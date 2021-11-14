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Еще девять депутатов парламента Грузии объявили голодовку в поддержку Саакашвили
Девять депутатов парламента Грузии от партии «Единое национальное движение» объявили голодовку с требованием о переводе экс-президента страны Михаила Саакашвили в многопрофильную гражданскую клинику. Об этом заявил на специальном брифинге один из лидеров ЕНД Давид Киркитадзе, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Третий президент Грузии голодает уже 45 дней, ему не оказывают адекватных медицинских услуг, и наша коллега Елене Хоштария также голодает, поэтому мы, девять депутатов парламента, решили объявить голодовку с единственным требованием – перевести Михаила Саакашвили в многофункциональную клинику», - заявил Киркитадзе.
Помимо Киркитадзе голодовку начали Акакий Минашвили, Темур Джанашия, Бачуки Кардава, Ника Мачутадзе, Георгий Годабрелидзе, Сулхан Сибашвили, Леван Бежашвили и Абдулла Исмаилов.
С 3 ноября голодовку в поддержку Саакашвили также продолжает лидер партии «Дроа» и депутат парламента Грузии Елене Хоштария.
- Саакашвили, который с 1 октября находился в колонии города Рустави, 8 ноября был переведен в больницу глданской тюрьмы. Защита экс-президента утверждает, что его обманом доставили в пенитенциарное учреждение, подвергнув унижающему достоинство обращению.
- Более того, СМИ сообщали о ненадлежащем медицинском оснащении тюремной больницы, где содержится экс-президент, а также о злоупотреблениях и угрозах в его отношении со стороны других заключенных. Эта информация была подтверждена и Народным защитником Грузии. Специальная пенитенциарная служба утверждает, что состояние политика, который продолжает голодовку 45-й день, стабильное. Между тем личный врач говорит, что изо дня в день экс-президенту Грузии становится все хуже, и он ослаб настолько, что уже не может встать с кровати.
- На этой неделе Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал Саакашвили прекратить голодовку, подчеркнув при этом, что власти должны обеспечить соответствующее медицинское лечение заключенного, в том числе, в процессе реабилитации. Саакашвили учел призыв ЕСПЧ и пообещал прекратить голодовку сразу после перевода в частную клинику, которая будет подобрана консилиумом врачей.
Другие новости дня
«Гирчи» провела акцию-перформанс у изолятора временного содержания
«Гирчи – больше свободы» наслала проклятье на Министерство внутренних дел Грузии, требуя освобождения всех задержанных членов и сторонников оппозиционной партии.
Сегодня «Гирчи» провела акцию-перформанс у изолятора временного содержания в поселке Загэс в пригороде Тбилиси, сообщает агентство «Новости-Грузия». Сейчас там остаются несколько их активистов.
К ведомству привезли ведьму, которая в течение нескольких минут читала заговор. Лицо колдуньи было скрыто за черной вуалью, в руках она держала свечу и куриную лапку.
«Мы привезли ведьму Стеллу из Стамбула… Она является колдуньей в четвертом поколении и входит в число 27 лучших колдуний мира», - сказала одна из членов «Гирчи».
При этом в партии подчеркнули, что решение о наложении порчи на МВД было принято на уровне политсовета. Снять проклятье «Гирчи» обещает в случае выполнения их требования.
- В течение последней недели в разных городах Грузии партия «Гирчи» проводила протестные акции, требуя назначения досрочных парламентских выборов и перевода в частную клинику экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
- 12 ноября оппозиционеры заблокировали офисы СГБ в шести крупнейших городах страны, перекрыв подъездные дороги своими машинами. Транспортные средства отбуксировали на штраф-стоянку, но перед этим полиция задержала 10 участников акции.
- Задержаниями сопровождались и другие акции «Гирчи». Сегодня из зала суда отпустили трех участников протестов – Бадри Григалашвили, Зураба Хомерики и Терреса Мосси, процессы по их делам отложены.
Зеленский заявил, что у границ Украины около 100 000 российских солдат
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у границы с Украиной находятся почти 100 000 российских солдат и что западные страны передали Киеву информацию об активных передвижениях российских войск в районе украинской границы, сообщает «Голос Америки»
«Я надеюсь, что весь мир теперь может ясно видеть, кто действительно хочет мира и кто концентрирует почти 100 000 солдат на нашей границе», - сказал Зеленский в видеовыступлении, размещенном на сайте президента Украины.
Передвижения российских войск возле границы с Украиной вызвали у Киева и западных стран опасения насчет возможного вторжения в страну. Москва называет эти предположения «провокационными», в свою очередь выражая обеспокоенность ростом военной активности НАТО в регионе.
3 ноября Министерство обороны Украины сообщило, что численность российской группировки, сконцентрированной у границы с Украиной, составляет 90 000 человек.
Группа иракцев была задержана на границе между Беларусью и Польшей
Польские власти сообщили о более чем двухстах мигрантах, попытавшихся в последние сутки прорваться через пограничные заграждения на территорию Европейского союза.
Пограничная служба зарегистрировала 13 февраля 223 попытки нелегального пересечения границы. Полиция сообщила, что во время таких попыток несколько сотрудников полиции подверглись нападению. Ударом камня, брошенного из рядов мигрантов, был поврежден шлем полицейского, отмечается в репортажах с места событий.
При другой попытке пересечения границы, когда, по словам полицейских, около 50 мигрантов прорвались на польскую территорию, были задержаны 22 гражданина Ирака.
Власти Польши также сообщают о задержании нескольких человек, подозреваемых в намерении нелегально вывезти мигрантов из приграничного района. Так, среди задержанных 13 ноября был один гражданин Грузии, один поляк и один гражданин Сирии.
Несколько месяцев назад мигранты начали прибывать к польской границе через территорию Беларуси. Речь идет о тысячах выходцев с Ближнего Востока, из Южной Азии и Африки. Они пытаются нелегально войти в Польшу, равно как и другие соседние страны-члены Европейского союза - Литву и Латвию.
Протоиерей Мамаладзе переведен в гражданскую клинику с коронавирусом
Осужденный за попытку убийства протоиерей Георгий Мамаладзе госпитализирован в гражданскую клинику с коронавирусом. Об этом сообщает Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии.
Мамаладзе перевели в тбилисскую клинику «Вивамед» из больницы глданской тюрьмы, где также находится голодающий экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
По сообщению службы, 13 ноября у Мамаладзе появились характерные для коронавируса симптому: респираторные симптомы, незначительное повышение температуры. Тогда же пациенту сделали ПЦР-тест и у него подтвердился COVID-19.
«Состояние здоровья осужденного стабильное, однако с целью последующего наблюдения он был помещен в клинику «Вивамед» и находится под наблюдением медперсонала», - говорится в заявлении ведомства, передает агентство «Новости-Грузия».
- В начале 2019 года осужденный протоирей перенес инсульт. Тогда адвокаты сообщали, у Мамаладзе парализованы рука и нога, и он не может передвигаться самостоятельно. 15 февраля 2019 года заключенный был переведен из «матросовской тюрьмы» в Национальный медицинский центр имени академика О. Гудушаури в Тбилиси. Ему диагностировали диссоциативное расстройство движений, однако, по решению Специальной пенитенциарной службы Минюста, уже 22 февраля Мамаладзе перевели медицинское учреждение для обвиняемых и осужденных №18 (глданская тюрьма), где он оставался до сих пор. Весной 2020 года Тбилисский городской суд не удовлетворил требование об отсрочке наказания протоиерею по причине ухудшения его здоровья.
- Мамаладзе признан виновным в попытке убийства Шорены Тетруашвили — секретаря-референта Католикоса-Патриарха всея Грузии.
- Высокопоставленный представитель патриархии был задержан 10 февраля 2017 года в Тбилисском аэропорту, откуда он должен был вылететь в Германию, где на лечении находился Католикос-Патриарх Илия Второй. По данным следствия, в багаже Мамаладзе обнаружили цианид натрия, а в квартире – кустарно изготовленное огнестрельное оружие и шесть патронов.
- В сентябре 2017 года Тбилисский городской суд приговорил Мамаладзе к 9 годам тюрьмы. В начале августа 2018 года Верховный суд Грузии отказался рассматривать иск адвоката Мамаладзе, тем самым оставив в силе решение судов первых инстанций.
Четыре жителя Южной Осетии скончались за сутки от коронавируса
В цхинвальском медцентре проходят лечение 102 пациента с новой коронавирусной инфекцией, в палате интенсивной терапии и реанимации находятся четыре человека, еще трое граждан скончались, сообщила информагентству «Рес» заместитель директора РММЦ Зарина Туаева.
«За прошедшие сутки в «красной зоне» медцентра скончались три женщины (79, 83 и 86 лет), еще один житель Квайса (77 лет) скончался за пределами республики. С диагнозом новой коронавирусной инфекции госпитализированы накануне пять больных, 16 - выздоровели и выписаны из больницы домой», - уточнила Туаева.
Количество инфицированных с начала пандемии в самопровозглашенной республике Южная Осетия составило более 9,4 тысяч человек, более 7,3 тысяч - выздоровели, 160 человек умерли.
До 1 декабря в Южной Осетии решением оперштаба остается запрет на проведение свадеб, массовых торжественных и религиозных мероприятий, а также культурно-массовых, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий. Также рекомендовано ограничить посещение похоронных, поминальных мероприятий. Действует обязательный масочный и дезинфекционный режим в закрытых помещениях и общественном транспорте.
В Грузии допустили развертывание полевых госпиталей для больных COVID
Из-за роста случаев заражения коронавирусом в Грузии, больничный сектор страны находится на грани. Об этом заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья (NCDC) Амиран Гамкрелидзе. Согласно данным Минздрава, в настоящее время в больницах страны от COVID-19 лечатся 6 838 человек, свободными остаются 1 717 коек. При этом СМИ сообщают, что в стационары крупных городов заполнены.
«Больничный сектор переполнен и находится на грани. Дело ведь не только в кроватях, это и врачи, медсестры, медперсонал, которые обслуживают пациентов», - сказал Гамкрелидзе.
Он не исключил, что в ближайшее время в Грузии снова придется открывать полевые госпитали. «Если у нас будет 4-5 тысяч случаев ежедневно, конечно же, медицинский сектор будет перегружен, не будет мест. Полевые госпитали также являются одним из сегментов оказания медицинских услуг, и их необходимо будет открывать», - заявил Гамкрелидзе.
