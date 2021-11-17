Врачи заявили, что в тюремной больнице Саакашвили не вылечат

Тюремная больница не соответствует тем условиям, которые необходимы для лечения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сказано в заключении мультифункциональной группы врачей, созданной по инициативе Народного защитника Грузии, передает агентство «Новости-Грузия».

Вечером 16 ноября группа врачей от имени Народного защитника навестила Саакашвили в тюремной больнице. Они обследовали экс-президента, который голодает уже 48-й день подряд, а также осмотрели оснащение тюремной больницы. В обнародованном спустя менее суток заключении сказано, что Саакашвили действительно голодает 48 дней и к этому времени находится в критическом состоянии.

Саакашвили были поставлены следующие диагнозы: энцефалопатия Вернике, прогрессирующая гипокалиемия, анемия, талассемия и вероятность желудочного кровотечения.

Кроме того, подчеркивается в заключении, состояние Саакашвили ухудшается из-за отказа от полноценного лечения и повышенного стресса. Врачи считают, что в ближайшее время все выявленные диагнозы могут закончиться обострением – эпилептическим статусом или комой, желудочным кровотечением, летальной аритмией, почечной недостаточностью, рабдомиолизом, пульмональным эмболизмом и сердечной недостаточностью. Кроме того, отмечают специалисты, в случае прекращения голодовки есть большая вероятность развития рефидинг-синдрома.

Что касается самой больницы при тюрьме N18 в Глданском районе Тбилиси, то, по мнению побывавших на месте врачей, учреждение находится на стадии формирования, в больнице функционирует только часть медицинской аппаратуры, а на месте нет необходимых специалистов.

«В случае ухудшения состояния пациента это создаст проблемы, так как постоянно находящейся на месте группы врачей не достаточно. Энцефалопатия Вернике не была диагностирована из-за отсутствия невролога, не исследована вероятность желудочного кровотечения, не рассмотрена необходимость постоянной кардиологической телеметрии на фоне гипокалиемии», - сказано в заключении.

Специалисты также выяснили, что если состояние Саакашвили ухудшится, дежурящая на месте реанимационная бригада не сможет оказать необходимую помощь и пациента придется перевозить в другую клинику. «В случае определенных осложнений для жизни, например инфаркт, инсульт, тромбоэмболия, по словам местных врачей, планируется перевести пациента в другую клинику, что исходя из его состояния, означает потерянное время, что будет критично для жизни пациента», - сказано в заключении.

Группа собранных по инициативе Народного защитника врачей пришла к выводу, что Саакашвили надо незамедлительно перевозить в гражданскую мультипрофильную клинику. «Исходя из критичности состояния пациента, его лечение незамедлительно рекомендовано в фунциональном полипрофильном госпитале с большим опытом, в частности в отделении интенсивной терапии, которого нет в тюремном учреждении №18», - сказано в заключении.