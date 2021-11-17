«Грузинская мечта» возложила ответственность за страну на Михаила Саакашвили

Президент Саломе Зурабишвили призывает власти не посягать на честь и достоинство заключенного Михаила Саакашвили. Она назвала неприемлемыми видеокадры о насильственном водворении экс-президента в глданскую тюремную больницу. Призыву президента Зурабишвили предшествовало заявление председателя правящей «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе о том, что его партия не несет никакой ответственности за ситуацию вокруг голодающего Саакашвили.

Лишь на 48-й день заключения и голодовки Михаила Саакашвили президент Саломе Зурабишвили признала, что он, как бывший президент страны, все-таки не может быть обычным заключенным, хоть перед законом все равны. Только сегодня, через семь дней после насильственного водворения третьего президента в глданскую тюремную больницу она решила сообщить общественности, что она думает о видеокадрах, обнародованных Минюстом:

«В первую очередь необходимо защищать достоинство бывшего президента, несмотря на его поведение, поскольку экс-президент все равно связан с государством, и нужно уважать этот статус. Потому распространение тех кадров, которые оскорбляют его честь и достоинство, для меня категорически неприемлемо. Общество помнит, как обращались с заключенными в судебной и пенитенциарной системах при бывшем президенте. Нельзя чтобы сегодняшняя власть в чем-либо походила на предшествующую. Цинизм, издевательства и насмешки неприемлемы не только для меня, но, я уверена, для всего общества. Кроме того, здоровье президента должно быть под особым вниманием. Он вызывает общественный интерес, и все понимают, что оно может повлиять на стабильность государства, стать причиной дестабилизации».

В своей пятиминутной речи президент максимально избегала произносить имя бывшего президента. Не коснулась она и темы его помилования, поскольку дважды уже заявляла, что не сделает этого «никогда и ни при каких условиях». Тем не менее Саломе Зурабишвили, не сомневаясь в законности местонахождения Михаила Саакашвили, призвала власти к ответственности в этом вопросе, напомнив, что заключение экс-президента – серьезный вызов для всего государства, его судебной и пенитенциарной системы, и «что ни у кого не должно быть сомнений, что с ним обращаются с соблюдением всех международных стандартов».

Президент согласилась и с тем, что перевести Саакашвили в гражданскую клинику сложнее, поскольку он не «рядовой заключенный».

Принять такое решение власть не может из-за связанных с безопасностью рисков, – такое сообщение сделал сегодня председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе. К тому же в этом нет никакой необходимости, отметил лидер парламентского большинства в коридоре парламента у двери комнаты, где уже 15-й день голодает лидер партии «Дроа» Элене Хоштария с требованием перевести Саакашвили в гражданскую клинику. Кобахидзе проведал ее сегодня, попросил, чтобы она прекратила голодовку. Убеждал ее, а потом и журналистов, что в пенитенциарной больнице есть все условия для восстановления сил Саакашвили после прекращения голодовки, и что ему пора прекратить этот «каприз и шантаж и дать стране возможность спокойно жить». Всю ответственность за собственное здоровье, а заодно и за прошлое и настоящее страны Кобахидзе возложил на самого третьего президента:

«Михаил Саакашвили ответственен абсолютно за все, что происходило не только во время его пребывания у власти, но и сегодня, когда речь идет о людях, объявивших голодовку (в знак солидарности с ним). Михаил Саакашвили подвергает опасности жизнь каждого из них. Это постыдный человек, он должен прекратить голодовку, должен выполнить призыв Страсбургского суда. Только в этом случае мы можем стать по отношению к нему относительно лояльными. Но в лояльности не подразумевается то, о чем он мечтает».

Тем не менее ни Элене Хоштария в парламенте, ни Михаил Саакашвили в глданской больнице не намерены прекращать голодовку, как и другие политики, врачи, деятели культуры.

И все они остаются под наблюдением врачей. По состоянию же Михаила Саакашвили, как обещал Минюст, сегодня созвали брифинг. Врач тюремной больницы Сандро Матешвили сообщил, что Саакашвили со вчерашнего дня возобновил прием необходимых лекарств. Там же медик не согласился с оценками группы врачей, которые накануне вместе с омбудсменом Нино Ломджария посетили Михаила Саакашвили. По их предварительным оценкам, в тюремной больнице оказать должную помощь третьему президенту не смогут.

В доказательство того, что у тюремной больницы большой опыт по выводу пациентов из голодовки, врач Матешвили привел цифры: за последние два года было зафиксировано 2 237 фактов голодовки заключенных, и все обошлись без последствий. Что же касается Михаила Саакашвили:

«По сегодняшний день пациент продолжает принимть назначенные ему медикаменты. Его состояние стабильно. Основные жизненные показатели, такие как пульс, давление, сатурация (уровень кислорода в крови), уровень глюкозы в крови – в норме. Здоровье пациента Михаила Саакашвили под постоянным контролем, и на сегодня его жизни ничто не угрожает».

Но так не считают те врачи, которые устроили акцию солидарности Михаилу Саакашвили у представительства ЕС в Тбилиси. Сегодня у стен глданской тюремной больницы протестовали пара десятков женщин и те оппозиционные партии вместе с «Нацдвижением», которые ежедневно организовывают манифестации и шествия.

Четверо оппозиционных партий – «Нацдвижение», «Лело», «Дроа» и «Гирчи – больше свободы» – в пятницу намерены устроить более масштабные шествия в разных точках столицы. Оппозиционеры убеждены, что на фоне общественного давления «Грузинская мечта» уже скоро будет вынуждена отказаться от стремительного отдаления от западного курса и демократических стандартов, свидетелями которых, по оценкам наблюдателей, стали многие с момента возвращения в Грузию и задержания Михаила Саакашвили 1 октября.