Глава NCDC снова призвал к соблюдению действующих регуляций и вакцинации, напомнив, что прививки помогают избежать не только смерти, но и тяжелого течения болезни.
Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года. На сегодняшний день в стране с населением 3,7 миллиона человек выявлено около 784 тысяч заразившихся. Выздоровели 716 382 пациента, 10 975 человек умерли.
По состоянию на 14 ноября в Грузии провели 2 046 362 прививок. При этом полный курс вакцинации от коронавируса прошли 966 143 человек, что составляет 33,8% взрослого населения страны.
СМИ: Протоиерей Георгий Мамаладзе переведен из глданской тюрьмы в гражданскую клинику
Осужденный за попытку убийства протоиерей Георгий Мамаладзе переведен из глданской тюрьмы в тбилисскую больницу «Вивамед». Об этом сообщает телеканал «Мтавари».
Вечером 13 ноября у глданской тюрьмы был замечен реанимобиль. Специальная пенитенциарная служба Минюста заявила, что мобилизация бригады «скорой» не связана с ухудшением состояния здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который в день своего задержания 1 октября объявил голодовку и на этой неделе был помещен в тюремный госпиталь.
Журналисты предполагают, что на реанимобиле был госпитализирован Мамаладзе.
Директор клиники «Вивамед» Зураб Чхаидзе подтвердил, что священнослужитель был переведен к ним из пенитенциарного учреждения, однако он не стал называть имя пациента и говорить о его состоянии здоровья.
- Мамаладзе признан виновным в попытке убийства Шорены Тетруашвили - секретаря-референта Католикоса-Патриарха всея Грузии. Высокопоставленный представитель патриархии был задержан 10 февраля 2017 года в Тбилисском аэропорту, откуда он должен был вылететь в Германию, где на лечении находился Католикос-Патриарх Илия Второй. По данным следствия, в багаже Мамаладзе обнаружили цианид натрия, а в квартире – кустарно изготовленное огнестрельное оружие и шесть патронов, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- В сентябре 2017 года Тбилисский городской суд приговорил Мамаладзе к 9 годам тюрьмы. В начале августа 2018 года Верховный суд Грузии отказался рассматривать иск адвоката Мамаладзе, тем самым оставив в силе решение судов первых инстанций.
- В феврале 2019 года осужденный протоирей перенес инсульт. По словам адвокатов и родственников, у Мамаладзе парализованы рука и нога, и он прикован к постели. Весной 2020 года Тбилисский городской суд не удовлетворил требование об отсрочке наказания протоиерею по причине ухудшения его здоровья.
- Семья Мамаладзе называет громкое «дело о цианиде» совместной операцией патриархии и грузинских силовых ведомств. Брат осужденного неоднократно заявлял, что протоиерей, руководивший службой по управлению имуществом патриархии, владеет информацией, которая может дискредитировать священнослужителей. Утверждается, что речь идет о схемах присвоения имущества в патриархии и бизнесе высокопоставленных духовных лиц.
- С просьбой о помиловании Мамаладзе обращались как к пятому президенту Грузии Саломе Зурабишвили, так и к ее предшественнику Георгию Маргвелашвили, однако никто из них так и не решился на этот шаг.
Spamhaus Project: Хакеры разослали десятки тысяч писем с адресов ФБР
Международная организация Spamhaus Project, в субботу сообщила, что десятки тысяч поддельных электронных писем с предупреждениями о возможной кибератаке, были разосланы с адресов Федерального бюро расследований США.
Об этом заявили специалисты по компьютерной безопасности и представители ФБР. Взломанная система не была секретной.
Международная организация Spamhaus Project специализируется на анализе угроз, связанных со спамом и фишингом. Об инциденте с рассылкой из ФБР сообщило в субботу агентство «Блумберг».
По данным Spamhaus Project, хакеры получили доступ к системе электронной почты ФБР и разослали спам с адреса ФБР по меньшей мере на 100 тысяч аккаунтов. Рассылка началась в ночь на субботу в Нью-Йорке.
Организация The Spamhaus Project, основана в 1998 году и базируется в Андорре и Женеве.
За сутки в Абхазии подтверждено 80 случаев коронавируса
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 237 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 80 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 68 пациентов. Состояние 20 человек оценивается как тяжелое, 48 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 40 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 12 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находится 21 пациент, в Гагрской ЦРБ - 22, состояние 5 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 8 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 98 пациентов, состояние 12 человек тяжелое.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 33 196 человек. Зарегистрировано 483 летальных случая. Выздоровели 27 756 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Коронавирус в Грузии: 3 700 новых случаев заражения, 81 человек скончался
В Грузии за минувшие сутки выявили 3 700 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 38,8 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 9,53%, за последние две недели – 10,03%, а за последнюю неделю – 9,6%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 780 391.
Более 43% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 1 596. В Имерети выявили 598 случаев заражения, в Кахетии – 327, в Шида Картли – 307, в Аджарии – 135, в Квемо Картли – 240, в Самегрело и Земо Сванети – 236, в Самцхе-Джавахети – 99, в Гурии – 77, в Мцхета-Мтианети – 57, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 28.
От ковида умер еще 81 пациент. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 10 975.
Выздоровели 5 277 человек, их общее число выросло до 716 382.
