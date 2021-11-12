На фоне роста числа инфицированных коронавирусом многие российские регионы ввели систему QR-кодов для посещения общественных мест. «Эхо Кавказа» спросило у жителей Цхинвала, следует ли перенять этот опыт в республике.

– Как вы считаете, можно ли в Южной Осетии перенять опыт России и вводить систему QR-кодов?

Ирина: Я думаю, систему кодов вводить не надо, но прививаться нужно. Я не прививалась еще, не получилось, но собираюсь. А такие методы, как QR-коды, наверное, дадут результат, но я не приветствую это. А так, самостоятельно каждый должен осознанно привиться. Я так думаю. А заставлять – нет.

Этери: Я считаю, что это слишком жесткий шаг – вводить для населения QR-коды, чтобы пойти на рынок или в магазин купить продукты. С другой стороны, нужно, чтобы населения соблюдало те меры, которые сейчас предпринимает правительство и Югосетпотребнадзор в части сдерживания распространения коронавируса. Многие переболели, но не соблюдается масочный режим, не соблюдают социальную дистанцию. Даже введут QR-коды, я не думаю, что это технически возможно – не у каждого человека есть смартфон, не каждый носит с собой удостоверение личности. В техническом плане, я не считаю, что такой шаг в Южной Осетии будет иметь успех.

Лана: Очень трудно представить себе введение этих QR-кодов в маленьких пространствах, например, таких странах, как Южная Осетия. Мне трудно это представить. Когда все друг друга знают, когда все друг другу родственники, это трудно представить, это может поменять что-то очень важное в таких маленьких территориях. Я это не могу представить и даже не хочу представлять.

Аслан: Мне на самом деле без разницы, но мне кажется, людям бы не понравилась эта идея. У нас до сих пор к вакцине подозрительно относятся и не хотят ее делать. Я не уверен, что это поможет в реальной борьбе с коронавирусом.

Ирина: Ну зачем нам это, у нас такой малюсенький город. Я думаю, нет, не надо. Вряд ли поможет. Ну, если выезжать куда-то, то да. Прививку, по-моему, надо делать, я за прививку. Обязательно. Пока сама не привилась, но я за прививку.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия