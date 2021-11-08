«Зеленый паспорт» не для всех и кому заплатят за прививку?

В Грузии запускают систему «зеленых пропусков». С 1 декабря для того, чтобы попасть в ресторан, кинотеатр или казино, необходимо будет получить «зеленый» статус.

«Зеленый» статус получат те, кто прошел полный курс вакцинации, и те, кто уже переболел ковидом. Кроме того, пропуск можно получить, пройдя быстрый тест, который будет действителен 24 часа, или ПЦР-тест, сделанный в течение последних 72 часов. Попасть без пропуска с 1 декабря будет невозможно в рестораны, кафе и бары, театры и кинотеатры, музеи, казино, фитнес-клубы, гостиницы и канатные дороги горнолыжных курортов.

Объявляя о решении межведомственной координационной комиссии, премьер-министр Ираклий Гарибашвили подчеркнул: «зеленый» статус переболевшие ковидом получат вне зависимости от того, когда именно они перенесли болезнь. По словам премьера, в ходе обсуждения предлагалось выдать паспорт тем, кто перенес коронавирус в течение полугода, но он настоял на своем:

«Было мнение (в совете), что для перенесших ковид должно быть введено шестимесячное ограничение, но cовет согласился с моей рекомендацией. Так что «зеленый» статус будет у каждого, кто перенес коронавирус (когда бы то ни было). Требование «зеленого паспорта» будет распространяться на граждан старше 18 лет, а также на туристов», – сказал премьер.

По его словам, «зеленый паспорт» будут требовать только от посетителей, а не от персонала – людей, которые работают на тех или иных объектах. В то же время для повышения темпов вакцинации среди пенсионеров совет принял решение назначить единовременную надбавку к пенсии. Каждый пенсионер, который привьется до 1 января, получит по 200 лари.

В Национальном центре по контролю над заболеваниями говорят, что 85% летальных исходов приходится именно на возрастную группу старше 60 лет. В стране, по информации центра, проживает около 800 тысяч человек этого возраста, а привиты из них – менее 300 тысяч.

«Поэтому одно из самых важных решений совета сегодня, вместе с введением «зеленых паспортов», – это то, что для этих людей будут денежные и другие серьезные поощрения. Этот велосипед изобрели не мы в Грузии, много стран использовали это на определенных этапах иммунизации», – сказал глава центра Амиран Гамкрелидзе.

При этом те пенсионеры, которые уже привились, надбавки к пенсии не получат.

«Те пенсионеры, которые привились до этого, – приняли очень хорошее решение, очень помогли и себе, и системе, (но) они не подпадают под эту программу поощрения, потому что эта программа – целевая. Она ставит целью поощрить решение о вакцинации», – сказала замглавы Минздрава Тамар Габуния.

В то же время делать обязательной вакцинацию для отдельных групп власти не намерены. Ранее с таким призывом к правительству обратилась президент Саломе Зурабишвили. За введение обязательной вакцинации для педагогов, медиков, полицейских и других представителей различных профессий выступили и представители Национального центра по контролю заболеваемости. Однако:

«Мы не сделаем вакцинацию обязательной. У нас в стране нет и не будет обязательной вакцинации. Это наше твердое решение, и я его не изменю», – сказал премьер Гарибашвили.

Вахтанг Калоян, руководитель Департамента критической медицины New Hospitals, полагает, что власти занимаются обычным популизмом:

«К сожалению то, к чему пришел межведомственный координационный совет и о чем объявил премьер, – это не (решение) об обязательной вакцинации. В системе «зеленых паспортов» не предусмотрены все те локации, которые должны были быть. Это, скажем, учебные заведения, транспорт, госучреждения, где вирус больше всего распространяется. К сожалению, это опять поверхностное, неполноценное решение, которое, я полагаю, особого эффекта не даст».

Последние недели темп вакцинации в стране внушительно падает. За минувшие сутки привились около 1200 человек. Был выявлен 2191 случай ковида. Скончались 74 пациента.