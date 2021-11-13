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Мераб Нинидзе получил премию Asia Pacific Screen Awards
Грузинский актер Мераб Нинидзе получил премию Asia Pacific Screen Awards (APSA) в номинации «Лучшее исполнение» за главную роль в фильме «Дело». Церемония награждения прошла в четверг в австралийском Брисбене.
«Дело» - драма известного российского режиссера Алексея Германа-младшего, мировая премьера которой состоялась 23 сентября 2021 года. Мераб Нинидзе исполнил в картине главную роль – преподавателя вуза Давида, который живет в провинциальном российском городке и пытается бороться с несправедливостью, уличая местные власти в коррупции. В какой-то момент на Давида заводят дело и сажают под домашний арест.
На премию также претендовал другой грузинский актер – Леван Тедиашвили за роль в фильме «Брайтон 4» режиссера Левана Когуашвили, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Азиатско-Тихоокеанская кинопремия (Asia Pacific Screen Awards) - ежегодная премия Киноакадемии стран Азиатско-Тихоокеанского региона, основанная в 2007 году. Цель фестиваля - награждать и продвигать фильмы, актеров, режиссеров и культуру Азиатско-Тихоокеанского региона для мировой аудитории. APSA сотрудничает с ЮНЕСКО и FIAPF.
Победители определяются международным жюри, а фильмы оцениваются по кинематографическому мастерству и тому, как в них сохраняются национальные культурные корни.
У Мераба Нинидзе впечатляющая зарубежная карьера. В 2020 году актер снялся в новом немецко-австралийском детективном сериале «Фрейд» киностудии Netflix. В 2018 году сыграл роль высокопоставленного чиновника спецслужб Мирова в седьмом сезоне американского сериала «Родина» (Homeland). В 2017 году был приглашен на роль босса русской мафии в англоязычном сериале BBC «МакМафия». Нинидзе также можно увидеть в американском телесериале «Берлинская резидентура». Он недавно сыграл в фильме «Курьер» британского телережиссера Доминика Кука вместе со всемирно известным актером, звездой сериала «Шерлок Холмс» Бенедиктом Камбербэтчем.
Мераб Нинидзе заслужил зрительское признание после ролей в таких фильмах, как «Покаяние», «Бумажный солдат», «Лунный папа», «Нигде в Африке».
Другие новости дня
Югосетпотребнадзор выявил за сутки 75 новых заболевших коронавирусом
В самопровозглашенной республике Южная Осетия за минувшие сутки выявили 75 новых случаев заболевания коронавирусом.
Как сообщила информагентству «Рес» в субботу глава Югосетпотребнадзора Марина Кочиева, в ПЦР-лаборатории проведено 376 исследований. «Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 2 173 человека, 100 - сняты с учета медиков за сутки», - сказала глава Югосетпотребнадзора.
Количество инфицированных с начала пандемии составило 9 487 человек, 7 314 - выздоровели. Всего за время пандемии в Южной Осетии было проведено 50 015 исследований на коронавирусную инфекцию.
Оперштаб республики в субботу снял некоторые ограничения: с 15 ноября возобновляется работа школ и детских садов, университета, открываются объекты общепита, при этом до 1 декабря остается запрет на проведение свадеб и других торжеств.
Главы МИД и минобороны Франции и России встретились в Париже
Россия будет вынуждена считаться с последствиями новых нарушений территориальной целостности Украины. Министры иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр обороны Флоранс Парли уведомили об этом своих российских коллег Сергея Лаврова и Сергея Шойгу на встрече в Париже в пятницу, 12 ноября. «Оба министра предупредили о серьезных последствиях в случае любого нового нарушения территориальной целостности Украины», - говорится в заявлении, обнародованном на сайте МИД Франции.
В нем содержится также призыв французских министров к России «реинвестировать в переговоры в «нормандском формате». Париж напомнил об обязательствах РФ по «прозрачности передвижения и действий военных». Об этом сообщила «Немецкая волна»
На переговорах также обсуждалось положение на границе Беларуси и Европейского союза в связи с притоком нелегальных мигрантов. Французская сторона назвала «безответственным и недопустимым» поведение белорусских властей, которые используют мигрантов, прибывающих из кризисных регионов, для шантажа Евросоюза. Ле Дриан и Парли призвал Россию мобилизовать ее тесные связи с Беларусью, чтобы «положить конец подобным политическим играм».
Кроме этого, стороны обсудили иранскую ядерную программу, мирное соглашение Армении и Азербайджана, ситуацию в Афганистане и ряд других вопросов, а также подчеркнули важность сохранения каналов диалога между ЕС и Россией, между РФ и НАТО.
Депутату Европарламента не позволили встретиться с Саакашвили в грузинской тюрьме
Депутату Европарламента, экс-главе МИД Польши Анне Фотыге не позволили встретиться с заключенным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Об этом Фотыга пишет в своем Twitter.
«Мне отказали в посещении Михаила Саакашвили в тюрьме. Я сожалею об отсутствии доброй воли и прозрачности со стороны правительства Грузии и еще раз повторяю, что шанс на выход из этой ситуации еще есть. Власти Грузии несут полную ответственность за жизнь и здоровье бывшего президента», - пишет европарламентарий.
Анна Фотыга прибыла в Тбилиси накануне вместе с двумя членами Сейма Литвы. Одной из главных целей ее визита была встреча с Михаилом Саакашвили. Согласно действующим правилам, члены делегации направили официальный запрос Минюсту Грузии, однако все трое получили отказ, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Комментируя факт, один из лидеров правящей партии «Грузинская мечта» Созар Субари заявил, что в Грузии член Европаламента не может сыграть роль индульгенции. Он также посоветовал известному польскому дипломату «проявить добрую волю, изучить (дело Саакашвили) и потом разговаривать».
«У Саакашвили было около 200 посетителей, и на самом деле это не тюремная гостиница, мы должны соблюдать некоторые правила. Что касается европарламентариев,то действительно не было случая, чтобы они приезжали, приходили к Вано Мерабишвили, к Угулава и обычно виделись», - заявил Субари в комментарии телеканалу «Рустави 2».
По сообщениям СМИ события, связанные с Саакашвили, стали главной темой телефонной беседы президента Польши Анджея Дуды с его грузинской коллегой Саломе Зурабишвили 9 ноября. Дуда заявил, что уважает грузинскую судебную систему, но «арест Саакашвили портит имидж страны». Он также подчеркнул, что Польша помнит Саакашвили как друга Леха Качиньского, попросив принять меры, чтобы решить его дело мирным путем.
Югоосетинский оперштаб по борьбе с коронавирусом снял некоторые ограничения
На заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции самопровозглашенной республики Южная Осетия, в связи со снижением рисков распространения новой коронавирусной инфекции было принято решение о снятии некоторых ограничений.
1. Возобновить с 15 ноября 2021 года функционирование:
- высшего учебного учреждения (ЮОГУ), средних, средне-профессиональных учебных заведений, дошкольных учреждений, и детских учреждений дополнительного образования;
- детских развлекательных центров, детских кафе, аттракционов, компьютерных клубов;
- объектов физической культуры и спорта, в т.ч. тренажерных залов, бассейнов, спортивных секций.
2. Объектам общественного питания:
- запретить проведение массовых празднично- торжественных мероприятий;
- ограничить заполняемость посетителей до 50% от общего количества посадочных мест. Осуществлять деятельность в соответствии с требованиями по предотвращению рисков распространения COVID-19.
3. Запретить до 1 декабря 2021 года:
- проведение свадеб, массовых торжественных и религиозных мероприятий;
- проведение культурно-массовых, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий.
4. Рекомендовать ограничение посещения:
- похоронных, поминальных мероприятий;
- при посещении данных мероприятий необходимо строгое соблюдение присутствующими масочного режима.
5. Работодателям предоставить право:
- переводить работников, относящихся к группам риска (беременные женщины, лица, страдающие хроническими заболеваниями - сахарный диабет, бронхиальная астма, хронические болезни почек, онкологические заболевания, перенесшие инфаркт, инсульт) на дистанционный режим работы с сохранением заработной платы.
6. Руководителям министерств, ведомств и организаций, независимо от форм собственности, обеспечить строгое выполнение «входного фильтра» с проведением бесконтактного контроля температуры тела и обработки рук работников и посетителей кожными антисептиками, масочного и дезинфекционного режима, социального дистанцирования.
7. Объектам торговли, коммунальным объектам осуществлять деятельность в соответствии с требованиями по предотвращению рисков распространения COVID-19 (усиление дезинфекционного и масочного режимов, социальное дистанцирование).
8. Лицам, находящимся на территории республики, строго соблюдать масочный режим в объектах, организациях вне зависимости от форм собственности.
9. Лицам, контактировавшими с лабораторно подтвержденными больными COVID-19, находиться на самоизоляции по месту жительства не менее 14-ти календарных дней со дня последнего контакта с больными.
10. Руководителям организаций, независимо от форм собственности, занимающихся перевозкой граждан на автотранспорте, а также лицам, занимающимся частным извозом, обеспечить строгое соблюдение режима текущей дезинфекции и масочного режима на общественном транспорте, такси.
11. Комитету по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проводить мониторинг заболеваемости коронавирусной инфекцией, обеспечить лабораторную диагностику по выявлению COVID-19.
