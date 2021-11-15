Диктатура поджимающего времени

События последнего времени свидетельствуют о том, что нынешняя власть взяла курс на установление в Абхазии диктатуры. Первые ее признаки появились вскоре после президентских выборов: они выражались в нетерпимости к альтернативному мнению. Пользователи социальной сети публично приносили извинения то президенту, то какому-нибудь министру. По лицам кающихся все прекрасно понимали, что все эти душевные порывы вызваны не добровольным пересмотром собственных позиций, а давлением.

Затем под прессинг попали медики, несогласные с открытием границы в условиях пандемии и рассказывающие о проблемах, с которыми столкнулось здравоохранение, и СМИ, дающие альтернативную точку зрения. Так стал понятен курс власти – уничтожение инакомыслия во всех его проявлениях.

Звоночек откровенного силового давления прозвенел, когда президент дал добро на арест своего помощника. Это произошло не тогда, когда Ахра Авидзба снес ворота на государственной границе, а тогда, когда он выступил с критикой в адрес главы государства и зарегистрировал оппозиционное движение «Новые люди». В этот самый момент вдруг обнаружилось, что в доме Авидзба есть оружие, и его, не дожидаясь суда и следствия, обвинили в подготовке государственного переворота. Ахру и его друзей продержали в заключении несколько месяцев, друзей избивали, организовали информационное сопровождение, но доказать ничего не смогли и всех выпустили из зала суда. Спустя несколько дней пришла новость, что один из друзей Ахры Авидзба покончил жизнь самоубийством. Никто из правоохранителей не понес ответственности за противоправные действия по отношению к задержанным, семье Авидзба, и уж тем более, за избиение заключенных.

Но у безнаказанности есть характерное свойство – она порождает чувство вседозволенности. Так власть уверовала, что репрессивные методы станут основой ее существования. 30 сентября на сухумской набережной министром внутренних дел и его замами были избиты депутат парламента и группа ветеранов войны. Формальный повод для избиения – стрельба из пистолета на пустой площади в честь Дня Победы. Для нашей страны стрельба из пистолета даже не по такому знаменательному случаю – явление обычное; стреляют на свадьбах, по случаю рождения сына, по пьяни или чтобы «размяться». И ни разу в новейшей истории Абхазии не было случая, чтобы кто-то понес ответственность за стрельбу в воздух. Первый случай, когда было возбуждено уголовное дело по факту стрельбы, – в отношении депутата Гарри Кокая, оппонирующего исполнительной власти. При этом у всех на слуху имена сторонников президента Бжания, которые безнаказанно стреляли в сотрудников милиции, обстреливали дом первого президента и так далее.

Для меня, противницы стрельбы и ношения оружия в мирное время, очевидно, что возбуждение уголовного дела в отношении депутата Кокая не связано с нарушением общественного порядка. К тому же биография министра Дмитрия Дбар свидетельствует о том, что он совсем не щепетилен в подобных вопросах. Все дело именно в позиции депутата, который стал проблемой для президента страны, воспринимающего свою победу на выборах как право на распродажу национального достояния. Депутатов, которые сопротивляются принятию поправок в законы, запрещающие распродажу энергетики и недвижимости иностранцам, открыто высказывают свое мнение, немного. Но проблема (для власти) в том, что, во-первых, без их голосов сложно достичь принятия решения на законодательном уровне. И, во-вторых, оппоненты создают фон, на котором парламентские коллаборационисты, вставшие на защиту антинародных законов, чувствуют себя не очень уютно, так как понимают, что на следующих выборах не получат электоральной поддержки.

Ясно, что это только начало. Отказ президента отстранить от должности министра внутренних дел, участвовавшего в избиении людей, означает, что Аслан Бжания и дальше собирается оказывать силовое давление на своих оппонентов. Глава государства демонстрирует своим сторонникам, что какое бы преступление они не совершили, они не будут нести никакой ответственности. Поэтому несложно было ожидать следующего шага, направленного против оппонентов. И вот 11 ноября в социальной сети появилась очень нечеткая видеозапись. Красноречивая деталь: ее выложили анонимы, которые сняли видео с камер наблюдения в парламенте. Видео сопровождалось комментариями все тех же анонимов, из которых следовало, что депутат парламента Валерий Агрба произвел выстрелы из пистолета у входа в Народное собрания. Правда, на видео этого нет – там несколько человек стоят и разговаривают около машины. Понять, кто эти люди, достаточно сложно, но очевидно, что на этом видео никто не стреляет ни в воздух, ни по парламенту. Однако, основываясь на данном видеофрагменте и, наверное, на комментариях анонимов, прокурор Сухума Алхас Агумава (думаю, что его имя пора зафиксировать в истории) тут же делает заявление: депутат Валерий Агрба виновен.

Мы уже привыкли, что мотив чрезвычайно редко рассматривается следствием. Но да бог с ним, с мотивом, но столичный прокурор сделал заявление, которое не вписывается в элементарные нормы профессиональной деятельности. Он безо всякого следствия огласил обвинение, не имея даже косвенных доказательств стрельбы: ни гильз, ни показаний, ни свидетелей. Не знаю, чему учили прокурора в институте, но думаю, что в наше время и школьнику известно, что один из основополагающих принципов правосудия – презумпция невиновности. Повторю для тех, кто еще не в курсе: лицо считается невиновным, пока его вина в совершенном преступлении не будет доказана в порядке, предусмотренном законом, и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Основной принцип презумпции невиновности гласит: «Бремя доказывания уголовной вины лежит на обвинителе».

Представьте себе: депутат стреляет перед входом в парламент, встав под камеры видеонаблюдения. Как говорит прокурор, три раза. Зачем? Насколько мне известно, у депутата Валерия Агрба все нормально с психикой.

Уверена, что дело шьется белыми нитками. Почему так грубо? Ведь у правоохранителей есть джентльменский набор на все случаи жизни – подкинутые наркотики в машине, в кармане, в кабинете… Может, заказчиков смущает депутатская неприкосновенность, не дающая милиции права на обыск, задержание и так далее? Возможно. Но я не исключаю, что это еще и устрашающая акция, которая означает, что ни один оппонент власти не может рассчитывать на правосудие, сколь абсурдно бы не выглядело обвинение. При диктатуре все возможно, и всегда найдется трио из прокурора, милиционера и судьи, готовых выполнить любой приказ. Поэтому советую приготовиться депутатам Гиви Кварчия, Натали Смыр, Дмитрию Ардзинба и всем остальным, кто «попал в обойму» президента, пообещавшего, что у «государства всегда на один патрон больше».

Тем временем нашего президента, либо путешествующего по маршруту Сухум-Москва-Сухум, либо бегающего по дорожкам госдачи в сопровождении вооруженной охраны, преданных министров и собаки, поджимает время. Видимо, бизнесмены и политики, поддержавшие его на выборах, торопятся. Митинги и протесты, бытовая неустроенность, всеобщее недовольство президентом и объединение оппозиции не вселяют уверенности. Кто ж поймет этих вечно протестующих абхазов – не ровен час, и плакали их надежды.

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