тренера забыть об этом на время.

«В первом тайме у нас было много голевых моментов, но мы их не реализовали, а грузины это смогли сделать», – заявил нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович после поражения от сборной Грузии в отборочном матче чемпионата мира-2022. У шведов было восемь голевых моментов, но во многом, благодаря надежной игре голкипера грузинской сборной Георгия Лория, мяч так и не побывал в воротах хозяев поля. На 61-й минуте счет открыл Хвича Кварацхелия, он же повторил успех на 77-й минуте. На послематчевой пресс-конференции главный тренер грузинской сборной Вилли Саньоль сказал:

«Швеция – отличная команда, и мы довольны тем, что сделали сегодня. Конечно, я не считаю, что мы находимся на одном уровне. Мы постарались использовать ошибки соперника и таким образом получить преимущество. В сборной Швеции играет много высококлассных игроков, и мы гордимся победой над ними».

Матч состоялся на стадионе Батуми в присутствии болельщиков, и это тоже дало немалое преимущество грузинским футболистам, признается центральный защитник Гурам Кашия:

«Вот она – разница между игрой с болельщиками и без них. Большое спасибо всем им. Что касается игры, я считаю, что мы заслуженно победили. В последних двух матчах мы играли с рвением, выигрывали единоборства. Вот такой должна быть сборная Грузии, с желанием побеждать, вот так мы должны всегда играть».

Что касается «единоборств», то тут особо отличился сам Кашия, в первом тайме ему удалось нейтрализовать одного из сильнейших футболистов мира Златана Ибрагимовича, тем самым практически определив настрой на всю игру.

Впрочем, главным героем матча все же, несомненно, стал Хвича Кварацхелия, забивший оба гола в ворота шведов.

«Думаю, победа над такой командой так просто не дается, и мы ее заслужили. Я рад двум этим забитым голам, тем более играя за сборную Грузии. Хорошо, что матч завершился на этой ноте, потому что у нас впереди большие планы, мы заслуживаем большего, мы сделаем все для этого. А эта победа нас продвинет вперед, у нас будет больше мотивации в последующих матчах», – сказал Хвича Кварацхелия журналистам.

И, действительно, мотивация для 20-летнего футболиста сейчас очень важна, отметил после матча главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль. Ведь несостоявшийся трансфер полузащитника казанского «Рубина» и несколько травм, полученных им в течение года, серьезно подорвали настрой Хвичи, говорит наставник грузинских футболистов:

«Хвича Кварацхелия был не в лучшей форме в последнее время. Впрочем, нам он может полностью доверять и его любят все в Грузии. Я посоветую вам меньше говорить о его трансфере и дать ему возможность просто играть. А если он продолжит так играть, то обязательно попадет в большой клуб».

В этом явно не сомневаются большинство болельщиков грузинской сборной, оставивших сотни комментариев на официальной странице Федерации футбола Грузии в Facebook: «Квара, ты огонь», «золотой мальчик», «гордость Грузии». И они явно не готовы следовать совету Саньоля на время прекратить обсуждение возможного трансфера Кварацхелия. Впрочем, ждать каких-либо новостей до конца 2021-го не стоит, считает спортивный журналист Отар Маглакелидзе:

«Несколько месяцев назад практически не проходило и дня, чтобы какая-нибудь сильная команда не связывалась с Кварацхелия. Естественно, были соответствующие ожидания, и он потерял мотивацию, когда понял, что ему придется остаться в «Рубине». Критики говорили, что он «парит в небесах», но стоит отметить, что в «Рубине» запрашивают за него очень большую цену. Некоторые СМИ писали, что «Милан» отказался от него именно из-за высокого ценника. Не буду утверждать, что это точная информация, но уверен, что борьба за него продолжится. Зимой откроется трансферное окно, думаю, через несколько месяцев уже можно будет обсуждать эту тему, но пока, в текущем году, говорить об этом сложно. Надеюсь, выход найдется, и футболист сможет продолжить свое развитие в какой-нибудь сильной команде Европы».

Что касается сборной Грузии в целом, то матч против Швеции был заключительным для команды в отборочном цикле чемпионата мира-2022. Грузия набрала семь очков и заняла четвертое место в группе «В».