12. Министерству внутренних дел в рамках своих полномочий осуществлять контроль выполнения вышеуказанных требований.
Решения оперативного штаба вступают в силу с 15 ноября 2021 года, сообщает информагентство «Рес».
Верховная рада добивается допуска украинских врачей к Саакашвили
Депутаты Верховной рады Украины собирают подписи под обращением к грузинским властям с просьбой о допуске к экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили украинских врачей, а также об оказании ему надлежащего медицинского обслуживания. Об этом заявил в парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера», запись которой доступна на YouTube-канале телепрограммы.
«Сейчас собрано уже более 100 подписей от украинских парламентариев – обращение к президенту Грузии с требованием, чтобы ему предоставили правильное медобслуживание. Мы видим, что консилиум украинских врачей не допущен к Михаилу», - сказал он.
Среди других требований авторов обращения – помещение Саакашвили в мультипрофильный госпиталь за пределами тюрьмы.
Арахамия также рассказал, что члены Верховной рады работают с коллегами из парламентов стран Европы, чтобы создать международную коалицию, которая бы оказывала давление на грузинские власти. При этом он подчеркнул, что в соответствии с договором о международной правой помощи, Киев как минимум может рассчитывать на то, что Саакашвили будет отбывать наказание в Украине, если ему будет вынесен приговор.
Накануне вопрос Саакашвили по телефону обсудили премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Украины Владимир Зеленский, сообщает агентство «Новости-Грузия». Глава грузинского правительства заявил, что за состоянием Саакашвили в тюрьме следят профессиональные врачи, фактически исключив возможность допуска к политику специалистов из Украины.
- Саакашвили является гражданином Украины, до последнего времени он возглавлял Исполнительный комитет Национального совета реформ при президенте Украины, а в прошлом также занимал пост губернатора Одесской области.
- Михаил Саакашвили тайно вернулся в Грузию незадолго до муниципальных выборов. После смены власти в 2012 году против экс-президента на родине было возбуждено несколько уголовных дел, которые сам Саакашвили считает политическими. Со дня задержания 1 октября в знак протеста он продолжает голодовку.
- 8 ноября, на 39-й день голодовки, Саакашвили был переведен из колонии в городе Рустави в больницу Глданской тюрьмы. Защита экс-президента утверждает, что его обманом доставили в пенитенциарное учреждение, подвергнув унижающему достоинство обращению.
В Абхазии выявили 103 случая коронавируса, один пациент скончался
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 459 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 103 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находится 71 пациент. Состояние 30 человек оценивается как тяжелое, 41 пациента – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 37 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 10 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 22 пациента, в Гагрской ЦРБ - 21, состояние 5 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 8 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 101 пациент, состояние 12 человек тяжелое.
- В Сухумской инфекционной больнице скончался мужчина 69 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 33 116 человек. Зарегистрировано 483 летальных случая. Выздоровели 27 699 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Коронавирус в Грузии: 4 565 новых случаев заражения, 78 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявили 4 565 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 56 тысяч тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 8,15%, за последние две недели – 10,01%, а за последнюю неделю – 9,77%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 780 391.
Более 38% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходятся на Тбилиси – 1 753. В Имерети выявили 810 случаев заражения, в Шида Картли – 431, в Самегрело и Земо Сванети – 413, в Квемо Картли – 330, в Кахетии – 318, в Самцхе-Джавахети – 138, в Аджарии – 151, в Мцхета-Мтианети – 146, в Гурии – 104, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 47.
От ковида умерли еще 78 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 10 894.
Выздоровели 2 285 человек, их общее число выросло до 711 105.
На данный момент в Грузии 57 104 активных случая коронавируса. Из них 6 755 пациентов (около 12%) проходят лечение в больницах. Состояние 1 643 больных тяжелое, 371 подключен к аппаратам ИВЛ. 1 295 граждан остаются в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 49 054 человек лечатся на дому. В карантинных пространствах остаются 49 граждан, а в самоизоляции – около 50 тысяч.
Министр обороны Литвы: Лукашенко надеется, что отменят часть санкций
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас предполагает, что президент Беларуси Александр Лукашенко надеется на частичную отмену санкций в случае возникновения гуманитарного кризиса из-за значительного количества мигрантов на границе. Об этом он рассказал в эфире программы «Лицом к событию».
«Есть, наверное, желание эту проблему превратить в настоящий гуманитарный кризис. Международное сообщество, конечно, будет реагировать. Наверное, Лукашенко надеется, что когда будет настоящий гуманитарный кризис, отменят часть санкций: разрешат летать «Белавии», вывозить этих беженцев куда-нибудь», – сказал Арвидас Анушаускас.
