Грузинский актер Мераб Нинидзе получил премию Asia Pacific Screen Awards (APSA) в номинации «Лучшее исполнение» за главную роль в фильме «Дело». Церемония награждения прошла в четверг в австралийском Брисбене.

«Дело» - драма известного российского режиссера Алексея Германа-младшего, мировая премьера которой состоялась 23 сентября 2021 года. Мераб Нинидзе исполнил в картине главную роль – преподавателя вуза Давида, который живет в провинциальном российском городке и пытается бороться с несправедливостью, уличая местные власти в коррупции. В какой-то момент на Давида заводят дело и сажают под домашний арест.

На премию также претендовал другой грузинский актер – Леван Тедиашвили за роль в фильме «Брайтон 4» режиссера Левана Когуашвили, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Азиатско-Тихоокеанская кинопремия (Asia Pacific Screen Awards) - ежегодная премия Киноакадемии стран Азиатско-Тихоокеанского региона, основанная в 2007 году. Цель фестиваля - награждать и продвигать фильмы, актеров, режиссеров и культуру Азиатско-Тихоокеанского региона для мировой аудитории. APSA сотрудничает с ЮНЕСКО и FIAPF.

Победители определяются международным жюри, а фильмы оцениваются по кинематографическому мастерству и тому, как в них сохраняются национальные культурные корни.

У Мераба Нинидзе впечатляющая зарубежная карьера. В 2020 году актер снялся в новом немецко-австралийском детективном сериале «Фрейд» киностудии Netflix. В 2018 году сыграл роль высокопоставленного чиновника спецслужб Мирова в седьмом сезоне американского сериала «Родина» (Homeland). В 2017 году был приглашен на роль босса русской мафии в англоязычном сериале BBC «МакМафия». Нинидзе также можно увидеть в американском телесериале «Берлинская резидентура». Он недавно сыграл в фильме «Курьер» британского телережиссера Доминика Кука вместе со всемирно известным актером, звездой сериала «Шерлок Холмс» Бенедиктом Камбербэтчем.

Мераб Нинидзе заслужил зрительское признание после ролей в таких фильмах, как «Покаяние», «Бумажный солдат», «Лунный папа», «Нигде в Африке».