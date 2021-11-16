В голодовке Михаила Саакашвили объявлен обратный отсчет

Грузинские власти по-прежнему отказываются переводить Саакашвили из тюремной больницы в гражданскую клинику. Сегодня к нему не допустили украинского омбудсмена Людмилу Денисову. Пенитенциарная служба также не видит необходимости в услугах консилиума врачей, которым также отказано во встрече с Саакашвили.

Грузинскому обществу предлагаются две противоположных версии состояния здоровья Михаила Саакашвили на 47-й день его голодовки. Днем представитель пенитенциарной службы Георгий Чиндарашвили заявил, что медицинские показатели экс-президента в норме, а вечером адвокат Ника Гварамия после встречи с Саакашвили с печальным лицом сообщил, что Саакашвили передвигается, опираясь о стену:

«Михаилу Саакашвили не плохо, Михаилу Саакашвили очень плохо – по моим оценкам. Я не врач, и, к сожалению, этот процесс остается оценивать только таким людям, как я, и другим рядовым посетителям. Врачам запретили к нему входить, консилиум расформирован, министр юстиции говорит одно, пенитенциарная служба – другое. Сколько это будет продолжаться, я не знаю, судя по состоянию этого человека, уже включен обратный отсчет».

Ника Гварамия призвал власти внимательно прочитать постановление Страсбургского суда о применении временных мер по делу Саакашвили. В нем содержатся призыв к экс-президенту прекратить голодовку и поручение к власти – предоставить документацию о состоянии здоровья Саакашвили и оказании ему медицинской помощи. Там же Ника Гварамия назвал возмутительным сегодняшний отказ украинскому Народному защитнику Людмиле Денисовой во встрече с Михаилом Саакашвили. Гварамия напомнил, что таких препятствий омбудсмену Денисовой не чинила даже российская власть, когда она защищала права голодавшего в российской тюрьме гражданина Украины, режиссера Олега Сенцова.

Министр юстиции Рати Брегадзе не стал скрывать, что во власти недовольны оценками Людмилы Денисовой, которая один раз уже навещала Саакашвили в руставской тюрьме и призвала власти госпитализировать его в гражданскую клинику. Позже в распространенных Минюстом видеокадрах о насильственном водворении экс-президента в глданскую тюремную больницу украинский Народный защитник обнаружила признаки бесчеловечного обращения и пыток по отношению к Саакашвили. Она же сегодня ознакомила грузинских журналистов с содержанием письма, которое Саакашвили передал ей через своих адвокатов:

«Я уже три дня не встаю практически с кровати. Давление все время прыгает от очень низкого до рекордно высокого, калий упал в один момент до 2.6. Потом мой врач таблетками стабилизировал, но так как его перестали пускать, я прекратил их принимать. В моей палате нет не только аппаратуры, но и звонка для вызовов»… С учетом этого и раз меня не пустили (к Саакашвили в тюремную больницу), самостоятельно не смогла увидеть Михаила Саакашвили и констатировать на сегодняшний день его состояние хотя бы визуально, без предоставления каких-то анализов, я думаю, что власти есть что скрывать».

Народный защитник Нино Ломджария заступилась за права украинской коллеги, но тщетно. Представители власти заявили, что полномочия Денисовой не распространяются на территорию Грузии, и ее приезд рассматривается как визит частного лица.

Пользуюсь своими полномочиями, грузинский Народный защитник сформировала альтернативный консилиум врачей, предоставив верительные грамоты омбудсмена, дающие право врачам беспрепятственно посещать тюремную больницу. Их визит в тюрьму ожидается сегодня поздно вечером.

Министр юстиции Рати Брегадзе пообещал, что каждый день пенитенциарная служба будет давать информацию о состоянии Михаила Саакашвили:

«Конечно, никто не подписывается на смерть заключенного и пациента. Еще раз повторяю: в первую очередь мы заинтересованы в его здоровье и жизни. И мы постоянно призываем, просим его, чтобы он прекратил голодовку. В отличие от наших оппонентов, которые к этому его не призывают».

Сегодня лидеры правящей «Грузинской мечты» на пленарной сессии утверждали, что оппозиция добивается перевода Саакашвили в гражданскую клинику с одной целью – устроить дестабилизацию. По этой же причине Михаилу Саакашвили в третий раз было отказано в участии в судебном заседании – на этот раз по делу о его незаконном пересечении границы.

Представителей партии власти не тронуло и эмоциональное обращение сына Михаила Саакашвили Эдуарда с призывом перевести экс-президента в гражданскую клинику, в которой Саакашвили готов прервать голодовку. Там же Эдуард Саакашвили говорит, что никогда не забудет ужасные кадры насильственного водворения его отца в тюремную больницу.

После публикации этих кадров «Грузинская мечта» потеряла остатки достоинства, заявил на пленарном заседании оппозиционный депутат из партии «Граждане» Алеко Элисашвили:

«То, что мы видели, было постыдным фактом. Вы утеряли то человеческое преимущество, единственное, что вы еще сохраняли в вашем правлении, – человечное отношение к заключенным. Видимо, вы не осознаете, что и сами пострадали, и государству нанесли урон».

Между тем, чтобы еще более раскачать власть и добиться перевода Михаила Саакашвили из тюремной больницы в гражданскую, «Нацдвижение» продолжает каждодневные акции протеста. Сегодня оппозиционеры проехали автоколоннами по трем разным районам столицы.