Трехлетнее кормление или один преступный умысел

«Эхо Кавказа» продолжает следить за так называемым пельменным делом. Завтра в Цхинвальском городском суде должно состояться судебное заседание по иску экс-главы аппарата правительства Олега Гаглоева. Он жалуется на незаконное преследование со стороны Генеральной прокуратуры. Бывший высокопоставленный чиновник обвиняется в злоупотреблении служебным положением. По словам Олега Гаглоева, завтра должны состояться прения сторон, после чего он надеется, что суд вынесет решение. Свою позицию по этому делу продемонстрировала и Генпрокуратура. В субботу истец получил уведомление о продлении срока предварительного следствия до 15 января.

В минувшую пятницу Генпрокуратура РЮО представила суду материалы уголовного дела в отношении экс-главы администрации правительства Олега Гаглоева. Председательствующий судья Инал Тибилов затребовал их еще 19 октября, во время первого предварительного слушания по жалобе Олега Гаглоева на незаконное преследование со стороны ведомства. Тогда же был установлен и крайний срок передачи материалов – 22 октября. Но Генпрокуратуре понадобилось на двадцать дней больше.

Олег Гаглоев не смог приехать на суд, так как находится в уголовном розыске и по приезде в республику будет арестован. Поэтому с материалами дела на судебном заседании в прошлую пятницу ознакомился его адвокат Б. Цховребов.

Обсуждать материалы предварительного следствия с «Эхом Кавказа» Олег Гаглоев не может, так как на них наложен гриф секретности:

«Генпрокуратура передала суду материалы, все под грифом секретности… По словам адвоката, там одна вода. Надеюсь, что-то можно будет озвучить по существу дела завтра после решения суда. А пока могу рассказать, как проходило заседание. Суд передал материалы дела адвокату, чтобы тот ознакомился с содержимым во время заседания. С защитника взяли подписку о неразглашении и забрали документы. То есть нам копии материалов не дали, как это положено по УПК, разрешили только посмотреть.

– Из-за грифа секретности вы не можете говорить о содержании уголовного дела, а значит, не можете аргументированно и публично отстаивать свои позиции. Я спрошу вас по-другому: чего в этом деле нет? Ведь то, чего там нет, не является тайной.

– Прокуратура не представила ни одного документа за моей подписью, который бы свидетельствовал о том, что я нарушил закон. Какое-то мое распоряжение, финансовый документ, в данном случае «расходник» за моей подписью или за подписью моих заместителей. Таких документов представлено не было.

– С ваших слов выходит, это прокурорское эссе?

– Да, если вкратце, то именно так».

Олег Гаглоев обвиняется в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 285 УК РФ – злоупотребление должностными полномочиями из корыстной или иной личной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан либо охраняемых законом интересов общества или государства. Если ущерб превышает полтора миллиона рублей, то он считается крупным и предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.

Олегу Гаглоеву инкриминируют растрату 4,8 миллионов рублей.

Но при этом для возбуждения дела по этой статье необходим корыстный умысел и событие преступления, результатом которого стал ущерб. Прокуратура вместо этого предложила «собирательный образ» преступления – сложила представительские расходы за три года, прибавила траты на приобретение кофейной машины для офиса и записала все в преступный умысел.

До этого администрацию проверяли и Счетная палата России, и аудиторы Федерального казначейства, но никому в голову не пришло складывать стоимость продуктов – сосисок, пельменей, сметаны и т.п., которыми три года кормили многочисленные российские делегации. Никто не догадался соединить все это трехлетнее кормление в единый преступный умысел. Поэтому местные острословы и назвали это уголовное дело «пельменным».

К чему такое внимание со стороны прокуратуры? По мнению местных наблюдателей, к Олегу Гаглоеву накопилось две претензии. Первая – экс-чиновник водил дружбу с политическими врагами президента Бибилова. Правда, за это уже поплатился – его уволили 20 декабря прошлого года. В качестве второй причины называют такую: якобы кто-то нашептал президенту, будто у адвоката Гаглоева президентские амбиции. Поэтому, утверждают сторонники этой версии, и уголовное дело возбудили через восемь месяцев после увольнения, и дело на личном контроле президента.

Судя по последним телодвижениям Генпрокуратуры, следствие взяло разгон и останавливаться на достигнутом не собирается. Говорит Олег Гаглоев:

«На этих выходных Генпрокуратура прислала нам уведомление, что продлевает еще на два месяца предварительное следствие – до 15 января 2022 года.

– Как, по-вашему, зачем?

– Затягивают. У нас не такое огромное дело, чтобы следствие длилось годами. Все-таки это всего лишь аппарат правительства, объемы исследуемых документов незначительные. Предварительное следствие по общим правилам длится два месяца, за это время собираются материалы и предъявляют обвинение. Прокуратура, как мне представляется, понимает, что писать в обвинительном заключении нечего, вот и затягивают предварительное следствие».

По мнению Олега Гаглоева, это похоже на демонстрацию намерений: если суд признает его жалобы обоснованными, скорее всего, Генпрокуратура обжалует вердикт.

Судебное заседание в Цхинвальском городском суде назначено на 16 ноября.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия