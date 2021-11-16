«Когда «предотвращают», задерживают заранее»

Сегодня рано утром в центре города Гагра была слышна стрельба. Уже часа через три СМИ распространили сообщение, что в результате один человек погиб, а другой с ранениями доставлен в больницу. Вице-президент Абхазии Бадра Гунба приехал в Гагру, чтобы обсудить с руководством администрации Гагрского района произошедшее.

В совещании с ним приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния, прокурор Гагрского района Беслан Пкин, и.о. начальника УВД по Гагрскому району Юрий Агрба и руководство администрации района.

«Эхо Кавказа» связалось с помощником министра внутренних дел республики Бадрой Айба, и тот рассказал:

«В ходе реализации оперативной информации о готовящемся покушении на сотрудников УВД по Гагрскому району была создана оперативная группа из числа сотрудников УУР МВД и ОУР УВД по Гагрскому району, установлены лица, готовящие преступление. 16 ноября примерно в 7 часов утра в г. Гагра по ул. Владислава Ардзинба при задержании подозреваемых произошла перестрелка между сотрудниками милиции и двумя жителями поселка городского типа Бзыпта Гагрского района, вооруженных огнестрельным оружием – пистолетом системы револьвер, обрезом ружья и ручной гранатой. При попытке осуществить взрыв смертельное ранение получил Кетия Амир Феликсович, 1999 г.р. Доставлен в медучреждение и взят под охрану гражданин Хагуш Омар Ремзиевич, 1998 г.р., получивший ранение в область плеча. На месте происшествия работают специалисты криминалистического центра и саперы МЧС. Оружие, боеприпасы, а также стреляные гильзы изъяты и направлены на экспертизу. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

– Взрывное устройство, на котором он подорвался, – это что такое было?

– Пока экспертиза идет, но, насколько нам известно, это была ручная граната».

Ответив на этот уточняющий вопрос, Айба по вполне понятным причинам не стал отвечать на другие вопросы, выходящие за рамки официально утвержденного текста сообщения. Но по так называемому сарафанному радио, многократно усиленному ныне сотовой телефонной связью и интернетом, в Абхазии мгновенно стала распространяться информация, что объектом покушения должен был стать начальник отдела уголовного розыска УВД по Гагрскому району, который этой осенью не раз фигурировал в СМИ в связи со скоропостижной смертью 24-летнего жителя гудаутского села Блабырхуа Анри Атейба. В абхазском сегменте «Фейсбука» появились комментарии, причем авторы многих обвиняли в «непрофессионализме» сотрудников гагрской милиции. Вот несколько высказываний:

«Собирались отомстить».

«Если мы все время будем мстить, то скоро нас не останется».

«Неужели нельзя было по ногам стрелять?»

«Но это же почти дети! Когда «предотвращают», задерживают заранее».

«Предотвращено что??? Как это? Вы с ума посходили? А что погиб почти ребенок, это как?»

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия