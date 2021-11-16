В Абхазии убили молодого человека, который, по информации МВД, пытался взорвать гранату

Представитель оппозиционной Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Салех Рустамли десятый день держит голодовку в знак протеста против несоблюдения закона об амнистии, незаконного содержания под стражей более трех лет и конфискации имущества, сообщает азербайджанская служба Радио Свобода со ссылкой на его родственников.

Салех Рустамли с 1998 года проживал в России. Активиста арестовали в городе Шамкир во время поездки в Азербайджан в мае 2018 года, в 2019 году его приговорили к семи годам и трем месяцам лишения свободы по делу об отмывании денег. Следствие утверждало, что Рустамли незаконным путем перевел $420 тысяч на счета ПНФА, пишет Настоящее время.

Вскоре после начала голодовки Салех Рустамли был переведен в тюремную больницу. Сын Рустамли Сезгин Рустамов рассказал OC Media, что его отец намерен продолжать голодовку. "Мой отец сказал, что никогда не прекратит голодовку, и настоял на своем решении. Он заявил, что через 10 дней откажется от воды. По его словам, так или иначе его освободят: живым или мертвым", – рассказал он.

Родственники, которые встретились с ним 14 и 15 ноября, сообщили, что еще 14 ноября его состояние было относительно стабильным, а сегодня он чувствует себя хуже, он с трудом говорит и чувствует боль в теле.

По словам адвоката Бахруза Байрамова, его подзащитный похудел на 10 килограммов и с трудом передвигается.

14 ноября Салеха Рустамли посетили сотрудники аппарата омбудсмена, которые сообщили, что за его состоянием ведется наблюдение, предусмотрены встречи с членами его семьи и адвокатом.

Салех Рустамли был арестован в мае 2018 года, сначала – по обвинению в хранении наркотиков. Тогда он заявил, что на протяжении 20 дней подвергался пыткам в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью. Позже были задержаны другие члены партии – Бабек Гасанов, Агиль Магеррамли и Руслан Насирли. Генпрокуратура и МВД обвинили задержанных в отмывании денег, обвинения по статье о наркотиках были сняты.

Сам Салех Рустамли рассказывал, что он и другие азербайджанцы часто переводили средства семьям политзаключенных. По его словам, с момента отъезда в Россию он отправил партии всего около $10 тысяч.

Норвежский Хельсинкский комитет призвал правительство Азербайджана немедленно освободить Рустамли. "Правительство не может продолжать несправедливое и необоснованное тюремное заключение Рустамли и наблюдать, как он медленно умирает в тюрьме", – говорится в заявлении правозащитников.