Министр обороны также рассказал, что мигрантам, которые находятся на границе, не позволяют вернуться назад белорусские военные и пограничники.
«Белорусское руководство организовало трафик людей: легально, с визами, привозят в Минск, а потом их переселяют на границу. Теперь эти лагеря охраняют не только пограничники, но и военные. Даже в нынешних условиях, когда не всегда хорошая погода, людей не пускают возвратиться в Минск или в свои родные страны. Военные охраняют периметр, не выпускают людей. Если кто-нибудь как-то выскальзывает из этого периметра, военные их находят и возвращают обратно. Практически это лагерь без стен, без какой-то колючей проволоки, но все-таки это лагерь», – заявил Анушаускас.
- Ранее 12 ноября стало известно, что мигранты на белорусско-польской границе попытались прорваться на территорию Польши. Они пересекли переход в Кузнице, но были задержаны польской армией, пограничниками и полицейскими.
- Несколько месяцев назад Александр Лукашенко пообещал ослабить контроль за границей из-за санкций, введенных Евросоюзом против его режима. В ноябре ситуация обострилась, колонны мигрантов без разрешений на въезд в Евросоюз несколько раз попытались прорваться в Польшу с белорусской территории, сопротивляясь пограничникам и военным.
- Многочисленные расследования подтверждают, что мигранты целенаправленно приглашались в страну при поддержке белорусских властей. Минск это отвергает.
Зеленский призвал Сенат США ввести санкции против «Северного потока-2»
В пятницу президент Украины Владимир Зеленский обратился к американским сенаторам с публичным призывом поддержать санкции в отношении компании-оператора газопровода «Северный поток-2».
«Газовый шантаж Европы необходимо пресечь навсегда, - написал Владимир Зеленский на своей странице в твиттере. - Мы благодарны Палате представителей за включение в законопроект об оборонных расходах поправки, которая остановит «Северный поток-2» . Мы призываем всех друзей Украины и Евросоюза в Сенате поддержать эту поправку...»
Поправкой, которую упоминает президент Украины, предусматривается введение санкций против оператора газопровода компании Nord Stream 2 AG, учредителем которой является «Газпром». В июле нынешнего года администрация Джо Байдена решила не подвергать санкциям компанию-оператора газопровода после того, как руководство Германии пообещало защитить интересы Украины и принять меры в случае использования Россией природного газа как политического инструмента. В случае одобрения поправки Сенатом и Палатой представителей Белый дом будет вынужден ввести санкции против Nord Stream 2 AG.
Резкий взлет цен природного газа в Европе в последние месяцы и отказ России увеличить его поставки спровоцировал резкую критику Кремля со стороны европейских и американских политиков. Представитель Белого дома заявил, что Россия «близка» к использованию газа как оружия.
Публичное обращение к американским законодателям посредством социальных сетей с просьбой о введении санкций со стороны главы иностранного государства - шаг крайне необычный. Обычно такие вопросы решаются за закрытыми дверями и обсуждаются по дипломатическим каналам.
В «Грузинской мечте» обещают изменить повестку в ответ на новую волну политических протестов
В правящей «Грузинской мечте» считают малозначительными акции оппозиции и заявляют о необходимости радикального изменения повестки дня.
8 ноября оппозиция объявила о начале протестного движения с требованиями перевода экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику, его освобождения и назначения досрочных парламентских выборов. Регулярно в разных городах проводятся митинги, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«На имитацию хаоса нашим ответом будет выполнение обещаний обществу. Нашим обещанием было радикально изменить повестку дня в стране. Обществу надоело постоянное противостояние политических субъектов, его интересует развитие страны», - сказал председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.
Он добавил, что теперь их команде придется отвечать на вызовы в сфере внешней политики, экономики, здравоохранения, образования и социальной политики. Как подчеркнул Кобахидзе, «к этому процессу должны подключиться все здоровые политические силы и представители общественности». Он добавил, что со следующей недели парламент вернется к активной работе, и депутаты должны будут рассмотреть множество интересных обществу проектов.
Что касается акций оппозиции, по оценке лидера ГМ, протестное движение обречено на неудачу. «Они могут продолжать эти акции, но этим они особо не навредят. Мы обеспечим смену повестки дня в стране», - подчеркнул он.
Не верит в успех оппозиции и другой лидер «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе. Сегодня он заступился за сотрудников правоохранительных органов, обвинив оппозицию в дискредитации полицейских. «Общество своими глазами видит, что оппозиция грязными методами проводит кампанию дискредитации и пытается достичь своей цели, оскорбляя правоохранителей», - сказал Мдинарадзе.
- Местные выборы, прошедшие в Грузии в октябре в два тура, не смогли разрешить политический кризис, который продолжается в стране уже более года. Практически во всех городах и районах победу одержала «Грузинская мечта». Оппозиция во главе с основанной Саакашвили партией «Единое национальное движение» заявила о тотальной фальсификации выборов и отказалась признавать результаты голосования, возобновив протесты.
«Национальное движение» завтра проведет очередную акцию около парламента
Завтра «Национальное движение» проведет очередную акцию перед зданием парламента. Об этом на брифинге заявил председатель «Национального движения» Ника Мелия. По его словам, акция начнется в 17:00.
«Эти дни показали, что перед лицом наших непрекращающихся ненасильственных протестов, власть, режим окончательно теряет лицо и совершает фатальные ошибки. Международная реакция в поддержку Михаила Саакашвили усиливается.
Мы каждый день должны продолжать ненасильственные протесты, чтобы пошатнуть режим, пока он не рухнет. Завтра ждем вас в 5 часов на проспекте Руставели, на территории, прилегающей к парламенту. Всех ждем возле парламента, для кого важно, какая у нас должна быть Грузия в будущем», - заявил Ника Мелия.
В зоне конфликта в Донбассе погибли двое украинских военнослужащих
В Донбассе в результате подрыва на неизвестном устройстве погибли двое украинских военнослужащих, сообщил в пятницу пресс-центр Операции объединенных сил Украины.
В сообщении штаба в Фейсбуке также сказано, что за минувшие сутки было зафиксировано два нарушения режима тишины. В этой связи упоминаются обстрелы из гранатометов разных систем в районе населенного пункта Зайцево. Правительственные силы открывали ответный огонь.
По сведениям РБК Украина, погибшие военные были из Николаевской области – это подполковник Руслан Прусов и мастер-сержант Вадим Федосеев.
Днем ранее украинские власти сообщили о 12 нарушениях пророссийскими сепаратистами режима прекращения огня. Представители так называемой самопровозглашенной «ЛНР», в свою очередь, заявили о потерях (одном погибшем) при обстрелах со стороны Украины на линии разграничения, в районе населенного пункта Сокольники.
На прошлой неделе Киев подтвердил, что Россия сохраняет присутствие вблизи украинских границ тысяч своих военных после крупных учений, проходивших в этом году. Всего, как отмечают украинские власти, речь идет о присутствии примерно 90 тысяч российских солдат в приграничных районах и на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса и аннексированного Крыма.
Россия всегда категорически отрицала участие своих военных в конфликте в Донбассе, а также обвинения в агрессии в отношении Украины.
В пятницу на этой неделе США и Евросоюз выразили обеспокоенность в связи с новыми сообщениями о «нерегулярных» передвижениях российских армейских частей вблизи украинской границы. «Для России станет серьезной ошибкой повторить то, что она сделала в 2014 году», - заявил 12 ноября журналистам госсекретарь США Энтони Блинкен, вновь назвав незыблемой приверженность США безопасности и территориальной целостности Украины.
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил 12 ноября, что на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса на постоянной основе находятся две тысячи сто кадровых российских военнослужащих.
В четверг агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники передало, что США предупредили страны ЕС о возросшей угрозе вторжения российских военных на территорию Украины. Этому предшествовали публикации в других западных СМИ о перемещения российских войск, что, впрочем, в Киеве сочли пока не представляющим угрозы.
В Брюсселе представитель ведомства ЕС по иностранным делам Петер Стано отметил обеспокоенность европейского блока сведениями о российской военной активности вблизи Украины. «Мы продолжаем отслеживать ситуацию, и информация, которая собрана на данный момент, скорее, вызывает тревогу», - сказал Стано.
В Кремле в ответ на сообщения о войсках подчеркивают, что передвижение российских вооруженных сил по российской территории ни у кого не должно вызывать опасения.
Катар согласился представлять интересы США в Афганистане
Вашингтон и Доха подпиcывают соглашение о создании посольством Катара в Афганистане секции интересов США, чтобы предоставлять ряд консульских услуг и следить за состоянием американских дипломатических объектов в стране.
Об этом объявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.
Ранее в пятницу о такой договоренности сообщило агентство Reuters, сославшись на неназванного высокопоставленного представителя американской администрации. Агентство отмечало, что соглашение может означать возможность прямого взаимодействия между Вашингтоном и Кабулом после возвращения к власти в Афганистане радикального движения «Талибан» и бегства из страны членов признанного ООН правительства два месяца назад.
«В качестве покровительствующей силы Катар будет содействовать Соединенным Штатам в предоставлении ограниченных консульских услуг нашим гражданам и в защите американских интересов в Афганистане», – заявил агентству на условиях анонимности сотрудник Госдепартамента.
Одновременно, по словам источника, американская сторона наряду с другими продолжит контакты с представителями талибов через их политический офис в столице Катара.
В настоящий момент переговоры с «Талибаном» (запрещенная в России террористическая организация) затруднены тем, что США и многие другие страны не признают созданное талибами правительство. На Западе беспокойство вызывают, в частности, сведения о возобновившихся в Афганистане при талибах грубых нарушениях прав женщин и меньшинств и их отходе от обещаний политической и этнической инклюзивности.
12 ноября также сообщалось о соглашении с Катаром по временному размещению в этой стране до 8 тысяч афганцев, чье пребывание на родине расценивается как небезопасное и которые ранее обратились за специальными иммиграционными визами.
В Дагестане убили имама сельской мечети из-за земельного спора
В Дагестане в селе Аметеркмахи, что в 120 километрах от Махачкалы, местный житель застрелил имама мечети Абида Магомедова и ранил его сына и племянника. Об этом сообщает ТАСС,
Сообщается, что стрельба произошла на бытовой почве. Причиной мог быть земельный спор между односельчанами. Нападавший был убит одним из раненых родственников имама, который успел броситься на него и нанести удар ножом в шею.
На месте нашли два пистолета и автомат. Согласно информации телеграм-канала Mash, нападавший – 62-летний пенсионер Асадулла Рахманов.
В республиканском МВД эту информацию подтвердили журналистам Кавказ.Реалии, но отметили, что дело подведомственно Следственному комитету России по Дагестану, поэтому комментировать его не могут. Пресс-служба Следственного комитета не ответила на звонки.
- Ранее сообщалось о задержании подозреваемых в подготовке убийства жителей Махачкалы: 60-летнего Омаргаджи Джамалудинова и его 29-летнего сына Ахмеда Джамалудинова, который является помощником прокурора Махачкалы. По версии следствия, в июне 2020 года подозреваемые из-за спора с Джамалудиновым по поводу земельного участка сговорились совершить убийство.
Дэвид Крамер призвал Запад ввести санкции против Иванишвили и Гарибашвили
Запад должен ввести персональные санкции в отношении премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и основателя «Грузинской мечты», миллиардера Бидзины Иванишвили. Так считает Дэвид Крамер – бывший советник госсекретаря США по вопросам демократии и правам человека, директор европейских и евразийских исследований, старший научный сотрудник программы Вацлава Гавела в Международном университете Флориды, сообщает SOVA.
В статье, опубликованной Крамером в издании The Bulwark, говорится, что ликование членов правительства Грузии по поводу нарушения прав бывшего президента страны Михаила Саакашвили заслуживает более серьезной реакции Запада.
«Вчера правительство Грузии опубликовало видеозаписи бесчеловечного, унижающего достоинство и жестокого обращения властей с находящимся в заключении бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Позвольте мне повторить: грузинское правительство опубликовало доказательства того, что оно нарушило права человека третьего президента страны».
По словам Крамера, все, кто несет ответственность как за жестокое обращение с Саакашвили, так и за абсурдную пиар-кампанию, должны немедленно уйти в отставку.
«Но независимо от того, сделают они это или нет, они должны попасть под западные санкции. Во главе санкционного списка должны стоять нынешний премьер-министр Ираклий Гарибишвили и его покровитель миллиардер Бидзина Иванишвили. Последний разрушает грузинскую демократию через захват государства, коррупцию судебной системы и подхалимство перед Москвой (которая, кстати, использует лечение Саакашвили, утверждая, что это то, что происходит с теми, кто сближается с Евросоюзом и Соединенными Штатами)», - говорится в статье.
По мнению Дэвида Крамера, власти Грузии должны разрешить Саакашвили лечиться в квалифицированной гражданской клинике, а затем вернуть его в Украину, где он жил, «хотя бы для временного снижения напряженности».
Американский эксперт, при этом, подчеркнул, что никто, в том числе бывший президент, не должен подвергаться унизительному обращению. Что касается Запада, то он должен самым решительным образом осудить нарушение прав Саакашвили и наказать виновных в жестоком обращении с ним. Речь, в частности, идет об Иванишвили, «который нанес ущерб грузинской демократии, на восстановление которого могут уйти целые поколения».
«Соединенным Штатам следует отменить свое приглашение правительству Грузии принять участие в предстоящем виртуальном Саммите за демократию. Вместо этого они должны пригласить представителей гражданского общества представлять страну», - добавил Дэвид Крамер.
В Тбилисском метро пассажира спасли из-под колес поезда
Операция по спасению молодого мужчины, оказавшегося под колесами поезда, около часа продолжалась на станции тбилисского метро «Дидубе». Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».
По информации телеканала, пострадавший госпитализирован с травмой ноги. Насколько серьезные повреждения, не уточняется.
После падения пассажира на пути вечером 12 ноября первая линия Тбилисского метрополитена была парализована. Поезда не ходили от станции «Дидубе» до конечной – «Театра Ахметели», и обратно.
По обычному графику поезда продолжали курсировать от станции «Вокзальная площадь» до «Варкетили» и обратно.
Депутат Европарламента навестила голодающую Хоштария и не смогла увидеться с Саакашвили
Депутат Европарламента, экс-глава МИД Польши Анна Фотыга провела встречу с оппозиционеркой Елене Хоштария, которая объявила голодовку в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Лидер партии «Дроа» и депутат парламента Грузии Елене Хоштария прибегла к крайней форме протеста, требуя перевода заключенного Михаила Саакашвили в частную клинику. С 3 ноября она продолжает голодовку в кабинете парламентской фракции «Лело – Партнерство для Грузии».
Встреча Фотыги и Хоштария проходила за закрытыми дверями, при участии члена «Дроа» Бату Кутелия, который в прошлом занимал должность посла Грузии в США.
«Большое спасибо депутату Европарламента Анне Фотыге за поддержку», - написала Елена Хоштария в своем Facebook после встречи.
Депутат Европарламента прибыла в Грузию 12 ноября вместе с двумя членами Сейма Литвы. Сама Фотыга сообщила журналистам, что одной из главных целей ее визита является встреча с Михаилом Саакашвили. «Меня беспокоит существующая ситуация как человека, который часто контактировал с Саакашвили, когда он был президентом… Я здесь, чтобы оценить текущую ситуацию», - заявила ранее сегодня Анна Фотыга.
До сих пор Минюст Грузии не выдал члену Европарламента разрешение, необходимое для встречи с заключенным в больнице глданской тюрьмы. Как указала Хоштария, недопуск Фотыги к экс-президенту «станет еще одним большим скандалом».
«Права Саакашвили невообразимо попираются. До сих пор не знаю, пустят ли к нему или нет Анну Фотыгу. Само собой, ее недопуск станет еще одним большим скандалом и ударом. Важно, чтобы Фотыга и наши партнеры видели, что граждане, активисты и политики борются и не собираются мириться», - сказала Хоштария в комментарии телеканалу «Формула».
Саакашвили поблагодарил Зеленского за разговор с премьером Грузии
Экс-президент Грузии, глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за обсуждение его ситуации с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
«Спасибо большое президенту Зеленскому за все его старания за восстановления моих жестоко попранных прав и принципиальную и бесстрашную позицию в отношении меня, как личного заключенного воплощения мирового зла и заклятого врага грузинского и украинского народов. Его разговор с премьером Грузии имел очень принципиальный, но одновременно и человечный характер. Своей позицией и действием президент подчеркнул роль Украины как сверхдержавы нашего региона, с которой все должны считаться и прислушиваться к мнению ее президента», – говорится в обращении, опубликованном в Facebook-аккаунте Саакашвили.
Разговор Ираклия Гарибашвили и Владимира Зеленского состоялся по инициативе украинского президента. По словам Зеленского, он подчеркнул, что права гражданина Украины Саакашвили «должны быть полностью гарантированы в соответствии с международными нормами». Он также обратился с просьбой о допуске к Саакашвили его матери, близких, а также украинских врачей.
По информации грузинского правительства, Гарибашвили в ходе разговора «оценил незаконные действия Саакашвили как провокационные, деструктивные и угрожающие стабильности страны и заявил, что вмешательство граждан Украины во внутренние дела Грузии недопустимо».
Партия Тимошенко призывает власти Грузии вернуть Саакашвили в Украину
Партия «Батькивщина», возглавляемая экс-премьером Украины Юлией Тимошенко, призывает власти Грузии освободить Михаила Саакашвили – гражданина Украины, председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины, экс-президента Грузии.
«С бывшим президентом, политиком мирового уровня… обращаются как с опасным для общества преступником… Речь идет об издевательствах, унижении чести и достоинства, нанесении непоправимого вреда здоровью заключенного политика… Подобная ситуация недопустима! Это безобразие должно быть немедленно прекращено, а узник совести – освобожден!», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте политсилы.
В «Батькивщине» отметили, что «в своей борьбе не раз стояли плечом к плечу» с Саакашвили.
«Мы, как никто, имели возможность убедиться в благородстве его намерений и любви к своим народам. Мы призываем власти Грузии проявить политическую волю и принять мудрое решение. Мы призываем вернуть гражданина Украины Михеила Саакашвили на территорию Украины», – говорится в заявлении.
В документе отмечается, что в Украине политик сможет получить необходимую медицинскую помощь, пройти реабилитацию и продолжить работу во благо как Грузии, так и Украины, пишет агентство «Интерфакс-Украина».
Глава югоосетинского Минздрава привился вакциной «Спутник Лайт»
Министр здравоохранения и социального развития самопровозглашенной республики Южная Осетия Сослан Наниев привился однокомпонентной российской вакциной от коронавируса «Спутник Лайт».
После вакцинации Наниев призвал жителей Южной Осетии последовать его примеру.
«Призываю граждан вакцинироваться, особенно людей, которые находятся в группе риска. В первую волну я не провакцинировался, так как переболел коронавирусной инфекцией и у меня были антитела. По тогдашней рекомендации Минздрава России при антителах не вакцинировались, теперь рекомендации изменились. Я привился однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт», – отметил он.
Как сообщалось ранее, в Цхинвали накануне прибыла партия вакцин «Спутник-V» в количестве 500 доз и «Спутник-Лайт» - 1500 доз.
В Абхазии введены ограничения на подачу электроэнергии
В самопровозглашенной республике Абхазия с сегодняшнего дня введены новые ограничения на подачу электроэнергии.
Как пояснили в компании «Черноморэнерго», решение принято ввиду повышения нагрузок на энергосети, во избежание аварийных ситуаций.
Отключать свет абонентам будут в вечерние часы – по одному часу. При этом отменяются ранее введенные ночные ограничения.
Грузинские вина укрепили позиции на российском рынке, абхазские – сдали
В числе стран-лидеров по поставкам вина в Россию произошёл ряд изменений. Об этом пишет портал WineRetail.
Сообщается, что самопровозглашенная республика Абхазия впервые за несколько лет покинула топ-5 поставщиков, уступив пятое место Португалии. Поставки из Абхазии в Россию снижаются третий год подряд.
«Вина Абхазии за последние годы перешли из базового в среднеценовой сегмент, и, хотя «Лыхны» – это один из немногих брендов на рынке вина, всё же лояльность покупателей не безгранична. Вино явно переоценено относительно своего качества, его вытесняет полусладкое из России, Испании, Грузии», – отмечает руководитель издательского центра WineRetail Александр Ставцев.
По итогам трех кварталов по поставкам вина в Россию вновь лидируют Италия и Испания.
Грузия – на третьем месте. Страна укрепила позиции, прирост составил 3.1 млн литров. По прогнозам аналитиков WineRetail, поставки вин из Грузии в 2022 году будут зависеть от политической ситуации.
Десятку стран-лидеров по итогам трех кварталов 2021 года покинула Молдова – в связи с отменой «нулевой» пошлины на ввоз в Россию вин из этой страны.
Сторонники Михаила Саакашвили проводят в Тбилиси протестные шествия
Сотни сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили проводят в Тбилиси протестные шествия.
Демонстранты собрались на двух локациях – у станций метро «Дидубе» и «300 Арагвинцев». В первом случае колонны направились к зданию Минздрава Грузии, а во втором – к министерству юстиции, пишет агентство «Новости-Грузия».
Участники акций скандируют «Миша», «Грузия», «Да здравствует Грузия», они свистят и шумят. Многие держат в руках государственные флаги и транспаранты с надписью «Свободу Мише».
Оппозиционеры требуют встречи с руководителями ведомств – Екатериной Тикарадзе и Рати Брегадзе. На месте мобилизованы многочисленные сотрудники правоохранительных органов.
Крупнейшая оппозиционная партия страны добивается перевода экс-президента в частную клинику. При этом лидеры ЕНД обещают не проводить акции протеста рядом с клиникой, куда определят Саакашвили.
Еще двое жителей Южной Осетии скончались от коронавируса
За сутки в Южной Осетии выявили 44 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщила глава Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 2198 человек, 75 сняты с учета медиков за сутки», – сказала глава.
За прошедшие сутки в цхинвальском медцентре от последствий коронавируса скончалась 81-летняя женщина, еще одна жительница Цхинвали (61 год) скончалась за пределами республики.
Ахалгорский район, где ранее сообщалось о серьезной вспышке коронавируса, выходит на плато по заболеваемости. Об этом сообщила участковый педиатр района Людмила Гиголаева.
«Уже хорошо, что количество больных не увеличивается. По-моему, потихоньку выходим на плато», – сказала она, добавив, что с 1 по 8 ноября включительно в Ахалгори было сделано 113 тестов, 70 из которых показали положительный результат.
Число выявленных случаев коронавируса в Южной Осетии достигло 9412, выздоровели 7214, скончались 156.
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