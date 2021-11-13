Грузинские эмигранты в Париже встретили Саломе Зурабишвили шумным протестом

Грузинские эмигранты в Париже встретили шумным протестом президента Грузии Саломе Зурабишвили. В пятницу несколько десятков человек собрались у культового парижского ресторана Grand Café Capucines, где Зурабишвили ужинала вместе с членами государственной делегации. Когда президент покидала заведение, демонстранты стали скандировать «Раба» на грузинском и французском языках.

Причиной протеста послужила позиция Зурабишвили в ситуации с арестом третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Зурабишвили заявляет, что не считает своего предшественника политзаключенным и никогда не помилует его. Одновременно она воздерживается от комментариев по поводу госпитализации Саакашвили, который объявил голодовку в тюрьме 43 дня назад, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Тамар Демурия – основательница организации «Грузия, взгляд из Франции», которая организовала протестную акцию - напомнила, что сама Зурабишвили родилась и прожила большую часть жизни во Франции, государстве, где принцип уважения прав человека положен в основу всей системы ценностей.

«Мы стали активистами, наблюдая за тем, что происходит в Грузии, чтобы защитить всех граждан и, тем более, президента, который поставил на ноги Грузию, речь идет об элементарных правах. Равнодушие нынешнего марионеточного президента в этой ситуации очень удивляет. Мы выросли во Франции, живем здесь по 20-25 лет, и нас очень удивляет, как можно быть настолько бессердечным, когда ты вырос в такой стране, как Франция», - заявила Демурия в комментарии грузинской службе Радио Свобода.

Ранее организация «Грузия, взгляд из Франции» обратилась с открытым письмом к президенту Франции Эммануэлю Макрону, призвав поддержать требования об освобождении Саакашвили и его госпитализации в частную клинику.