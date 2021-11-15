«Почему Саакашвили должен быть на первом месте в новостях, а не те проблемы, которыми мы сейчас живем?»

Как происходящее с Михаилом Саакашвили влияет на мнение людей о нем? На вопросы «Эхо Кавказа» отвечают пользователи социальных сетей.

– Как вы относитесь к Михаилу Саакашвили и изменилось ли ваше отношение к нему в последнее время?

Артем: Несмотря на развивающиеся в последнее время события, мое отношение к Михаилу Саакашвили не изменилось. Конечно, если не считать того, что называется человеческим сопереживанием. Он голодает, ему плохо, и только из-за этого по-человечески можно ему сопереживать. Что-то нужно изменить, может, власти пойдут на какой-то шаг, а может, он сам пойдет на этот шаг и прекратит голодовку. Что касается Михаила Саакашвили – политическую фигуру, я не менял мнения в его отношении. Я знаю его минусы и плюсы, и я остаюсь при том же мнении о нем, которого придерживался последние годы.

Мари: У меня нейтральное отношение к Михаилу Саакашвили. Этот человек сделал много хорошего для этой страны, как, в принципе, и немало плохого, и то и другое сбалансировано. Несмотря на все происходящее в последнее время, я не изменила своего отношения к нему. Конечно, мне жалко его как человека, но все равно отношусь к нему нейтрально.

Давид: Не знаю, что сказать о Михаиле Саакашвили, для меня этот персонаж – «фрик». Я не воспринимаю его всерьез, считаю, что он совершал много ошибок, и возвращение в Грузию – одна из самых больших. Я не вижу его в грузинской политике, все, к чему он имеет отношение, превращается в клоунаду, а власть ведется на все это. Правительство должно вести себя адекватно, ничего не случится, если они предоставят ему возможность пройти нормальное лечение, зато уменьшится гнев западных партнеров. Мне очень не нравятся люди, которые сейчас принимают решения во власти, но не менее неприятны представители «Национального движения», все вместе они создают большой кризис в грузинской политике.

Татьяна: В тот период, когда он был президентом, конечно, многое изменилось. Он (Саакашвили) заработал в свою копилку очень много очков. Но в данном случае его поведение не кажется разумным в свете тех событий, которые происходят в стране. Мне кажется, что и властям следует пересмотреть свои приоритеты. Почему он (Саакашвили) должен быть на первом месте в новостях, везде, а не те проблемы, которыми мы сейчас живем?

Бачо: У меня всегда были хорошие отношения с «Националами», всегда положительно смотрел на шаги, которые они предпринимают. Что касается конкретно Михаила Саакашвили, я не считаю, что он был плохим президентом, но у всех есть свои минусы и плюсы. В грузинской политике нет ангелов, но если сравнивать Саакашвили с нынешними властями, то он действительно ангел. Что касается его голодовки – любой человек имеет право на самовыражение. Он таким образом выражает протест против несправедливости, творящейся в стране, все борются с этим, кто как может.

Дато: Я правда не смогу оценить то, как повлияли последние события на имидж Саакашвили и как он изменился. Но могу точно сказать, что рейтинг властей сейчас низок как никогда, наверное, это и задумывал Саакашвили. Наверняка ситуация повлияла на то, что люди стали его воспринимать более положительно. Добавлю – все его права должны быть защищены.