На данный момент в Грузии 55 446 активных случаев коронавируса. Из них 6 838 пациентов (более 12%) проходят лечение в больницах. Состояние 1 665 больных тяжелое, 368 подключены к аппаратам ИВЛ. 1 216 граждан остаются в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 49 392 человека лечатся на дому. В карантинных пространствах остается 51 гражданин, а в самоизоляции – около 50 тысяч.
На юге Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,2 балла
Землетрясение магнитудой 3,2 произошло сегодня утром в 10 километрах от села Самеба на юге Грузии. Об этом сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.
Толчки были зафиксированы в 10:23 по местному времени. Гипоцентр находился на глубине 8 километров. Сообщений о разрушениях не поступало.
В последнее время село Самеба, находящееся на границе между Дманиси и Ниноцминда (регионы Квемо-Картли и Самцхе-Джавахети), стало активной сейсмической зоной. Подземные толчки там происходят практически ежедневно, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Самое сильное землетрясение из тех, что произошли возле Самеба за последние месяцы, было зафиксировано 16 августа. Его магнитуда составила 5,1.
Сейсмологи отмечают, что весь летний период землетрясения в этом регионе происходили довольно активно, в основном это толчки магнитудой до 3-4, которые фиксирует только устройство, а люди практически не ощущают.
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На климатической конференции ООН принято новое глобальное соглашение
Участники климатической конференции ООН в Глазго утвердили новое глобальное соглашение. Цели документа – подтолкнуть государства взять на себя масштабные обязательства по ограничению выбросов вредных веществ в атмосферу к 2030 году и ограничить глобальное потепление полутора градусами Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем.
СМИ пишут, что итоговое соглашение содержит более мягкие формулировки по сравнению с запланированными изначально. Например, в последний момент Индия настояла на исправлении части документа, в которой говорилось о прекращении использования угля. В итоге в финальном договоре говорится о постепенном сокращении этого энергоресурса.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал договоренности по климату недостаточными, но признал, что итоги конференции – это компромисс, который учитывает интересы и противоречия стран-участниц.
Конференция ООН по климату начала свою работу в Шотландии 31 октября. В ней приняли участие 30 тысяч человек почти из 200 стран мира. В первые дни мероприятие посетили президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и другие мировые лидеры.
Президент России Владимир Путин в конференции не участвовал, так как мероприятие не предусматривало видеоформата. Байден раскритиковал отношение Путина к саммиту, отметив, что Россия сталкивается с теми же проблемами, что и весь мир, но не вносит в борьбу с ними достаточный вклад.
Во время саммита в Глазго прошли несколько манифестаций. В одной из них приняла участие известная экоактивистка из Швеции Грета Тунберг. Она обвинила лидеров развитых стран, в том, что они стремятся избежать реальной борьбы с изменениями климата. Тунберг призвала к радикальным мерам по снижению эмиссий парниковых газов.
Врач: Саакашвили очень ослаб, не мог встать с постели
На 44-й день голодовки заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сильно ослаб и не смог подняться с постели. Об этом заявил журналистам личный врач политика Николоз Кипшидзе.
«Я посетил камеру, потому что спуститься вниз он (Саакашвили) не мог. Я взял анализы, получил ответы, однако сегодня впервые был случай, когда президент не смог встать с постели», – сказал Кипшидзе.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», личный врач находился в тюрьме более пяти часов. Как указал Кипшидзе, в настоящее время политик остается под наблюдением главврача тюремного госпиталя. При этом, отвечая на вопрос журналистов, он подчеркнул, что вопрос перевода пациента в реанимационное отделение на данном этапе не обсуждается.
Он добавил, что Саакашвили продолжает голодовку, но при этом возобновил прием медикаментов, которые необходимы для поддержания жизненных параметров.
По сообщениям СМИ, поздно вечером к Глданской тюрьме прибыл реанимобиль. В Специальной пенитенциарной службе информацию опровергли, заявив, что состояние здоровья Саакашвили – стабильное.
В ведомстве также говорят, что Саакашвили находится в палате, расположенной рядом с реанимацией.
«Реанимационная палата оснащена всей необходимой, современной техникой», – сказано в заявлении пенитенциарной службы.
Гражданская супруга Саакашвили Лиза Ясько пишет в Facebook, что Саакашвили необходимо срочно госпитализировать в реанимационное отделение, однако в глданской больнице, по её словам, нет необходимого оборудования.
- На этой неделе Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал Саакашвили прекратить голодовку, подчеркнув при этом, что власти должны обеспечить соответствующее медицинское лечение заключенного, в том числе, в процессе реабилитации. Саакашвили учел призыв ЕСПЧ и пообещал прекратить голодовку сразу после перевода в частную клинику, которая будет подобрана консилиумом врачей.
Адвокат: Саакашвили подвергается в тюремной больнице двум видам пыток
Защита экс-президента Грузии Михаила Саакашвили призывает создать врачебный консилиум под эгидой омбудсмена Нино Ломджария для оценки состояния здоровья политика, который голодает уже 44 дня. Об этом сегодня на брифинге заявил адвокат экс-президента Ника Гварамия, передает агентство «Новости-Грузия».
Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал Саакашвили прекратить голодовку, подчеркнув при этом, что власти должны обеспечить соответствующее медицинское лечение заключенного, в том числе, в процессе реабилитации. Саакашвили учел призыв ЕСПЧ и пообещал прекратить голодовку сразу после перевода в частную клинику, которая будет подобрана консилиумом врачей.
«Я обращаюсь к Народному защитнику Нино Ломджария с просьбой на основе паритета создать консилиум под ее эгидой», - сказал Гварамия. Помимо личного врача экс-президента Николоза Кипшидзе, адвокаты предлагают включить в группу еще семь специалистов. Среди них эксперт-психиатр Георгий Берулава, психолог Кахабер Микадзе, невролог Отар Тоидзе, эндокринолог Лали Джавахишвили, гематолог Марина Абашидзе, анестезиолог-реаниматолог Леван Беселия. При этом возглавить консилиум должна президент грузинского центра реабилитации жертв пыток «Эмпатия», врач Мариам Джишкариани.
«Я прошу включить в консилиум восемь представленных с нашей стороны людей и призываю Министерство здравоохранения и Министерство юстиции представить восемь своих человек на основании паритета», - сказал Гварамия.
Он добавил, что прекращение голодовки в тюремной больнице для Саакашвили может оказаться более опасным, чем продолжение протеста. По словам Гварамя, в госпитале пенитенциарного учреждения экс-президент подвергается двум видам пыток.
«Он не открывает окон, не выключает свет, потому что в любой такой ситуации в отношении Саакашвили начинается психологический штурм – не только мат, но и угрозы: «Сейчас придем, расправимся». Он подвергается двум видам пыток – это постоянно включенный свет и шум. Международные конвенции рассматривают это, как форму пыток, когда человеку сознательно не позволяют спать», - сказал Гварамия.
- 8 ноября, на 39-й день голодовки, Саакашвили был переведен из колонии в городе Рустави в больницу глданской тюрьмы. Защита экс-президента утверждает, что его обманом доставили в пенитенциарное учреждение, подвергнув унижающему достоинство обращению. Пенитенциарная служба Минюста распространила видео этапирования Саакашвили, подтвердившие эти заявления.
На белорусско-польской границе строится лагерь для мигрантов
В лагерь для мигрантов на белорусско-польской границе доставлены гуманитарная помощь, палатки и электрогенератор. Решение об этом принял Александр Лукашенко.
Установкой лагеря занимаются военные и представители Красного креста. Кроме того, белорусская сторона организует доставку питания для детей.
Несколько месяцев назад Лукашенко пообещал ослабить контроль за границей из-за санкций, введенных Евросоюзом против его режима. После этого резко возросло число попыток перехода границы Беларуси с соседними странами, предпринимаемых мигрантами – в основном из Сирии, Ирака и Йемена. В ноябре ситуация обострилась, тысячи мигрантов без разрешений на въезд в Евросоюз несколько раз попытались прорваться в Польшу с белорусской территории, сопротивляясь пограничникам и военным. Часть из них остается на нейтральной полосе между двумя странами.
Из-за миграционного кризиса ряд авиакомпаний, включая турецкую Turkish Airlines и «Иракские авиалинии» прекратили рейсы в Минск. Белорусский авиаперевозчик «Белавиа» под давлением Турции принял решение о недопуске не рейсы граждан Ирака, Сирии и Йемена. В субботу стало известно о прекращении полетов в Минск сирийской авиакомпании Cham Wings.
Страны ЕС обвиняют самого Лукашенко и его режим в организации кризиса на границе. Варшава считает, что к нему причастен также президент России. Владимир Путин обвинения отвергает. По его мнению, Евросоюз должен вести переговоры об урегулировании ситуации непосредственно с Минском. При этом большинство стран Запада не признают Лукашенко легитимным президентом.
Кобахидзе: Эти люди должны доказать, что они друзья Грузии, а не Саакашвили
«Там, где нет справедливости, там нет мира - протекающий в Грузии политический процесс является лучшим доказательством этой простой истины, где не было осуществлено правосудие по отношению к преступникам, создалась прямая угроза миру и стабильности, которые являются необходимыми условиями для беспрепятственного развития страны», - говорится в заявлении председателя правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе, передает Общественный вещатель.
Кобахидзе пишет, что правосудие будет осуществлено по отношению ко всем лицам, кто совершил преступление. По его словам, одной из основных проблем грузинской политической системы является постоянная попытка политизации судебной системы, в чем, помимо радикальной части оппозиции и связанных с ней СМИ, участвуют и иностранные лоббисты. По заявлению Кобахидзе, в результате именно их усилий в 2020-2021 годах были освобождены Гиги Угулава, Ника Мелия и Георгий Руруа, которые и сегодня вовлечены в поляризацию. Вместе с тем, по его словам, подавляющее большинство зарубежных партнеров объективно относятся к происходящим в стране событиям.
«Мы часто слышим искреннюю критику и замечания от друзей. Такая критика очень ценна для нас, и мы ее ценим. На основе предоставленной нами информации, наши партнеры, настоящие друзья Грузии, часто меняли свою исходную позицию, что подтверждает их искренность. Однако есть небольшое количество иностранных политиков, которые упорно не меняют своей позиции и продолжают прямолинейно, без каких-либо аргументов лоббировать «Национальное движение».
