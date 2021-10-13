Смерть Анри Атейба: дело против сотрудников УВД возбудили по статье «халатность»

В прокуратуре самопровозглашенной республики Абхазия сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников УВД по Гагрскому району. Их обвиняют в халатности.

Речь идёт о смерти 24-летнего Анри Атейба, который, по информации родственников, был избит сотрудниками УВД, после чего совершил попытку суицида.

Дело в отношении и.о. начальника ИВС УВД по Гагрскому району и начальника дежурной части УВД по Гагрскому району возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 295 Уголовного кодекса Абхазии: «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека».

Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до трех лет или без такового.