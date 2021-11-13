Депутату Европарламента не позволили встретиться с Саакашвили в грузинской тюрьме

Депутату Европарламента, экс-главе МИД Польши Анне Фотыге не позволили встретиться с заключенным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Об этом Фотыга пишет в своем Twitter.

«Мне отказали в посещении Михаила Саакашвили в тюрьме. Я сожалею об отсутствии доброй воли и прозрачности со стороны правительства Грузии и еще раз повторяю, что шанс на выход из этой ситуации еще есть. Власти Грузии несут полную ответственность за жизнь и здоровье бывшего президента», - пишет европарламентарий.

Анна Фотыга прибыла в Тбилиси накануне вместе с двумя членами Сейма Литвы. Одной из главных целей ее визита была встреча с Михаилом Саакашвили. Согласно действующим правилам, члены делегации направили официальный запрос Минюсту Грузии, однако все трое получили отказ, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Комментируя факт, один из лидеров правящей партии «Грузинская мечта» Созар Субари заявил, что в Грузии член Европаламента не может сыграть роль индульгенции. Он также посоветовал известному польскому дипломату «проявить добрую волю, изучить (дело Саакашвили) и потом разговаривать».

«У Саакашвили было около 200 посетителей, и на самом деле это не тюремная гостиница, мы должны соблюдать некоторые правила. Что касается европарламентариев,то действительно не было случая, чтобы они приезжали, приходили к Вано Мерабишвили, к Угулава и обычно виделись», - заявил Субари в комментарии телеканалу «Рустави 2».

По сообщениям СМИ события, связанные с Саакашвили, стали главной темой телефонной беседы президента Польши Анджея Дуды с его грузинской коллегой Саломе Зурабишвили 9 ноября. Дуда заявил, что уважает грузинскую судебную систему, но «арест Саакашвили портит имидж страны». Он также подчеркнул, что Польша помнит Саакашвили как друга Леха Качиньского, попросив принять меры, чтобы решить его дело мирным путем.