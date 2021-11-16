Азербайджан сообщил о задержании армянских военнослужащих

В Министерстве обороны Азербайджана сообщили о задержании армянских военнослужащих, которые, по версии Баку, «совершили широкомасштабную провокацию против Азербайджана на Кяльбаджарском и Лачинском участках государственной границы».

По версии азербайджанской стороны, сегодня, примерно в 11:00 армянские соединения начали «внезапную военную операцию с целью захвата высот на этом направлении государственной границы и занятия более выгодных позиций для достижения военного превосходства».

«Сосредоточив дополнительную живую силу, военную и специальную технику на пограничных боевых позициях в Басаркечярском районе и Гаракильсе, армянские воинские подразделения атаковали боевые посты Азербайджанской Армии в Кяльбаджарском и Лачинском районах. Противник подверг интенсивному обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия и гранатомётов позиции Азербайджанской Армии, нанеся ущерб нашим боевым постам. В результате, по предварительным данным, получили ранения двое военнослужащих Азербайджанской Армии. Раненым была незамедлительно оказана первая медицинская помощь. В настоящее время их жизни ничего не угрожает», – говорится в сообщении ведомства.

В Баку указывают, что «в целях подавления боевой активности вооруженных сил Армении объединениями и силами, дислоцированными на Кяльбаджарском и Лачинском направлениях, была проведена незамедлительная военная операция».

«Сначала было ограничено движение противника, нанесен ущерб его силам и средствам. В результате принятых решительных мер армянские военнослужащие были обезоружены и задержаны, большое количество разнокалиберного оружия и боеприпасов захвачено в качестве трофеев. Наступление армянских воинских подразделений, стремившихся добиться краткосрочного преимущества, прибегнув к широкомасштабной провокации, потерпело полный крах в оперативно-тактическом аспекте. Попытка официального Еревана совершить провокацию завершилась провалом», – сказано в заявлении. В нем не указано число задержанных военнослужащих.

В сообщении Министерстве обороны Армении говорится, что 16 ноября около 13:00 по местному времени подразделения Вооруженных сил Азербайджана «начали очередную атаку в направлении восточной границы Армении, обстреляв армянские позиции».

«Подразделения вооруженных сил Армении предприняли ответные действия для предотвращения наступления противника», – сказано в заявлении.

В Ереване пока не комментируют сообщение о задержании армянских военнослужащих.