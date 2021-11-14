Обзор югоосетинской прессы

В День памяти жертв политических репрессий газета «Республика» напоминает о необходимости восстановить имена всех репрессированных Южной Осетии. «В прошлом году ко Дню памяти жертв политических репрессий молодые художники арт-пространства «Южный портал» создали свое уже знаменитое граффити на Осетинской улице с изображением сталинской трубки, в дыме которой плывут фамилии самых известных осетин, ставших жертвами политического террора. В тот же день во Владикавказе их друзья, талантливые музыканты из Северной Осетии-Алании пришли к памятнику Георгия Малити, поэта и общественного деятеля, чья фамилия находится среди других в дыме трубки вождя народов», – рассказывает автор, отмечая трогательность момента единения молодежи Севера и Юга Осетии, но вместе с тем говорит и о необходимости установления полноценного памятника жертвам политических репрессий. В Южной Осетии репрессии чаще всего были связаны с несогласием с языковой политикой Грузинской ССР. «С 1938 года, когда в Осетии отменили латиницу и ввели на Севере кириллицу, а на Юге – грузинское графическое письмо, работы у НКВДшников прибавилось, создавались списки недовольных, за которыми шла слежка месяцами, а то и годами. В списках мог оказаться всякий, кто не проявлял достаточного рвения в восхвалении советского руководства и почитании местных властей, которые почти без исключения состояли из этнических грузин. В невероятно сложных условиях диктата грузинского шовинизма, как республиканских властей, так и их кремлевских покровителей, в конце 40-х годов, когда южных осетин законодательно лишили права говорить на родном языке, подняли голос в защиту своих прав совсем юные патриоты нового поколения. Вывески на грузинском языке появились на зданиях буквально в течение дня, осетинский был изъят из учебных программ, учителя-осетиноведы в тот же день остались без работы, перспективы получить хороший аттестат в школе, а затем и высшее образование стремились к нулю», – рассказывает автор Инга Кочиева.

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Газета «Южная Осетия» публикует материал с заседания круглого стола с участием осетинских экспертов, которые обсудили проблему социальных сетей, а именно – стали ли они дестабилизирующим фактором в обществе? Эксперт Юрий Вазагов не видит возможности контролировать или блокировать социальные сети: «Вводить жесткую цензуру и ограничения – не совсем оправданно и обоснованно. Ведь, несмотря на использование соцсетей различными игроками и заинтересованными силами, в соцесетях мы видим картину общества, настроения, мнения и проблемы. И государство должно быть заинтересовано в наблюдении реальной ситуации в обществе. Это тонкая грань - как оградить общество от попыток манипуляции и сохранить возможность свободно высказывать свое мнение. Над этим надо работать», – цитирует Вазагова газета. Депутат Амиран Дъяконов отметил, что люди получают в социальных сетях информацию, которую зачастую не могут получить в СМИ. «В условиях определенной цензуры в наших СМИ люди уходят в электронные средства информации, хотя соцсети не являются СМИ», – подчеркнул он и добавил, что престижу государственных средств массовой информации мешает их монополизация властью.

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ИА «Рес» публикует интервью с министром здравоохранения Сосланом Наниевым. Отвечая на вопрос о дефиците лекарств во время текущей волны пандемии, министр ответил: «Жизненно важные дорогостоящие биопрепараты поставлялись бесперебойно, как и чистый медицинский кислород. Дефицит возник по другим позициям препаратов, входящим в протоколы лечения, так как, ввиду резко возросшего спроса, образовался их дефицит на территории России, что значительно усложнило поиск и закупку поставщиками в необходимых объемах в нашу республику. Речь идет об оптовых объемах, в розничную аптечную сеть они поступали и в России, и у нас», – цитирует министра «Рес».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия