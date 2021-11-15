ЕС официально признал грузинские ковид-сертификаты

Европейская комиссия приняла решение признать ковид-сертификаты, выданные в Грузии, Молдове, Сербии и Новой Зеландии. Об сообщается на официальном сайте Еврокомиссии. Решение вступит в силу с завтрашнего дня.

«Еще четыре страны будут подключены к системе ЕС, и их ковид–сертификаты будут приниматься на тех же условиях, что и цифровые сертификаты ЕС. В то же время четыре страны согласились принять цифровой ковид–сертификат ЕС для поездок из ЕС в эти страны», – говорится в сообщении.

К системе ковид-сертификатов ЕС теперь подключены 49 стран и территорий на пяти континентах, в том числе Украина и Армения.

Решение ЕС прокомментировали в грузинском внешнеполитическом ведомстве. В МИД говорят, что граждане Грузии, имеющие сертификат о прохождении полного курса вакцинации, смогут перемещаться по территории ЕС.

«Ковид-cертификат, выданный Грузией о вакцинации, тестах и выздоровлении от COVID, признан Европейским Союзом и эквивалентен сертификатам, выданным соответствующими постановлениями ЕС, которые направлены на содействие свободному перемещению людей внутри ЕС. Решение Европейской комиссии вступает в силу с момента его публикации, а также утверждает, что Грузия присоединяется к системе цифровой COVID-сертификации ЕС», – говорится в заявлении МИД.