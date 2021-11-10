Югоосетинские медики говорят о снижении темпов распространения коронавирусной инфекции. Они связывают это с введением двухнедельного карантина, который уже заканчивается. Что ждет республику дальше?

Югосетпотребнадзор сегодня сообщил о выявленных за сутки 64 новых случаев заражения коронавирусом. Замдиректора РММЦ Зарина Туаева уточнила: «В медцентре Цхинвала на утро среды проходят лечение 127 (днем ранее 141) пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в палате интенсивной терапии и реанимации находятся четыре человека».

Главный врач РММЦ Индира Биченова в интервью государственным СМИ подтвердила спад темпов распространения коронавируса в республике и публично призвала население к вакцинации. По ее словам, количество заболевших среди привитых, в том числе медиков, незначительное:

«Во-первых, не все заболели, в том числе я. Очень многие мои коллеги, которые сделали вакцину, пока что благополучно избежали (заражения). Те наши коллеги, которые все-таки заразились, во-первых, не болели коронавирусной инфекцией в первую волну, то есть это было их первое заражение. Все они перенесли его дома, и почти все вышли на работу в течение 10 дней. Что касается госпитализированных, их всего несколько человек, тоже в основном наши медработники. Они тоже в течение 7-10 дней были выписаны с легким течением инфекции. Поэтому все разговоры о том, что не надо делать вакцину, все равно все заразятся и будут болеть, но это две большие разницы… Если мы будет рассматривать динамику, то, конечно, она немного обнадеживающая. За эту неделю произошел спад со 189 до 170 (человек), и немного превалирует выписка над госпитализацией. Мы это связываем с объявленными нерабочими днями, медперсонал тоже меньше загружен. Но все равно у нас на всех четырех этажах есть пациенты в инфекционном отделении и есть пациенты во вновь открывшейся «красной зоне» в детской больнице».

По словам Биченовой, больше недели медикам не хватает отдельных препаратов:

«К сожалению, сейчас больше недели, порядка 10 дней, мы испытываем дефицит определенных препаратов. То есть пациенты вынуждены сами покупать такие препараты, как преднизолон, дексаметазон, гепарин. Министерство здравоохранения обещало нам на следующей неделе восполнить этот дефицит».

Развернутое интервью на днях дал югоосетинским СМИ и сам министр здравоохранения Сослан Наниев, который так объяснил образовавшийся дефицит лекарств:

«…Жизненно важные дорогостоящие биопрепараты поставлялись бесперебойно, как и чистый медицинский кислород. Дефицит возник по другим позициям препаратов, входящих в протоколы лечения, так как ввиду резко возросшего спроса образовался их дефицит на территории России, что значительно усложнило поиск и закупку поставщиками в необходимых объемах в нашу республику. Речь идет об оптовых объемах, в розничную аптечную сеть они поступали и в России, и у нас. Дефицит лекарств был в течение одиннадцати дней. Вопрос решился, и в понедельник поступит первая партия, остальная – в течение недели».

Накануне югоосетинские СМИ растиражировали новость о помощи медикам и пациентам со стороны президента. «Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов передал Минздраву республики для «красной зоны» дефицитные позиции медикаментов для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба Минздрава», – отмечали они. По информации «Эха Кавказа», полученной от сотрудников РММЦ, речь идет о 50-ти флаконах препарата преднол, который применяется для подавления цитокинового шторма у больных ковидом. Одному пациенту, по их словам, в день необходимо как минимум четыре флакона этого препарата.

Министр Наниев также призвал население пройти вакцинацию. По его словам, «на этой неделе в республику поступит новая партия российских вакцин от коронавируса – полторы тысячи доз вакцины «Спутник Лайт» (одноэтапная вакцинация) и еще 500 доз «Спутника V».

Впрочем, до сих пор не решен с российской стороной вопрос о признании югоосетинских сертификатов о вакцинации. С учетом того, говорит в беседе с «Эхом Кавказа» местный житель Давид Лохов, что на территории Российской Федерации вводятся все новые ограничения для невакцинированных, это серьезно осложнит жизнь жителям республики. Семья самого Лохова постоянно проживает за пределами Южной Осетии:

«Провакцинировался я летом, где-то между июнем и июлем. Меня это очень сильно напрягает (отсутствие кюар-кода). Я понимаю, что уже прошло много времени, а мое добровольное вакцинирование нигде не указано. Получается, что я, сделав вакцину, все равно остаюсь для Российского государства невакцинированным, и наши документы никак не признают. Я буду очень сильно даже не ограничен в правах, а получается, я не буду иметь возможности доехать до своей семьи. Потому что, если еще и на поезда и самолеты запретят (без кюар-кодов)… Я был готов ограничить себя в посещении разных мест, кафе, ресторанов и все такое. Но если еще сильнее усилят вот это отслеживание и введение кюар-кодов, то получается, что я и доехать до них не смогу. Если честно, это очень сильно напрягает».

По данным Министерства здравоохранения, с апреля 2021 года в Южной Осетии были вакцинированы чуть более тысячи человек. С 7 ноября к работе вернулись все госучреждения, а с начала новой недели, 14 ноября, республика возвращается к обычной жизни. Возобновят учебу и общеобразовательные заведения.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия