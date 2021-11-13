Югоосетинский оперштаб по борьбе с коронавирусом снял некоторые ограничения

На заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции самопровозглашенной республики Южная Осетия, в связи со снижением рисков распространения новой коронавирусной инфекции было принято решение о снятии некоторых ограничений.

1. Возобновить с 15 ноября 2021 года функционирование:

высшего учебного учреждения (ЮОГУ), средних, средне-профессиональных учебных заведений, дошкольных учреждений, и детских учреждений дополнительного образования;

детских развлекательных центров, детских кафе, аттракционов, компьютерных клубов;

объектов физической культуры и спорта, в т.ч. тренажерных залов, бассейнов, спортивных секций.

2. Объектам общественного питания:

запретить проведение массовых празднично- торжественных мероприятий;

ограничить заполняемость посетителей до 50% от общего количества посадочных мест. Осуществлять деятельность в соответствии с требованиями по предотвращению рисков распространения COVID-19.

3. Запретить до 1 декабря 2021 года:

проведение свадеб, массовых торжественных и религиозных мероприятий;

проведение культурно-массовых, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий.

4. Рекомендовать ограничение посещения:

похоронных, поминальных мероприятий;

при посещении данных мероприятий необходимо строгое соблюдение присутствующими масочного режима.

5. Работодателям предоставить право:

переводить работников, относящихся к группам риска (беременные женщины, лица, страдающие хроническими заболеваниями - сахарный диабет, бронхиальная астма, хронические болезни почек, онкологические заболевания, перенесшие инфаркт, инсульт) на дистанционный режим работы с сохранением заработной платы.

6. Руководителям министерств, ведомств и организаций, независимо от форм собственности, обеспечить строгое выполнение «входного фильтра» с проведением бесконтактного контроля температуры тела и обработки рук работников и посетителей кожными антисептиками, масочного и дезинфекционного режима, социального дистанцирования.

7. Объектам торговли, коммунальным объектам осуществлять деятельность в соответствии с требованиями по предотвращению рисков распространения COVID-19 (усиление дезинфекционного и масочного режимов, социальное дистанцирование).

8. Лицам, находящимся на территории республики, строго соблюдать масочный режим в объектах, организациях вне зависимости от форм собственности.

9. Лицам, контактировавшими с лабораторно подтвержденными больными COVID-19, находиться на самоизоляции по месту жительства не менее 14-ти календарных дней со дня последнего контакта с больными.

10. Руководителям организаций, независимо от форм собственности, занимающихся перевозкой граждан на автотранспорте, а также лицам, занимающимся частным извозом, обеспечить строгое соблюдение режима текущей дезинфекции и масочного режима на общественном транспорте, такси.

11. Комитету по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проводить мониторинг заболеваемости коронавирусной инфекцией, обеспечить лабораторную диагностику по выявлению COVID-19.

12. Министерству внутренних дел в рамках своих полномочий осуществлять контроль выполнения вышеуказанных требований.

Решения оперативного штаба вступают в силу с 15 ноября 2021 года, сообщает информагентство «Рес».