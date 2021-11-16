Югоосетинский лидер помиловал Геннадия Бестаева, его перевозят в тбилисскую клинику

Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов помиловал гражданина Грузии, жителя села Зардианткари Горийского муниципалитета Геннадия Бестаева. Как сообщили в югоосетинском КГБ, решение связано с болезнью Бестаева. Он уже передан грузинской стороне.

Геннадий Бестаев был задержан 21 ноября 2019 года. Его обвинили в незаконном пересечении де-факто границы и контрабанде наркотических средств (в югоосетинском КГБ тогда заявили, что изъяли у него девять грамм марихуаны). Цхинвальский суд приговорил гражданина Грузии к трем годам и двум месяцам лишения свободы.

«Ранее данный нарушитель неоднократно задерживался за аналогичные правонарушения и подвергался административной и уголовной ответственности с последующим выдворением за пределы республики», – говорится в сообщении КГБ.

Геннадий Бестаев уже находится на территории, контролируемой властями Грузии. Его перевозят в одну из тбилисских клиник.

По информации Службы государственной безопасности Грузии, 15 ноября у Бестаева в цхинвальской тюрьме произошел инсульт, а поздно ночью состояние его здоровья значительно ухудшилось.

«Служба госбезопасности использовала все имеющиеся в её распоряжении рычаги для немедленного перевода гражданина Грузии на территорию, контролируемую центральной властью. В процесс были вовлечены сопредседатели Женевских дискуссий, а также представители Миссии наблюдателей ЕС и все другие международные партнеры», – сказано в заявлении СГБ.

В ведомстве говорят, что незаконные задержания не только ограничивают свободное передвижение, но и в некоторых случаях ставят под угрозу жизнь местных жителей.

«Российская Федерация несет полную ответственность за незаконное задержание граждан, причинение вреда их здоровью и все незаконные действия, совершенные на месте», – сказано в заявлении СГБ.