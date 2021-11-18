Байден запретил въезд в США членам правительства Никарагуа

Президент США Джо Байден во вторник издал постановление о запрете въезда в страну членам правительства Никарагуа. Об этом говорится в распространенных Белым домом документах.

«Я решил, что в интересах Соединенных Штатов ограничить и приостановить въезд в США в качестве иммигрантов и неиммигрантов членов правительства Никарагуа, возглавляемого президентом Даниэлем Ортегой, включая его супругу и вице-президента Росарио Мурильо, и других лиц, которые разрабатывают, осуществляют или получают выгоду от политики или действий, которые подрывают или наносят ущерб демократическим институтам или препятствуют возвращению к демократии в Никарагуа», – говорится в документе.

Байден считает, что «репрессивные и жестокие действия правительства Ортеги и тех, кто его поддерживает, вынуждают Соединенные Штаты действовать».

В список персон нон грата также входят избранные должностные лица, члены их аппаратов, мэры и их заместители, а также ряд чиновников высокого ранга из служб безопасности, госучреждений, пенитенциарных служб, судебных органов и МВД. Членам семей тех, кто попал под санкции, также запрещен въезд в США. Байден также продлил на один год санкционный режим в отношении Никарагуа, сообщает ТАСС.

Как ранее писало «Эхо Кавказа», победителем прошедших 7 ноября президентских выборов стал действующий лидер страны Даниэль Ортега.

С мая этого года спецслужбы Никарагуа арестовали семь возможных кандидатов в президенты, назвав их «агентами империи янки». В августе МВД Никарагуа запретило работу в стране последних шести западных НКО.

В тюрьмах в Никарагуа сидят студенческие лидеры, политические активисты, вожаки крестьянских общин и сотни общественных деятелей. При этом Ортега, непримиримый борец с «американским империализмом» – друг России, Кубы, Венесуэлы, Китая, Ирана и КНДР.

С победой Ортегу поздравили Аслан Бжания и Анатолий Бибилов – президенты самопровозглашенных республик, Абхазии и Южной Осетии, независимость которых он признал в 2008 году. Представители югоосетинских и абхазских властей наблюдали за выборами в Никарагуа и заявили, что они «характеризовались прозрачностью».