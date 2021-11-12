Власть и Саакашвили: кто кого возьмет измором?

У кого раньше сдадут нервы? В Грузии власть и оппозиция продолжают противостояние, в центре которого стоит вопрос экс-президента Михаила Саакашвили. Он не прекращает голодовку уже 43-й день, хотя готов от нее отказаться, если его переведут в гражданскую клинику. Сегодня к нему в глданскую тюремную больницу не впустили европарламентария Анну Фотыгу, а премьер-министр Ираклий Гарибашвили в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским не разделил его беспокойства по поводу попрания прав гражданина Украины Михаила Саакашвили. «Нацдвижение» тем временем не прекращает акции протеста с рядом требований, главное из которых – перевод экс-президента в частную клинку.

«Он не прекращал голодовку», – депутат Украинской Рады Лиза Ясько вечером после встречи с гражданским супругом Михаилом Саакашвили в первую очередь сочла важным уточнить именно эту информацию. Накануне экс-президент, насильственно водворенный 9 ноября в глданскую тюремную больницу, заявил, что готов прекратить голодовку при условии, что его переведут в гражданскую медицинскую клинику: реабилитация после голодовки требует гораздо более квалифицированной медицинской помощи, чем могут обеспечить в тюремной больнице.

Теперь и Лиза Ясько знает, как звучит тюремный «шумок»:

«Его здоровье в очень плохом состоянии, я устала об этом говорить. Идет уже 43-й день голодовки, и нужно действовать. Об этом ясно говорится в сообщении Страсбургского суда – он нуждается в медицинской помощи, в нормальных условиях. А здесь (в тюремной больнице) я не думаю, что есть какие-либо признаки нормальных условий. Ему нужно медицинское оборудование, которого здесь нет. Во время нашей встречи, которой я наконец-то дождалась, я слышала крики других заключенных в его адрес, негромкие, единичные, но имеющие эффект психологического террора, что не улучшает его состояния».

Лиза Ясько назвала беспрецедентными факт распространения и содержание видео коллажа о насильственном заселении Саакашвили в тюремную больницу, распространенного Минюстом Грузии 11 ноября.

Видимо, это и побудило украинского президента Владимира Зеленского связаться по телефону с грузинским премьер-министром Ираклием Гарибашвили. В ответ глава украинского государства услышал холодный упрек. «Вмешательство граждан Украины во внутренние дела Грузии недопустимо», – цитирует администрация премьер-министра слова Гарибашвили.

Другие представители «Грузинской мечты» тоже недоумевали, для чего госпитализировать третьего президента в гражданскую клинику, если на вчерашних видеокадрах Михаил Саакашвили в добром здравии и вовсе не голодает. Вспомнили некоторые депутаты «Мечты» и о том, как Михаилу Саакашвили пришлось бегать по крышам домов в Украине, как ему не давали доесть в ресторане, опустив то, что все эти бедствия с Саакашвили происходили во время правления уже бывшего президента Виктора Порошенко.

Исполнительный секретарь правящей партии, вице-спикер Мамука Мдинарадзе в свою очередь заверил общество: как Муссолини и Гитлер не могут быть символами Италии и Германии, так и Саакашвили не суждено стать символом Грузии. А еще Мдинарадзе вспомнил дни августовской войны, когда российская авиация бомбила Гори, а находившегося там Саакашвили в целях безопасности охрана повалила на землю, как об этом рассказывал сам третий президент:

«Я соглашусь: было неприятно смотреть эти кадры, но если говорить о неудобстве, это более уместно говорить о тех кадрах, на которых во время августовской войны (2008 г.) он сам ползал, испуганный, по земле. Вот от тех кадров мне было неудобно и стыдно».

Такая непримиримая позиция все больше настораживает западных партнеров. Посол ЕС в Грузии Карл Харцель сегодня открыто сказал, что видеокадры из тюремной больницы вызывают много вопросов и беспокойство. Дипломат вновь напомнил властям об обязательствах защиты фундаментальных прав, а также о неприкосновенности личной жизни и достоинства».

Польский европарламентарий Анна Фотыга прилетела в Тбилиси, чтобы повидаться с Михаилом Саакашвили в тюремной больнице, но так и не дождалась разрешения на свидание с ним от пенитенциарной службы. Зато она смогла пообщаться с другим голодающим политиком, лидером «Дроа» Элене Хоштария. Та не намерена прекращать голодовку, пока третьего президента не доставят в гражданскую больницу.

Этого требуют лидеры «Нацдвижения» и сторонники Саакашвили на каждодневных акциях протеста у зданий Минздрава и Минюста. И каждый раз не обходится без потасовок и словесных перепалок с полицией и задержаниями.

Число задержанных по административному кодексу каждодневно переваливает за пару десятков. Большинство из них оштрафованы на две тысячи лари. 12 ноября тбилисский городской суд трем оппозиционным лидерам из «Гирчи» в виде административного взыскания присудил шестидневный арест. Еще один лидер «Гирчи – больше свободы» Зураб Джапаридзе был оштрафован на 200 лари, но он и его сторонники не намерены останавливаться и готовы, как и сегодня, устраивать в больших городах у здания СГБ акции протеста:

«Последние два месяца мы устраиваем акции протеста только у здания СГБ, потому что эта страна управляется из этого ведомства. В Грузии нет ни одного демократического института: ни парламента, ни правительства. Все ведомства управляются СГБ».

Все больше правозащитников и наблюдателей отмечают, что отношение грузинских властей к Михаилу Саакашвили принимает характер политической мести и что очень скоро из западных столиц будут уже слышны такие заявления, которые правящая «Грузинская мечта» больше не сможет интерпретировать в свою пользу.