Поскольку тема Саакашвили сегодня является наиболее актуальной в этом плане, я коснусь этой темы сравнительно подробно. В частности, нужно ответить на несколько простых вопросов:
Когда самое высокое должностное лицо государства физически тяжелейше расправляется с членом парламента и оказывает покровительство убийцам молодого человека путем злоупотребления своей властью, должен ли он понести наказание за эти действия (это два официальных обвинения, по которым Саакашвили был приговорен к 6 годам тюремного заключения; в отношении обоих этих дел в Грузии всем все известно, вместе с этим вину Саакашвили по делу Гиргвлиани подтвердил и Страсбургский суд? Ответ на этот вопрос прост: если Грузия - государство и для нее ценно верховенство закона - да.
Следует ли немедленно арестовать человека, осужденного за эти преступления, незаконно пересекающего границу Грузии? Ответ на этот вопрос тоже прост: если Грузия - государство и для нее ценно верховенство закона - да.
Если осужденный без всяких оснований объявляет голодовку и требует освобождения, следует ли удовлетворять эту просьбу? Ответ здесь прост: если Грузия - государство и для нее ценно верховенство закона - нет.
Когда осужденный просит перевести его в гражданскую клинику для того, чтобы покинуть тюрьму, а его сообщникам представился шанс для его освобождения, должна ли власть согласиться с этим требованием? Ответ прост: если Грузия является государством - нет.
Когда осужденный отказывается от перевода из одного пенитенциарного учреждения в другое, где имеется клиника, должно ли государство использовать пропорциональные меры принуждения для перевода осужденного? Ответ в данном случае прост: если Грузия - государство - да.
И, наконец, когда сообщники осужденного категорически требуют обнародования видеозаписи процедуры его перевода, несмотря на то, что знают, что эти кадры будет неприятно смотреть, и когда необнародование кадров они используют для распространения лжи и спекуляций, должно ли государство поделиться с обществом полной информацией о правде? Ответ на этот вопрос прост - если Грузия - государство, осознающее свою ответственность, чтобы никто не мог ввести общество в заблуждение - да», - пишет Ираклий Кобахидзе.
Один из депутатов Европарламента, который, по его словам, является давним лоббистом «Национального движения», назвал Михаила Саакашвили политзаключенным. «Мы хотим задать таким людям простой вопрос - признают ли они Грузию государством? А если признают - верят ли они, что верховенство права и закона является необходимым атрибутом государства?», - пишет Ираклий Кобахидзе.
Как пишет председатель «Грузинской мечты», вопрос прост - эти люди должны доказать, что они друзья Грузии, а не Саакашвили. «Ввиду всего вышесказанного вопрос прост - либо эти люди признают, что Грузия является государством, а в государстве правит закон, либо нам придется назвать их покровителями преступников. Если правосудие не будет совершенно в отношении преступников, особенно против криминалов, которые все еще движимы амбициями вернуться к власти, Грузия никогда не сможет выйти из замкнутого круга поляризации, а «Грузинская мечта» не может допустить это и не допустит.
В будущем, когда мы будем оценивать шаги наших зарубежных партнеров, мы будем руководствоваться главным принципом, отраженным в этом письме - грузинское государство не будет сотрудничать с людьми, которые не признают это государство государством из-за политической предвзятости в пользу криминалов», - говорится в заявлении Ираклия Кобахидзе.
Белорусское агентство «БелаПАН» признано экстремистским
Старейшее белорусское информационное агентство «БелаПАН» признано экстремистским формированием. Экстремистским также признан логотип агентства. На нем изображены надпись «БелаПАН» и всадник на коне красного цвета.
Решение о признании агентства экстремистским формированием приняло белорусское МВД. СМИ обращают внимание, что это второй случай, когда решение принято не КГБ. Ранее МВД объявило экстремистским польский телеканал «Белсат».
«БелаПАН» – негосударственное белорусское информационное агентство. В 1991 году его создал известный журналист Алесь Липай.
После выборов президента в августе 2020 года в Минске и других белорусских городах начались акции против объявленного победителем Александра Лукашенко. В ходе протестов милиция и спецслужбы задерживали участников и журналистов, освещавших события по заданиям редакций. Несколько сотрудников СМИ получили реальные тюремные сроки.
Летом 2021 года у журналистов независимых белорусских изданий, включая сотрудников «БелаПАН», прошли обыски. Главного редактора агентства Ирину Левшину задержали. Она до сих пор находится в следственном изоляторе.
В центре Тбилиси проходит акция сторонников Саакашвили
У здания парламента Грузии в центре Тбилиси проходит акция протеста членов и сторонников оппозиционного «Единого национального движения», сообщает SOVA. Протестующие требуют перевода третьего президента страны Михаила Саакашвили в клинику гражданского сектора.
«Каждый час, каждый день сейчас чрезвычайно важен, жизнь Михаила Саакашвили в глданской тюрьме – в опасности. Это видел весь мир после публикации кадров. Ему не только не оказывают медицинских услуг, но и его жизнь находится в опасности. Главное – не вестись на устраиваемые властями провокации. В последние годы власти делают все возможное, чтобы отдалится от Европы», - сказал на митинге член «Единого национального движения» Заал Удумашвили.
Участники акции протеста скандируют «Миша, Миша!». На многих транспарантах надписи: #FreeSaakashvili. Проспект Руставели возле здания парламента перекрыт. На месте мобилизована полиция.
ЦИК Грузии подвел итоги второго тура муниципальных выборов, отклонив все жалобы оппозиции
Центральная избирательная комиссия Грузии официально подвела итоги второго тура муниципальных выборов, подтвердив предварительные результаты. Заседание ЦИК проходило на фоне протестной акции, на которой собрались несколько десятков человек. У офиса Центризбиркома было мобилизовано большое количество полицейских.
Сегодня ЦИК рассмотрел жалобы оппозиции, требовавшей упразднить результаты в 16 городах и районах. Оппоненты властей считают, что в этих муниципалитетах выборы проходили с серьезными нарушениями, и результаты не отражают волю избирателей.
ЦИК Грузии счел жалобы оппозиционных партий необоснованными. В ответ все члены Центризбиркома от оппозиции демонстративно покинули заседание до подведения официальных итогов, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Это критическая ситуация, за которой должны последовать адекватные действия. С моей стороны такое действие – это уход с заседания, так как у выборов есть проблема с легитимностью», - сказал заместитель председателя ЦИК от оппозиции Георгий Сиоридзе, покидая заседание.
- По итогам второго тура выборов, состоявшегося 30 октября, кандидаты правящей парии «Грузинская мечта» победили на выборах мэра в 19 из 20 городов. Единственный город, где лидером стал представитель оппозиционного «Единого национального движения», - Цаленджиха.
- Авторитетные грузинские НПО допустили, что нарушения, зафиксированные ими в день голосования, могли повлиять на окончательные результаты в некоторых районах. Международные наблюдатели назвали второй тур выборов «конкурентным», указывая при этом на такие проблемы, как растущая поляризация, неравные возможности, запугивание и давление на избирателей.
Энтони Блинкен подверг резкой критике давление Кремля на правозащитников
Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил российские власти в новом посягательстве на свободу слова. Он сделал это заявление в связи с попытками Кремля закрыть наиболее авторитетные и уважаемые российские правозащитные организации. Для давления на правозащитников в Кремле пользуются сомнительным законом «об иностранных агентах». Блинкен потребовал прекратить злоупотребления этим законом и остановить преследование и запугивание российского общества.
11 ноября Генпрокуратура России обратилась в Верховный суд с требованием ликвидировать «Международный «Мемориал». Эти требования распространяются и на подразделения общественной организации. Это правозащитный центр, архив, библиотека и музей. В качестве причины Генеральная прокуратура указала на «систематические нарушения законодательства об «иностранных агентах», а именно – отсутствие маркировки у материалов организации.
Грузинские эмигранты в Париже встретили Саломе Зурабишвили шумным протестом
Грузинские эмигранты в Париже встретили шумным протестом президента Грузии Саломе Зурабишвили. В пятницу несколько десятков человек собрались у культового парижского ресторана Grand Café Capucines, где Зурабишвили ужинала вместе с членами государственной делегации. Когда президент покидала заведение, демонстранты стали скандировать «Раба» на грузинском и французском языках.
Причиной протеста послужила позиция Зурабишвили в ситуации с арестом третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.
Зурабишвили заявляет, что не считает своего предшественника политзаключенным и никогда не помилует его. Одновременно она воздерживается от комментариев по поводу госпитализации Саакашвили, который объявил голодовку в тюрьме 43 дня назад, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Тамар Демурия – основательница организации «Грузия, взгляд из Франции», которая организовала протестную акцию - напомнила, что сама Зурабишвили родилась и прожила большую часть жизни во Франции, государстве, где принцип уважения прав человека положен в основу всей системы ценностей.
«Мы стали активистами, наблюдая за тем, что происходит в Грузии, чтобы защитить всех граждан и, тем более, президента, который поставил на ноги Грузию, речь идет об элементарных правах. Равнодушие нынешнего марионеточного президента в этой ситуации очень удивляет. Мы выросли во Франции, живем здесь по 20-25 лет, и нас очень удивляет, как можно быть настолько бессердечным, когда ты вырос в такой стране, как Франция», - заявила Демурия в комментарии грузинской службе Радио Свобода.
Ранее организация «Грузия, взгляд из Франции» обратилась с открытым письмом к президенту Франции Эммануэлю Макрону, призвав поддержать требования об освобождении Саакашвили и его госпитализации в частную клинику.
- Президент Грузии находится во Франции с рабочим визитом. Вместе с другими мировыми лидерами накануне она приняла участие в мероприятии по случаю 75-летия основания ЮНЕСКО. Ранее Зурабишвили также встретилась с президентом Макроном.
Оппозиция: в Грузию прибудет делегация Европарламента «для оказания давления на власти»
В ближайшее время в Грузию прибудет большая делегация депутатов Европарламента, и их миссия будет заключаться в «оказании давления на правительство». Об этом на брифинге заявила оппозиционный депутат парламента Грузии Саломе Самадашвили, передает SOVA. По ее словам, еще одной целью визита европарламентарием станет проверка состояния здоровья Саакашвили.
«У них будет миссия по наблюдению за ситуацией с третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Но не только это – миссия этого визита будет заключаться в том, чтобы оказать серьезное давление на власти Грузии, чтобы они открыто заявили, что является их целью – развернуть страну в сторону России или двигаться в евроатлантическом направлении», - сказала Самадашвили.
