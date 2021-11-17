Подписано соглашение о создании Единого народно-патриотического союза Абхазии

Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания принял сопредседателя Женевских дискуссий, представителя ООН Айше Джихан Султаноглу. Во встрече также принял участие абхазский министр иностранных дел Даур Кове.

По информации пресс-службы Бжания, Джихан Султаноглу поблагодарила его за встречу и отметила, что у них есть широкий круг вопросов для обсуждения в преддверии предстоящего 55-го раунда Женевских дискуссий, который намечен на 7 и 8 декабря.

Ранее с сопредседателями Женевских дискуссий встретился замглавы абхазского МИДа Ираклий Тужба. Во встрече приняли участие и представители Евросоюза и ОБСЕ – Тойво Клаар и Анника Сёдер.

Ираклий Тужба заявил, что приоритетное значение для абхазской стороны сохраняет вопрос, связанный с необходимостью согласования документа о международных гарантиях неприменения силы.

«К сожалению, в последние годы мы отмечаем, что этот ключевой вопрос предан забвению. Мы хотели бы актуализировать работу в этом направлении. Абхазская делегация на Женевских дискуссиях регулярно выступает с новыми предложениями по выходу из сложившегося кризиса. Однако мы видим, что грузинская сторона не готова к принятию любых компромиссных решений. В связи с этим я хочу обратиться к вам с тем, чтобы вы поспособствовали активизации обсуждения вопроса о согласовании документа о неприменении силы», – сказал он.

Тужба подчеркнул, что абхазскую сторону также беспокоит продолжающийся процесс наращивания военного потенциала Грузии с участием партнеров из блока НАТО.

«Вы знаете, что в Грузии на регулярной основе проходят военные учения под эгидой НАТО. Кроме того, Грузия активно проводит модернизацию своих вооруженных сил при поддержке Соединенных штатов Америки и других стран НАТО. Естественно, все эти процессы сказываются на стабильности и безопасности как в регионе, так и в нашей республике», – сказал он.

По словам Тужба, беспокоит Абхазию и наращивание военного присутствия военно-морских сил США в акватории Черного моря. Тужба отметил, что Абхазия внимательно следит за маневрами американских кораблей и оставляет за собой право реагировать на них. По мнению замминистра иностранных дел, подобные действия Соединенных Штатов и других партнеров Грузии создают условия для дальнейшей эскалации напряженности в регионе.

«Учитывая, что женевский формат ведет свою работу в двух группах, в рамках действия второй рабочей группы мы готовы обсудить текущие гуманитарные вопросы, связанные с медицинским обеспечением, с доступом к международному образованию и свободой передвижения. Это тоже актуальные для абхазской стороны вопросы, которые мы регулярно поднимаем», – добавил Тужба.

По информации пресс-службы абхазского ведомства, спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар на встрече сказал:

«Мы рассчитываем на плодотворные обсуждения и дискуссии во время 55-го раунда. Мы также планируем поднять вопрос о гарантиях мира в регионе и неприменении силы. Что касается упомянутых вами гуманитарных вопросов, то они действительно актуальны. Мы тоже рассчитываем на конструктивное обсуждение этих вопросов».