Оппозиционер также прокомментировала решение Министерство юстиции не пускать депутата Европарламента Анну Фотыгу к Михаилу Саакашвили. Польский политик и дипломат планировала навестить третьего президента Грузии, но ей в этом было отказано.
«Я не помню, чтобы когда-либо члену Европейского парламента отказывали во встрече с заключенным в тюрьме. Это означает, что «Грузинская мечта» откровенно поворачивается спиной к Европе, и думаю, это очень больно ударит по нынешнему правительству», - добавила Саломе Самадашвили.
Бывший советник Дональда Трампа обвинен в неуважении к Конгрессу
Бывший советник по стратегическим вопросам при республиканском президенте Дональде Трампе может быть привлечен к уголовной ответственности за неуважение к Конгрессу. Об этом в пятницу сообщило Министерство юстиции США.
Обвинение было предъявлено в связи с отказом Бэннона прибыть на слушания в Специальном комитете Палаты представителей. Этот комитет расследует обстоятельства штурма Капитолия 6 января.
Ранее Стив Бэннон отказался давать показания на слушаниях Палаты представителей, а также передавать в Конгресс запрашиваемые документы. Бывший советник Трампа заявил тогда, что «привилегия исполнительной власти» позволяет сотрудникам Белого дома сохранять конфиденциальность переговоров с президентом США.
Теперь же Бэннон заявил о готовности явиться в суд в понедельник, 15 ноября, информирует агентство Reuters.
- 21 августа 2020 года Бэннон был арестован по ордеру прокуратуры Нью-Йорка в ходе расследования подозрений в мошенничестве при сборе средств на проведение агитации за строительство стены на границе с Мексикой.
- 20 января 2021 года в прессе появились сообщения о помиловании президентом Трампом буквально в последний день пребывания в должности 73 человек, включая Бэннона (суд по делу Бэннона был назначен на май 2021 года)..
- 21 октября 2021 года Палата представителей США проголосовала за обвинение Бэннона в неуважении к Конгрессу из-за игнорирования им повесток Комитета Палаты представителей по расследованию захвата Капитолия 6 января 2021 года (максимальное наказание по этому обвинению - год тюрьмы и штраф 100 тыс. долларов).
В Минюсте объяснили причины недопуска к Саакашвили члена ЕП и литовских депутатов
Основными причинами недопуска европейских политиков к заключенному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили стали ухудшающееся состояние здоровья политика и меры безопасности. Об этом говорится в официальном письме Минюста, направленном члену Сейма Литвы, руководителю группы межпарламентских отношений с Грузией Раймундасу Лопате.
Лопата прибыл в Тбилиси вместе со своей коллегой Вилией Таргамадзе и депутатом Европарламента, экс-главой МИД Польши Анной Фотыгой, чтобы встретиться с Саакашвили, который продолжает голодовку в тюрьме уже 43-й день. Всем троим было отказано во встрече с заключенным, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Принимая во внимание состояние здоровья Саакашвили, который продолжает отказываться от необходимой медицинской помощи, и обязанность пенитенциарной службы обеспечивать его здоровье и безопасность, в настоящий момент для посещений допускаются только посетители, определенные Тюремным кодексом Грузии», - сказано в письме Минюста, которое опубликовал председатель Комитета по иностранным делам Сейма Литвы Жигимантас Павильонис.
В министерстве заверили, что с момента задержания Саакашвили «пользовался всеми правами, предоставленными осужденным в соответствии с законодательством Грузии». «Среди прочего, его посетили до 200 посетителей, что свидетельствует о прозрачности грузинских властей. Медицинский персонал пенитенциарного учреждения регулярно следил за состоянием его здоровья. Его личный врач и группа врачей собрались для постоянной оценки его медицинских потребностей», - отмечено в письме.
Ведомство также перечисляет другие события, связанные с арестом Саакашвили. Так, Минюст объяснил причины перевода экс-президента из колонии в городе Рустави в госпиталь uлданской тюрьмы. Как отмечается, это было сделано для того, чтобы «свести к минимуму риск для здоровья заключенного и предотвратить возможные осложнения» после того, как Саакашвили отказался от основной части лечения.
Также в ведомстве напомнили, что защита Саакашвили обратилась в Европейский совет по правам человека (ЕСПЧ) с просьбой о прекращении исполнения данного решения и переводе экс-президента в гражданскую клинику. Как заявляют в Минюсте, ЕСПЧ «счел стандарты содержания под стражей достаточными, что устранило необходимость требовать его (Саакашвили) перевода в любую другую больницу». Одновременно в ведомстве подчеркивают, что суд постановил «убедить заявителя прекратить голодовку».
Комментируя решение о недопуске, член Европарламента Анна Фотыга выразила сожаление и указала на отсутствие прозрачности со стороны грузинских властей. Одновременно она отметила, что именно правительство Грузии ответственно за жизнь и здоровье Саакашвили. Примечательно, что Фотыга была допущена к бывшему министру внутренних дел и экс-премьеру Грузии Вано Мерабишвили в «матросовскую тюрьму» в Тбилиси незадолго до его освобождения в начале 2020 года.
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